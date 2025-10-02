Για τον περίπατο του σκύλου, το περιλαίμιο ή το σαμαράκι, αλλά και το λουρί είναι άκρως απαραίτητα για την ασφάλειά του.

Στους δρόμους βλέπουμε σκύλους που φορούν περιλαίμιο, το οποίο «διακοσμούν» διάφορα κρεμαστά «αξεσουάρ».

Ωστόσο «πολλοί κηδεμόνες θεωρούν ότι ο σκύλος πρέπει να φοράει περιλαίμιο ακόμα και μέσα στο σπίτι. Μάλιστα, μπορεί να είναι φορτωμένο με κουδουνάκια, ταυτότητες, GPS trackers, ματάκι και διάφορα άλλα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το φορά. Έχετε γνώση ότι ο ήχος από τα κουδουνάκια και τις ταυτότητες, μπορεί να του προκαλέσουν σοβαρό πρόβλημα;», λέει η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη.

Τα αντικείμενα αυτά, εξηγεί, ότι παράγουν διαρκή ήχο, είναι ενοχλητικά και, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και στην ψυχολογία του. Όπως και στην καθημερινότητα του.

Η συνεχής έκθεση σε δυνατούς ήχους, μπορεί να προκαλέσει στον σκύλο διαταραχές στην ακοή του

Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του σκύλου. Πώς θα αισθανόσασταν εάν είχατε ένα κουδουνάκι στο λαιμό σας; Να το ακούτε να κουδουνίζει κάθε φορά που κουνάτε το κεφάλι σας, περπατάτε ή όταν σηκώνεστε από τον καναπέ.

Για εμάς τους ανθρώπους είναι ενοχλητικό. Φανταστείτε πόσο δυσάρεστο είναι για τον σκύλο, που έχει πολύ πιο ευαίσθητη ακοή. Σίγουρα, τονίζει η κα Κυπριανίδη, είναι εξαιρετικά στρεσογόνο.

Η ακοή του σκύλου

Οι σκύλοι, ενημερώνει η κα Κυπριανίδη, αντιλαμβάνονται ήχους σε πολύ υψηλότερες συχνότητες απ’ ότι εμείς.

Η ακοή του σκύλου είναι πολύ πιο ισχυρή από του ανθρώπου. Ο σκύλος μπορεί να ακούσει υψηλότερες συχνότητες, που κυμαίνονται από 45.000 έως 65.000 Hz, σε αντίθεση με τον άνθρωπο που «αγγίζει» τα 20.000 Hz.

Επίσης, έχει την ικανότητα να ακούει και πιο ήπιους ήχους, οι οποίοι φτάνουν ακόμα και κάτω από 0 ντεσιμπέλ.

Πώς επηρεάζουν την ψυχολογία του σκύλου οι ήχοι και ποιοι βλάπτουν την υγεία του

«Ένας ήχος που για εμάς είναι ανεπαίσθητος, για τον σκύλο, μπορεί να είναι ενοχλητικός, αγχωτικός, ή ακόμα και βασανιστικός. Το κουδουνάκι ή ο ήχος από τα μεταλλικά «στολίδια» που κρέμονται στο περιλαίμιό του – βρίσκονται κοντά στα αυτιά του-, μπορεί να του προκαλέσουν νευρικότητα. Όπως και διαταραχές ύπνου, ακόμα και αλλαγές στη συμπεριφορά του», διευκρινίζει η κα Κυπριανίδη.

Τα κουδουνάκια, αποσαφηνίζει, δεν έχουν καμία χρησιμότητα στον σκύλο και μόνο θόρυβο και δυσφορία προσθέτουν.

Οι δικαιολογίες τύπου «για να τον ακούω που βρίσκεται» είναι εντελώς αβάσιμες, εφόσον το σπίτι σας είναι ασφαλές για τον σκύλο σας.

Η συνεχής έκθεση σε δυνατούς ήχους, μπορεί να προκαλέσει στον σκύλο διαταραχές στην ακοή του που, μπορεί η βλάβη να είναι προσωρινή ή και μόνιμη.

Ακριβώς, όπως στους ανθρώπους, οι πολύ δυνατοί ήχοι μπορούν να καταστρέψουν τα ευαίσθητα κύτταρα του κοχλία, οι οποίοι δεν αναγεννιούνται.

Ο σκύλος θέλει την ηρεμία του μέσα στο σπίτι

Η ησυχία, επισημαίνει η κα Κυπριανίδη, είναι ζωτικής σημασίας για την ηρεμία του σκύλου, ειδικά όταν βρίσκεται στον προσωπικό του χώρο. Το σπίτι θα πρέπει να είναι το καταφύγιό του, εκεί όπου ξεκουράζεται, κοιμάται και χαλαρώνει.

Ο επαναλαμβανόμενος ήχος, που προέρχεται από το περιλαίμιό του με το κουδουνάκι κ.ά, διαταράσσουν την ηρεμία και του στερεί το αίσθημα ασφάλειας, που πρέπει να νιώθει.

Το περιλαίμιο δεν είναι απαραίτητο στο σπίτι

Είναι καλύτερα, σύμφωνα με την κα Κυπριανίδη, να αφαιρείτε το περιλαίμιο του σκύλου σας όταν βρίσκεστε σπίτι. Ειδικά, όταν απουσιάζετε γιατί, μπορεί να πιαστεί σε κάποιο έπιπλο ή αντικείμενο.

Κλείνοντας, η κα Κυπριανίδη λέει: «Η ησυχία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι απαραίτητη για την υγεία του σκύλου σας».

● Η κα Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functionaldogtraining.

