Στο γεγονός ότι ο 77χρονος συλληφθείς για την υπόθεση χρυσοθηρίας στη Λάρισα εκλήθη εκ των υστέρων «να βοηθήσει με μπάζα και εργαλεία» απέδωσε ο δικηγόρος του το γεγονός ότι συμμετείχε σε μια ανασκαφή για την οποία δεν είχε εκδοθεί νόμιμη άδεια.

«Δεν μπορούσε να συμμετέχει στην ανασκαφή, ουσιαστικά μετέφερε τα μπάζα που έβγαζαν οι υπόλοιποι»

«Αυτό είναι ένα χόμπι, η χρυσοθηρία. Αυτό ακριβώς είχε πολλά χρόνια ο εντολέας μου. Έχει πάρει τουλάχιστον μία φορά και νόμιμη άδεια για ανασκαφή. Γνωρίζει τη διαδικασία», δήλωσε ο Μάριος Σπυράτος μιλώντας στο Mega.

Ο ίδιος υπογράμμισε την προχωρημένη ηλικία του εντολέα του, η οποία δεν θα του επέτρεπε ούτως ή άλλως «να λειτουργήσει ως εκσκαφέας, να κάνει βαριές εργασίες».

Υπενθυμίζεται ότι στη σπηλιά στους Γόννους κατά την ανασκαφή για λίρες, εγκλωβίστηκε ένας 53χρονος άνδρας σε βάθος 35 μέτρων. Ανασύρθηκε λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης και διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Γόννων, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Απαιτείται άδεια για ανασκαφή

«Οτιδήποτε αφορά ανασκαφές, εκσκαφές κ.τ.λ. – πόσω μάλλον σε δημόσιες εκτάσεις -, πρέπει να πάρεις άδεια από τις δημόσιες Αρχές, εκδίδεται από το υπουργείο Πολιτισμού, και μάλιστα στις περιπτώσεις που ανευρίσκονται και αρχαιότητες, όταν δεν υπάρχει άδεια, η παράβαση φτάνει σε επίπεδα κακουργήματος», εξήγησε ο Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος ΠΟΑΣΥ.

Όπως διευκρίνισε, η κατοχή μηχανήματος ανίχνευσης μετάλλου επιτρέπεται, αλλά η χρήση του θέλει άδεια από την αστυνομική Αρχή και ενημέρωση.

<br />

«Γνώριζαν το πάθος του και τον κάλεσαν»

Ο συνήγορος του 77χρονου ανέφερε σε άλλο σημείο ότι οι προηγούμενοι είχαν ήδη ξεκινήσει καιρό πριν και «επειδή γνώριζαν το χόμπι του και το πάθος του» για τη χρυσοθηρία «τον κάλεσαν για να βοηθήσει». Επειδή ωστόσο είναι μεγάλης ηλικίας, δεν μπορούσε να συμμετέχει στην ανασκαφή, «ουσιαστικά μετέφερε τα μπάζα που έβγαζαν οι υπόλοιποι, βοηθούσε στα εργαλεία. Αυτό έκανε».

Ο ίδιος στάθηκε και στο γεγονός ότι ο εντολέας του παρέμεινε στο σημείο και ήταν αυτός που ειδοποίησε για βοήθεια. «Όταν κατάλαβε ότι κάτι γίνεται μέσα, γιατί φώναζαν οι άλλοι δύο στον αποθανόντα και δεν έπαιρναν απάντηση, κατέβηκαν οι άλλοι δύο να τον βοηθήσουν και αυτοί όμως δεν αισθάνονταν καλά, λιποθύμησε ο ένας τουλάχιστον μέσα στην σπηλιά, και κατέβηκε να τον βοηθήσει ο εντολέας μου, κατάφερε να βγάλει τον έναν λιπόθυμο, κατάφερε να βγάλει και τον δεύτερο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Λιποθύμησε και ο πελάτης μου» είπε.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο κατηγορούμενος από νεαρή ηλικία αναζητούσε λίρες και χρυσό, ενώ κατά το παρελθόν είχε πραγματοποιήσει και νόμιμες ανασκαφές.