Από τον Πτελεό Μαγνησίας, ήταν ο Θανάσης Νεοχωρίτης, ο άνδρας που έχασε τη ζωή του αφού εγκλωβίστηκε μέσα σε σπηλιά στους Γόννους Λάρισας ενώ μαζί με άλλα τρία άτομα αναζητούσε λίρες στην περιοχή.

Ο 53χρονος διέμενε στον Βόλο, όπου και εργάζονταν σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική περιοχή. Ήταν εργένης και οι γονείς του έχουν αποβιώσει εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο 53χρονος που ζούσε στον Μάραθο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σήραγγα σε βάθος 35 μέτρων λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης και διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Γόννων, όπου δυστυχώς οι γιατροί βεβαίωσαν τον θάνατο του.

Μιλώντας το magnesianews.gr με συγγενείς του 53χρονου όλοι τόνισαν ότι έπεσαν από τα σύννεφα, μιας και κανείς δεν ήξερε για τη δράση του. «Δεν μας είχε πει ποτέ για τη δραστηριότητά του ή ότι σκέφτεται να ψάξει για λίρες ή χρυσό», είπαν συγγενείς του.

Την μοιραία, όπως αποδείχθηκε, έρευνα αποκάλυψε στους αστυνομικούς ο 77χρονος άνδρας, ο οποίος κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Ο 77χρονος συνελήφθη ενώ τα άλλα δύο άτομα της ομάδας διέφυγαν πριν την άφιξη των αστυνομικών και αναζητούνται.

Η κηδεία του άτυχου άντρα θα τελεστεί αύριο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Πτελεό.