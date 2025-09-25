Αγγλία: Μεγάλη φωτιά από ισχυρή έκρηξη σε βιομηχανική μονάδα στο Σουίντον
Δεκάδες κάτοικοι έγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένιωσαν τα σπίτια τους να τρέμουν μετά την έκρηξη.
Συναγερμός σήμανε στο Σουίντον της Αγγλίας μετά από ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη βιομηχανικής ζώνης που προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά, ενώ από το ωστικό κύμα δονήθηκαν κατοικίες στη γύρω περιοχή.
Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν «δυνατό κρότο» λίγο πριν εκδηλωθεί η φωτιά, με έναν εξ αυτών να λέει ότι ένιωσε το σπίτι του να τρέμει όταν συνέβη η έκρηξη.
Βίντεο που τράβηξε επιβάτης διερχόμενου αυτοκινήτου δείχνει τη δραματική στιγμή που η έκρηξη έστειλε μια τεράστια πύρινη σφαίρα στον αέρα. Μια λάμψη έντονου φωτός διακρίνεται στις εικόνες και μια μπάλα από φλόγες εκτοξεύεται στον ουρανό. Τεράστιες, πυκνές στήλες καπνού φάνηκαν στη συνέχεια να υψώνονται στον αέρα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες από την έκρηξη ή την πυρκαγιά που ακολούθησε. Η βιομηχανική ζώνη εκκενώθηκε άμεσα.
Ταυτόχρονα, οι κάτοικοι κοντά στο σημείο κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα, για προληπτικούς λόγους.
Η αστυνομία του Γουίλτσιρ χαρακτήρισε το περιστατικό ως «σοβαρό».
Ένας μεγάλος κλοιός έχει στηθεί γύρω από τη βιομηχανική ζώνη, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης εργάζονται για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
WATCH: ‘Serious explosion’ at warehouse in Swindon in Wiltshire, England, police say. pic.twitter.com/L26kSkLnUU
— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 24, 2025
Huge #Explosion at an Industrial Site in #Swindon, #UK.
The blaze erupted at the Groundwell Trading Estate in Swindon this evening – where emergency crews are understood to have carried out an evacuation with a large cordon in place.
It happened at a warehouse used by printing… pic.twitter.com/3d5MwpOB0h
— Cityintel (@Cityintel1) September 24, 2025
