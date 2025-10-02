Το θέατρο του παραλόγου…

Το Ολντ Τράφορντ ή αλλιώς το «θέατρο των ονείρων» όπως το αποκαλούν οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τείνει να εξελιχθεί σε… θέατρο του παραλόγου με τις σκέψεις που κάνουν οι διοικούντες τον αγγλικό σύλλογο.

Είναι πραγματικά ν’ απορεί κάποιος για τον τρόπο με τον οποίο «τρέχουν» την Γιουνάιτεντ οι ιθύνοντες της ομάδας καθώς τα προβλήματα διογκώνονται και στον ορίζοντα δεν φαίνεται αχτίδα φωτός.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα παραμονής ή όχι του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της Γιουνάιτεντ είναι συγκεχυμένες και κανείς τούτη την ώρα δεν είναι σε θέση να κάνει ασφαλή πρόβλεψη,

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου υπάρχουν δύο τάσεις, σε ότι έχει να κάνει με το μέλλον του Πορτογάλου προπονητή στο Ολντ Τράφορντ.

Από την μία πλευρά υπάρχουν τα μέλη της διοίκησης που εκτιμούν ότι η Γιουνάιτεντ δεν έχει να κερδίσει κάτι απομακρύνοντας τώρα τον 40χρονο τεχνικό και από την άλλη υπάρχει ένα γκρουπ που ζητά άμεση δράση με απόλυση του Πορτογάλου.

Κι εδώ αρχίζουν τα… ωραία αφού ο αγγλικός Τύπος επισημαίνει ότι σε περίπτωση απομάκρυνσης του Αμορίμ υπάρχει ακόμα και το ενδεχόμενο πρόσληψης του Γκάρετ Σάουθγκεϊτ ή του Σεσκ Φάμπρεγας, με τους ιθύνοντες του συλλόγου να εξετάζουν και τις δύο περιπτώσεις.

Από την μία ένας προπονητής που δούλεψε από το 2016 μέχρι το 2024 σε Εθνική ομάδα (έστω κι αν αυτή ήταν της Αγγλίας) και από την άλλη ο 38χρονος τεχνικός της Κόμο, ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερες παραστάσεις στους πάγκους, καθώς ξεκινά τώρα την προπονητική του καριέρα.

Μπορεί ο Φάμπρεγας να είναι σε τρία ή τέσσερα χρόνια ένας εξαιρετικός προπονητής, αλλά εδώ γεννάται ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι τώρα σε θέση ν’ αναλάβει την Μάντσεστερ Γιουνάτεντ και να βγάλει την αγγλική ομάδα από το αδιέξοδο;

Το «πείραμα» πάντως με την επιλογή του Αμορίμ δεν πέτυχε για την αγγλική ομάδα, ωστόσο αυτή η αποτυχία δεν φαίνεται να πτοεί την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου, η οποία εξετάζει την πρόσληψη του Φάμπρεγας, ο οποίος είναι δύο χρόνια μικρότερος από τον Πορτογάλο και ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα πριν από ένα χρόνο, αναλαμβάνοντας τα «ηνία» της Κόμο.

Κι όσο για τον Σάουθγκεϊτ; Είναι άραγε σωστό να πάει η Γιουνάιτεντ στην επιλογή ενός προπονητή που δούλεψε για τελευταία φορά σε σύλλογο (Μίντλεσμπρο) το 2009; Κι όμως φαίνεται πως η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου έχει ψηλά στην λίστα της τον πρώην προπονητή των «λιονταριών».

Ακούγεται απίστευτο αλλά είναι αληθινό αλλά τώρα αυτό που περιμένουν όλοι είναι τι θα γίνει με τον Αμορίμ και αν η Γιουνάιτεντ θα προχωρήσει στην απόλυση του Πορτογάλου προπονητή.