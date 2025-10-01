Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στη 1 το μεσημέρι, έλαβε από την ανακρίτρια Λάρισας ο 77χρονος που συμμετείχε στην υπόθεση της αναζήτησης λιρών στην περιοχή των Γόννων, η οποία είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 53χρονου που συμμετείχε σε ομάδα τεσσάρων ατόμων που αναζητούσαν λίρες.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 77χρονος αφορά την παραβίαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και είναι σε βαθμό κακουργήματος, ενώ μέχρι την απολογία του παραμένει κρατούμενος.

«Από νεαρή ηλικία αναζητά θησαυρούς»

Σημειώνεται ότι η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 77χρονου, κ. Μάριο Σπυράτο, ο κατηγορούμενος από νεαρή ηλικία αναζητούσε λίρες και χρυσό, ενώ κατά το παρελθόν είχε πραγματοποιήσει και νόμιμες ανασκαφές.

Ο κ. Σπυράτος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο 77χρονος ήταν ο μοναδικός που μετά το συμβάν παρέμεινε στο σημείο, ήταν αυτός που ειδοποίησε για βοήθεια. Πάντα σύμφωνα με τον δικηγόρο του 77χρονου, η όλη προσπάθεια της 4μελους ομάδας ήταν ερασιτεχνική και για αυτό τον λόγο είχε τραγική κατάληξη.

Η στοά είχε κατασκευαστεί σε βάθος χρόνου

Εξίσου ενδιαφέρον είναι και ο ισχυρισμός του κ. Σπυρατου ότι η κατασκευή της στοάς στην περιοχή των Γόννων έχει γίνει σταδιακά και σε βάθος χρόνου από διάφορες ομάδες χρυσοθήρων. Σημειώνεται τέλος ότι η αρχαιολογική υπηρεσία έκανε αυτοψία στο σημείο της ανασκαφής και δεν βρήκε κάποια αρχαιότητα.