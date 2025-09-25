Συναγερμός σήμανε στο Σουίντον της Αγγλίας μετά από ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη βιομηχανικής ζώνης που προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά, ενώ από το ωστικό κύμα δονήθηκαν κατοικίες στη γύρω περιοχή.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν «δυνατό κρότο» λίγο πριν εκδηλωθεί η φωτιά, με έναν εξ αυτών να λέει ότι ένιωσε το σπίτι του να τρέμει όταν συνέβη η έκρηξη.

Βίντεο που τράβηξε επιβάτης διερχόμενου αυτοκινήτου δείχνει τη δραματική στιγμή που η έκρηξη έστειλε μια τεράστια πύρινη σφαίρα στον αέρα. Μια λάμψη έντονου φωτός διακρίνεται στις εικόνες και μια μπάλα από φλόγες εκτοξεύεται στον ουρανό. Τεράστιες, πυκνές στήλες καπνού φάνηκαν στη συνέχεια να υψώνονται στον αέρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες από την έκρηξη ή την πυρκαγιά που ακολούθησε. Η βιομηχανική ζώνη εκκενώθηκε άμεσα.

Ταυτόχρονα, οι κάτοικοι κοντά στο σημείο κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα, για προληπτικούς λόγους.

Η αστυνομία του Γουίλτσιρ χαρακτήρισε το περιστατικό ως «σοβαρό».

Ένας μεγάλος κλοιός έχει στηθεί γύρω από τη βιομηχανική ζώνη, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης εργάζονται για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

WATCH: ‘Serious explosion’ at warehouse in Swindon in Wiltshire, England, police say. pic.twitter.com/L26kSkLnUU — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 24, 2025