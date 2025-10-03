Μεσολόγγι: Νεκρή 65χρονη – Έπεσε και πνίγηκε σε αυλάκι αποστράγγισης
Η ατυχή γυναίκα ζούσε μόνη στο Νεοχώρι κοντά στο Μεσολόγγι και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Νεκρή βρέθηκε μια 65χρονη γυναίκα σε αυλάκι αποστράγγισης στο Νεοχώρι κοντά στο Μεσολόγγι,
Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό από συνεργεία καθαρισμού.
Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο.
Γλίστρησε και πνίγηκε
Σύμφωνα με το aixmi-news.gr οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως η γυναίκα γλίστρησε κ έχασε την ζωή της από πνιγμό.
Η ίδια ζούσε μόνη της και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
- Ολυμπιακός: Η 8άδα των ξένων για τη Stoiximan GBL – Τι αποφάσισε ο Μπαρτζώκας
- Επιστρέφουν στην Ελλάδα 29 αρχαιότητες που είχαν διακινηθεί παράνομα στη Νέα Υόρκη
- Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5
- ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
- Το παιδί-θαύμα του Ερυθρού Αστέρα έγραψε ιστορία
- Ξεκινάει ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις