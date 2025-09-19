Νάπολη: Τρεις εργάτες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων στην πόλη Καζέρτα, κοντά στη Νάπολη.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η έκρηξη σημειώθηκε σε σιλό της εταιρείας Ecopartenope. Την ώρα της έκρηξης οι τρεις εργάτες έκαναν εργασίες συντήρησης στον χώρο.

Μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής, αρκετές ομάδες της πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο για να ασφαλίσουν την περιοχή.

🔵#Marcianise (Caserta) Esplosione in un’azienda di rifiuti, la «#Ecopartenope«. Tre operai sono morti. Si cerca un disperso. Secondo le prime informazioni dei Vigili del Fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti. (foto repertorio) pic.twitter.com/RHSVjwuvjp — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 19, 2025

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, μεταξύ των νεκρών είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και δύο εργαζόμενοι. Ακόμη δύο εργαζόμενοι έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα.

Αν και ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του δυστυχήματος, οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για σπινθήρα. Οι εργαζόμενοι δούλευαν πάνω σε δεξαμενή χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.

Rabbia,disperazione,lacrime tra il via vai di familiari e lo shock dei dipendenti all’Ecopartenope di Marcianise (Caserta),dove oggi l’esplosione di un serbatoio di oli esausti ha provocato la morte di 3 lavoratori,tra cui il titolare. pic.twitter.com/Tjg9X17Ysu — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) September 19, 2025

Το ωστικό κύμα που προκλήθηκε από την έκρηξη, πέταξε τους ανθρώπους στο έδαφος από μεγάλο ύψος.

Η εφημερίδα La Repubblica αναφέρει ότι η εταιρεία είχε κλείσει αρκετές φορές στο παρελθόν λόγω παρατυπιών.

Ο δήμαρχος της Καζέρτα, Αντόνιο Τρομπέτα, κήρυξε ημέρα πένθους στην πόλη.