Εκατοντάδες δενδρύλλια κάνναβης που έφταναν έως και 3 μέτρα το καθένα εντόπισε η Δίωξη Ναρκωτικών σε δασώδη περιοχή στα Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα, οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) αποκάλυψαν τις πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης 1.650 δενδρύλλια κάνναβης σε δύσβατη δασώδη περιοχή.

Τα εν λόγω δενδρύλλια ήταν ύψους από ένα έως τρία μέτρα περίπου. Αφού εντοπίστυηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και τις Αρχές Αλβανίας.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ

Στην επιχείρηση συνέδραμαν και αστυνομικοί της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) και κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο ανεύρεσης της φυτείας, κλήθηκε συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα η ΔΑΟΕ εξάρθρωσε σπείρα ναρκωτικών, τα κέρδη της οποίας υπολογίζονται στα 8 εκατ. ευρώ. Η φυτεία που διατηρούσε σε δύσβατη δασώδη περιοχή της Αρκαδίας περιελάμβανε 1.640 δενδρύλλια κάνναβης καθώς και πάνω από έναν τόνο ακατέργαστης κάνναβης.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης με την εγκατάσταση πλήρως εξοπλισμένης φυτείας, καθώς και στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Αρκαδίας.