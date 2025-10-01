Λάρισα: Συνελήφθη ο 77χρονος μέλος της ομάδας που έψαχνε τον θησαυρό στους Γόννους – Αύριο η απολογία του
Ο 77χρονος ήταν αυτός που κάλεσε στο 112 όταν εγκλωβίστηκε ο 53χρονος στη σπηλιά με συνέπεια να χάσει τη ζωή του - Τι δήλωσε ο δικηγόρος του
- Ποιος ήταν ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του σε σπηλιά αναζητώντας λίρες
- «Μένω δίπλα στης Λενιώς»: Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις απάτες σε ηλικιωμένους
- Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου
- Εικόνες ντροπής από τις φοιτητικές εστίες στην Κομοτηνή - Περιττώματα ποντικίων και βρομιά
Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στη 1 το μεσημέρι, έλαβε από την ανακρίτρια Λάρισας ο 77χρονος που συμμετείχε στην υπόθεση της αναζήτησης λιρών στην περιοχή των Γόννων, η οποία είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 53χρονου που συμμετείχε σε ομάδα τεσσάρων ατόμων που αναζητούσαν λίρες.
Η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 77χρονος αφορά την παραβίαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και είναι σε βαθμό κακουργήματος, ενώ μέχρι την απολογία του παραμένει κρατούμενος.
«Από νεαρή ηλικία αναζητά θησαυρούς»
Σημειώνεται ότι η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 77χρονου, κ. Μάριο Σπυράτο, ο κατηγορούμενος από νεαρή ηλικία αναζητούσε λίρες και χρυσό, ενώ κατά το παρελθόν είχε πραγματοποιήσει και νόμιμες ανασκαφές.
Ο κ. Σπυράτος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο 77χρονος ήταν ο μοναδικός που μετά το συμβάν παρέμεινε στο σημείο, ήταν αυτός που ειδοποίησε για βοήθεια. Πάντα σύμφωνα με τον δικηγόρο του 77χρονου, η όλη προσπάθεια της 4μελους ομάδας ήταν ερασιτεχνική και για αυτό τον λόγο είχε τραγική κατάληξη.
Η στοά είχε κατασκευαστεί σε βάθος χρόνου
Εξίσου ενδιαφέρον είναι και ο ισχυρισμός του κ. Σπυρατου ότι η κατασκευή της στοάς στην περιοχή των Γόννων έχει γίνει σταδιακά και σε βάθος χρόνου από διάφορες ομάδες χρυσοθήρων. Σημειώνεται τέλος ότι η αρχαιολογική υπηρεσία έκανε αυτοψία στο σημείο της ανασκαφής και δεν βρήκε κάποια αρχαιότητα.
- Νέα Υόρκη: Ισχυρή έκρηξη διέλυσε πολυώροφο κτίριο στο Μπρονξ – Κατέρρευσε μέρος του
- Ολυμπιακός – ΑΣΕ Δούκα 43-19: Έκαναν το 3Χ3 οι «ερυθρόλευκοι»
- Λάρισα: Συνελήφθη ο 77χρονος μέλος της ομάδας που έψαχνε τον θησαυρό στους Γόννους – Αύριο η απολογία του
- Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει
- Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
- Κατεδαφίστηκε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα στην Ισπανία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις