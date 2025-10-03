Νησιώτικος δήμος προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους εκπαιδευτικούς

Σε μια κίνηση που δείχνει πως η εκπαίδευση δεν είναι απλώς προτεραιότητα, αλλά επένδυση στο μέλλον του νησιού, προχωράει η δημοτική Αρχή Νισύρου.

Ειδικότερα, σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη στήριξη των εκπαιδευτικών, ο Δήμος Νισύρου ανακοινώνει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για χορήγηση μηνιαίου επιδόματος σίτισης/στέγασης ύψους 200€ σε όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στους μόνιμους που βρίσκονται στο στάδιο της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας και υπηρετούν στα σχολεία του νησιού. Η πρόταση κατατέθηκε από τον Δήμαρχο Νισύρου, κ. Χριστοφή Κορωναίο, και έλαβε ομόφωνη έγκριση.

Η απόφαση στοχεύει στην αντιμετώπιση των στεγαστικών και βιοποριστικών δυσκολιών που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί στα νησιά, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές όπως η Νίσυρος, όπου η έλλειψη κατοικιών και τα υψηλά ενοίκια αποτελούν σοβαρό εμπόδιο.

Όταν οι ανάγκες απαντώνται με πράξεις

Ο Δήμαρχος κ. Χριστοφής Κορωναίος δήλωσε:

«Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί μας. Η προσέλκυσή και διατήρησή τους είναι βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας και την ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών μας. Αυτό το επίδομα είναι πράξη αναγνώρισης της δυσκολίας τους και στήριξη για την καθημερινότητά τους. Θέλουμε να δείξουμε έμπρακτα την ευγνωμοσύνη μας σε όσους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Νίσυρο, συχνά μακριά από τις οικογένειές τους. Ο Δήμος μας θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα τους».

Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με αντίστοιχες πρωτοβουλίες άλλων νησιωτικών και περιφερειακών δήμων και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στην επίλυση ουσιαστικών προβλημάτων.