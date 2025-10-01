Νέα Υόρκη: Ισχυρή έκρηξη διέλυσε πολυώροφο κτίριο στο Μπρονξ – Κατέρρευσε μέρος του

Iσχυρή έκρηξη φέρεται να προκάλεσε τη μερική κατάρρευση συγκροτήματος κατοικιών στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης.

Το πυροσβεστικό σώμα της πόλης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Ανέφερε επίσης ότι ανταποκρίθηκε αμέσως σε αναφορά για έκρηξη αερίου, η οποία προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε ένα κτίριο 20 ορόφων στο Μπρονξ.

Βίντεο από το σημείο δείχνει την πολυκατοικία με τη μία γωνία της κατεστραμμένη από το ισόγειο έως και τη σκεπή.

Πλάνα κατοίκων της περιοχής κατέγραψαν σύννεφο σκόνης που σκέπασε όλο το τετράγωνο λίγες στιγμές μετά την κατάρρευση, η οποία σημειώθηκε νωρίς το πρωί.

Ο δήμαρχος Ερικ Ανταμς είπε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό και πως οι αρμόδιοι εξακολουθούν να προχωρούν σε πλήρη εκτίμηση της κατάστασης. «Παρακαλώ, αποφύγετε την περιοχή για τη δική σας ασφάλεια», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Δείτε βίντεο:

BREAKING: There has been an explosion in a New York apartment and a part of the building has collapsed. It has been reported that no one was injured.https://t.co/EaXlWwI1zA 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/abb5w6ON51 — Sky News (@SkyNews) October 1, 2025

BREAKING: There has been an explosion in a New York apartment and a part of the building has collapsed. It has been reported that no one was injured.https://t.co/EaXlWwI1zA 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/abb5w6ON51 — Sky News (@SkyNews) October 1, 2025