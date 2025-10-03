Τσίπρας από Σορβόννη: Η νεοφιλελεύθερη ηγεσία της ΕΕ υπονομεύει το μέλλον – Αναγκαία μια Αριστερά που δεν το βάζει στα πόδια στα δύσκολα

Καλεσμένος του πανεπιστημίου της Σορβόννης και με θέμα το έλλειμμα ηγεσίας ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, αλλά και η Γαλλία συγκεκριμένα εν μέσω πολιτικής αστάθειας που επικρατεί στο Παρίσι και στην προεδρία Μακρόν.

Ο Αλέξης Τσίπρας μπροστά στην άνοδο της ακροδεξιάς επισήμανε ότι «η Ευρώπη δεν είναι μια ήπειρος χωρίς ηγεσία… Είναι μια ήπειρος με λάθος ηγεσία» όπως είπε για να ασκήσει σκληρή κριτική στην «αυταρχική Ευρωπαϊκή Επιτροπή» και συγκεκριμένα σε προσωπικότητες, όπως η πρόεδρος της ΕΕ Φον ντερ Λάιεν, ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρούτε ή ακόμη και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Σαρκοζύ που διώκεται από τη γαλλική Δικαιοσύνη.

Για την Αριστερά, που «δεν το βάζει στα πόδια»

Ο κ. Τσίπρας και για τη Γαλλία και ιδιαίτερα για τη Ελλάδα μίλησε για την ανάγκη να επανέλθει η Αριστερά στο δρόμο της ανάληψης της κοινωνικής και της κυβερνητικής ευθύνης γιατί όπως είπε «για την κοινωνική πλειοψηφία, η αριστερά είναι χρήσιμη, ακόμη περισσότερο και ιδίως θα έλεγα, στα δύσκολα».

Ο κ. Τσίπρας είχε σαφή αναφορά και στο εσωτερικό πεδίο και φαίνεται ότι δίνει και μια πρόγευση για τα όσα θα περιέχονται και στο βιβλίο που θα εκδοθεί τέλος Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου.

Αναφερόμενος σε αυτό που πολλοί υποστηρίζουν ότι η Αριστερά δεν θα έπρεπε να αναλάβει το δύσκολο έργο της σταθεροποίησης των δημόσιων οικονομικών και της μείωσης των ελλειμμάτων έκανε σύγκριση με το τι παρέδωσε η κυβέρνησή του και που έχει φέρει τα δημοσιονομικά της χώρας η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Είναι ουσιαστικά το απτό παράδειγμα που απαντά στους πρώην συντρόφους του, που εξακολουθούν να ασκούν κριτική στην κυβέρνησή του, ένα «καρφί» στην εγχώρια Αριστερά και τους οπαδούς της ιδεολογικής καθαρότητας.

«Πολλοί λένε ότι η αριστερά δε θα έπρεπε να αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο της σταθεροποίησης των δημόσιων οικονομικών. Της μείωσης των ελλειμάτων και του χρέους. Ότι έπρεπε να το αφήσει στη δεξιά. Όσοι το πιστεύουν αυτό δεν έχουν παρά να δουν τα στατιστικά στοιχεία στην Ελλάδα τη περίοδο που κυβερνούσε η αριστερά και ήταν υποχρεωμένη να βγάλει τη χώρα από τη χρεοκοπία, σε σύγκριση με τη μετέπειτα περίοδο που κυβερνάει η δεξιά, με την οικονομία να έχει πολύ μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώριά» επισήμανε ο κ. Τσίπρας, κάνοντας αναφορά σε κρίσιμους κοινωνικούς δείκτες.

«Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι για την κοινωνική πλειοψηφία, η Αριστερά είναι χρήσιμη, ακόμη περισσότερο και ιδίως θα έλεγα, στα δύσκολα. Η Αριστερά όμως που δεν το βάζει στα πόδια στις δυσκολίες. Η αριστερά που πατάει τα πόδια της στη γη και δεν αρκείται να διαμαρτύρεται, να καταγγέλλει και να αντιστέκεται, αλλά τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης προκειμένου να υπηρετήσει τα συμφέροντα των πολλών» τόνισε ο κ. Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας μίλησε και στη Σορβόννη για τον νέο πατριωτισμό και το νέο διεθνισμό που πρέπει να αναπτυχθεί και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού ώστε σε ένα κόσμο που «γίνεται ολοένα και πιο άνισος, πιο αυταρχικός, πιο βίαιος, εμείς πρέπει να ξαναθυμηθούμε τις μεγάλες εκείνες αξίες που κινητοποίησαν τους λαούς και έφεραν τις μεγάλες επαναστάσεις και τις μεγάλες αλλαγές στην ήπειρό μας», όπως είπε.

Στην ίδια ομιλία ο κ. Τσίπρας κατέθεσε ένα σχέδιο 7 αξόνων για το προοδευτικό ευρωπαϊκό όραμα.