Μεσολόγγι: Νεκρή 65χρονη – Έπεσε και πνίγηκε σε αυλάκι αποστράγγισης

Νεκρή βρέθηκε μια 65χρονη γυναίκα σε αυλάκι αποστράγγισης στο Νεοχώρι κοντά στο Μεσολόγγι,

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό από συνεργεία καθαρισμού.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο.

Γλίστρησε και πνίγηκε

Σύμφωνα με το aixmi-news.gr οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως η γυναίκα γλίστρησε κ έχασε την ζωή της από πνιγμό.

Η ίδια ζούσε μόνη της και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.