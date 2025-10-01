Νεκρός ανασύρθηκε από αυτοσχέδια σήραγγα, στους Γόννους της Λάρισας, ένας 53χρονος άνδρας που είχε εγκλωβιστεί το μεσημέρι της Τρίτης.

Αν και στην αρχή, ο 53χρονος ανταποκρίθηκε στις πρώτες βοήθειες που του παρείχαν οι διασώστες, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα λίγες ώρες μετά να υποκύψει στα τραύματά του.

Χρειάστηκαν 12 ώρες συνολικά οι πυροσβέστες για να τον πλησιάσουν και τελικά να καταφέρουν να τον ανασύρουν δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του.

Την Τρίτη το μεσημέρι σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης για έναν 53χρονο οποίος ήταν εγκλωβισμένος σε αυτοσχέδια σήραγγα βάθους 10 μέτρων . Τις αρχές ειδοποίησε ένας 77χρονος μέσω του 112 και ζήτησε βοήθεια.

Ο άνδρας αρχικά είχε επαφή με τους διασώστες και επικοινωνούσε μαζί τους, ωστόσο κατά το τελικό στάδιο της ανάσυρσης η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του.

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι κινητοποιήθηκαν συνολικά 27 πυροσβέστες από τη Λάρισα και τις ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης και Λάρισας.

Υπενθυμίζεται πως στην αυτοσχέδια σήραγγα όπου σημειώθηκε το περιστατικό, βρισκόταν αρχικά μια ομάδα 4-5 ανθρώπων. Ο 53χρονος μαζί με τα άλλα άτομα φέρεται να έσκαψαν και να δημιούργησαν λαγούμι μήκους 22-25 μέτρων, ψάχνοντας για λίρες.

Αρκετοί εξ αυτών παρουσίασαν έντονη ζάλη και δυσφορία. Ο πρώτος που κατάφερε να βγει, ενημέρωσε για το περιστατικό και ζήτησε τη βοήθεια των Αρχών, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να εντοπίσει τα άλλα δύο άτομα που ήταν μέλη της ομάδας και εξαφανίστηκαν από σημείο.

Παράλληλα διεξάγει έρευνα για διαπιστώσει τι έψαχναν τον τελευταίο μήνα στην περιοχή καθώς υπάρχουν κατοίκοι που λένε πως τους έβλεπαν συχνά στο σημείο το τελευταίο διάστημα.