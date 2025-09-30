Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε από τη σπηλιά βαρύτατα τραυματισμένος σε κρίσιμη κατάσταση o 53χρονος
Περισσότερες από 9 ώρες έμεινε εγκλωβισμένος ο 53χρονος στο λαγούμι που είχε σκάψει μέσα σε σπηλιά - Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από δύσκολη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ
Μετά από πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση ανασύρθηκε από τη σπηλιά ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί αναζητώντας κρυμμένο θησαυρό στην περιοχή μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκη στη Λάρισα.
Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής είχε ξεκινήσει στις 12:30 το μεσημέρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 53χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του βαρύτατα τραυματισμένος και σε κρίσιμη κατάσταση.
Άμεσα τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λάρισας.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής
«Κατά τις μεσημβρινές ώρες χθες, Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό και τη διάσωση άνδρα από σπήλαιο, στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας.
Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας και διάσωσης αποτελούμενη από 27 πυροσβέστες του 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού (ΒΙ.ΠΕ.) Λάρισας και των Ορειβατικών Ομάδων Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης και της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.
Ο άνδρας, αφού εντοπίστηκε από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις εντός του σπηλαίου, με συντονισμένες ενέργειες ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε σε προσβάσιμο σημείο, όπου και παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025».
Το χρονικό
Όπως έχει γίνει γνωστό, ο άνδρας μαζί με άλλα τρία άτομα επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στο λαγούμι, το οποίο οι ίδιοι έσκαψαν, σε μήκος περίπου 25 μέτρα.
Ωστόσο, την ώρα που ο 53χρονος βρισκόταν σε μεγάλο βάθος, συνέβη ένα ατύχημα, με τους τρεις άλλους να προλαβαίνουν να βγουν από τη σπηλιά.
Ο ένας εξ αυτών, 78 ετών, τηλεφώνησε στο γιο του και αυτός του είπε να καλέσουν το 112, όπως και έγινε.
Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν μία παρέα τεσσάρων ατόμων, που το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν στο σημείο στήνοντας ένα μικρό «εργοτάξιο».
Στο σημείο υπήρχε μία σπηλιά και φέρεται οι τέσσερις να επιχείρησαν να διανοίξουν μέσα στη σπηλιά μία μεγαλύτερη σήραγγα.
Ο 78χρονος φέρεται να έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Γόννων με ασθενοφόρο, ενώ οι άλλοι δύο της παρέας των χρυσοθήρων εγκατέλειψαν το σημείο και αναζητούνται.
