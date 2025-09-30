Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του
Μεγάλη επιχείρηση στους Γόννους στη Λάρισα - Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 53χρονο και να του χορηγήσουν οξυγόνο - Τι είπε στο Live News ο γιος του 77χρονου συνεργού του που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
- Απεργιακός ξεσηκωμός την Τετάρτη ενάντια στο 13ωρο - Δεμένα τα πλοία, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
- Ιοί σχεδιάστηκαν για πρώτη φορά από ΑΙ – Πρώτο βήμα για συνθετικές μορφές ζωής
- Σήψη από τσίμπημα εντόμου η αιτία θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού - Τι λέει η οικογένειά της
- «Δεν ήθελα να τα ταΐζει» - Σκότωσε και μαγείρεψε τα παγόνια του για να εκδικηθεί τη γειτόνισσά του
Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες στους Γόννους στη Λάρισα για να σώσουν τον 53χρονο που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά που είχε σκάψει με συνεργούς του για να εντοπίσουν κρυμμένου θησαυρό.
Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ανήκει σε παρέα 4 – 5 ατόμων που επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στο λαγούμι, το οποίο οι ίδιοι έσκαψαν μέσα σε σπηλιά, σε βάθος τουλάχιστον 10 μέτρων.
Ωστόσο, ένα ατύχημα τους ανάγκασε να ειδοποιήσουν τις Αρχές μέσω του 112.
Του χορηγήθηκε οξυγόνο
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ομάδα της ΕΜΑΚ κατάφερε να προσεγγίσει τον 53χρονο και να του χορηγήσει οξυγόνο.
Ο άνδρας φαίνεται πως ανταποκρίθηκε, ωστόσο η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του είναι σε εξέλιξη.
Του είπα να πάρει το 112
Μιλώντας στο MEGA, ο γιος του 77χρονου συνεργού του 53χρονου, ο οποίος κάλεσε τις Αρχές και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, σημειώνει:
«Κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο και ζητούσε βοήθεια και του είπα να πάρει το 112, δεν ξέρω πού είναι. Περίπου στις 12.00. Δεν ήξερα πού είναι το μέρος και του είπα να πάρει αυτός για να τον εντοπίσει το 112. Δεν ξέρω τίποτα παραπάνω».
Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν μία παρέα τεσσάρων ατόμων που το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν στο σημείο στήνοντας ένα μικρό “εργοτάξιο”.
Στο σημείο υπήρχε μία σπηλιά και φέρεται οι τέσσερις να επιχείρησαν να διανοίξουν μέσα στη σπηλιά μία μεγαλύτερη σήραγγα. Υπενθυμίζεται πως οι άλλοι δύο της “ομάδας” των χρυσοθήρων εγκατέλειψαν το σημείο και αναζητούνται.
- Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ
- Πόθεν έσχες: Εξώδικο Αυγενάκη σε Κασσελάκη για συκοφαντική δυσφήμιση – Το περιεχόμενο της εξώδικης διαμαρτυρίας
- Γενική απεργία την 1η Οκτωβρίου – Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς
- Η κρίση χτυπά τη βιομηχανία όπλων: Πτωχεύσεις και κλεισίματα το 2025 στις ΗΠΑ
- Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»
- Άρσεναλ: Τα πειράγματα στον Σαλιμπά για την ανανέωση του συμβολαίου του (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις