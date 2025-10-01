Ψάχνουν θησαυρούς, λίρες από αντάρτες ή από Εγγλέζους ή και πιο πίσω από την Τουρκοκρατία.

Οι θησαυροί λέγεται πως είναι αμύθητοι, η ζωή σε όποιον βρει τα πολύτιμα σεντούκια θα αλλάξει και αυτό είναι ίσως αρκετό για κίνητρο σε πολλούς, αμέτρητους χρυσοθήρες που πολιορκούν τους Γόνους στη Λάρισα. Ακόμα και καταμεσής της πλατείας σκάβουν.

Είχαν σκάψει και στην πλατεία

Αποκλειστικά στην κάμερα του Live News μιλάνε για τους μύθους με τις λίρες. Η ρωγμή στην πλατεία Γόννων είναι από σκάψιμο πριν από 30 χρόνια. Τότε δεν είχαν βρει τίποτα.

«Ήταν μια ομάδα ανθρώπων 3-4 έβγαλαν άδεια από την αρχαιολογία, βγάλανε έγγραφα, τα φέρανε στο κοινοτικό συμβούλιο, το αίτημα αυτό να κάνουν αυτή την εκσκαφή, δίπλα στον πλάτανο στην πλατεία. Είχε γίνει η διαδικασία σκάψανε στην πλατεία», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας Γόννων.

«Υπάρχει φρενίτιδα τα τελευταία 5 χρόνια στο σημείο αυτό. Σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, λένε πως υπήρχε εκεί σημείο ρίψεως από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου κάποιοι πέταξαν φορτίο και υπάρχει θεωρία ότι είχαν κρυφτεί εκεί οι λίρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει θησαυρούς, αλλά δεν θα βγουν δημόσια να το παραδεχτούν», είπε ο Στέλιος Σούρλας, κάτοικος της περιοχής.

Δημοσιεύματα από το 1975

Δημοσιεύματα διαχρονικά θα συντηρήσουν τον μύθο ή θα τον καταρρίψουν. Το 1975 τα «ΝΕΑ» θα γράψουν: «Τέσσερις Λαρισινοί αντί θησαυρού στη φυλακή. Τρία καζάνια λίρες στο αυτοκίνητό τους, βρέθηκαν μηχανήματα ανιχνεύσεως μετάλλων και σκαπτικά εργαλεία».

Και το 1996 τα «ΝΕΑ» στις 05/09 θα αναφέρουν: «Τέσσερις φίλοι πήραν άδεια εκσκαφής με τον όρο να αποδώσουν στην Κοινότητα Γόννων το 50%. Η ιστορία ξεκινά πριν από τον πόλεμο του 1912. Το χρυσάφι θάφτηκε πριν ο ελληνικός στρατός απελευθερώσει την περιοχή των Γόννων. Οι οικογένειες των Τούρκων κατοίκων εμπιστεύτηκαν τα πεντόλιρα τους στον άρχοντα της περιοχής, ο οποίος τα έθαψε σε χαρακτηριστικό σημείο».

Άνθρακας ο θησαυρός

Το όνειρο κρατάει λίγο και την 1η Νοέμβρη πάλι τα «ΝΕΑ», που παρακολουθούν το θέμα, θα γράψουν:

«Άνθρακας ο θησαυρός. Χωρίς αποτέλεσμα ήταν η χθεσινή εσκαφή σε κεντρικό σημείο του χωριού Γόννοι Λάρισας, όπου τέσσερις χρυσοθήρες περίμεναν να βρουν θησαυρό από τουρκικά πεντόλιρα. Το τέλος μίας ιστορίας που μοιάζει με παραμύθι γράφτηκε χθες το πρωί στους Γόννους Λάρισας».

Αυτή είναι η μικρή πικρή ιστορία που παίχτηκε κοντά στον σύγχρονο τόπο τραγωδίας που όλη η Ελλάδα για ώρες αναζητούσε την τύχη του εγκλωβισμένου. Η ιστορία που δεν έχει όπως φαίνεται τέλος, αλλά θα έχει πολλά επεισόδια ακόμα.

Μία ιστορία που ο μύθος της φτάνει ως τα τώρα. Μία ιστορία που τα σημάδια της τα είδαμε και τα βλέπουμε. Μία ιστορία που έπρεπε να καταλήξει σε ντους από λίρες, αλλά κατέληξε σε μία απογοήτευση.

«Το μέρος δεν κερδίζει από αυτή την ιστορία, υποφέρει» θα πουν πολλοί και οι ιστορίες πολλές, ακόμα και για σπίτια που αγοράστηκαν για να γκρεμιστούν, καθώς έλεγαν πως στα θεμέλια έχουν λίρες.

Γκρέμισε το σπίτι του

Αποφασισμένος να κάνει την τύχη του ήταν ένας 60χρονος το 2011 από την Λάρισα και αποφάσισε να γκρεμίσει το σπίτι του. Ήταν πεπεισμένος πως στα θεμέλια θα έβρισκε τι χρυσές λίρες και τα πεντόλιρα που είχαν κρύψει οι προύχοντες επί τουρκοκρατίας σε εκείνο το μέρος.

Το ίδιο έπαθε και ένας 70χρονος το 2011 ο οποίος αγόρασε ένα σπίτι στον Πλατύκαμπο Λάρισας με σκοπό να το γκρεμίσει, καθώς ισχυρίζεται πως όταν στην περιοχή ήταν θάλασσα (σ.σ. εκατομμύρια χρόνια πριν) είχε ναυαγήσει ένα πλοίο με ράβδους χρυσού. Το σπίτι έπεσε αλλά οι ράβδοι δεν ήταν εκεί.

Ο μύθος είναι από τη μία, από την άλλη η ελπίδα όμως ποτέ δεν χάνεται για πολλούς.

Και τα προβλήματα και οι κίνδυνοι πολλές φορές δεν είναι αρκετά να μπουν εμπόδιο. Στα καφενεία συζητούν και άκρη δεν βγάζουν.

Και οι μύθοι από την άλλη τους αμφισβητούν πολλοί, αλλά από την άλλη υπάρχει και μια ελπίδα.