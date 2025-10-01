Λάρισα: Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό

Σε μία σπηλιά έξω από τη Λάρισα ένα 24ωρο μετά την τραγωδία με τον θάνατο 53χρονου, οι κάμερες και το drone του Live News κάνουν αυτοψία στο σημείο, με μια σειρά από μαρτυρίες να ξεδιαλύνουν τα δραματικά γεγονότα.

Από τους 4 φίλους που έψαχναν για λίρες, ο ένας παγιδεύτηκε και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ο 53χρονος απεγκλωβίστηκε μετά από προσπάθειες 12 ωρών, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του. Στενοί συγγενείς κι φίλοι του, δηλώνουν στο Live News συγκλονισμένοι.

Το θύμα ανήκε σε 4μελή παρέα, που είχε πληροφορίες για έναν χαμένο και καλά κρυμμένο θησαυρό. Όλοι μαζί αποφάσισαν να μπουν στη σπηλιά και άρχισαν να προχωρούν, πεπεισμένοι πως στα ενδότερα θα έβρισκαν λίρες.

Το χρονικό

Το εγχείρημα ήταν από την πρώτη στιγμή δύσκολο και επικίνδυνο. Το οξυγόνο λιγόστευε όλο και περισσότερο όσο προχωρούσαν στα ενδότερα της σπηλιάς, ενώ οι προσπάθειες που έκαναν σε ορισμένα σημεία για να προχωρήσουν, προκαλούσε κατολισθήσεις που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν.

Κάποια στιγμή ο 53χρονος παγιδεύτηκε σε βάθος 35 μέτρων μέσα στη σπηλιά και η αντίστροφη μέτρηση της ζωής του, είχε μόλις ξεκινήσει. Τα δίδυμα αδέρφια, ηλικίας 40 ετών που ήταν μαζί, πρόλαβαν να βγουν και απομακρύνθηκαν. Στο σημείο περίμενε τους πυροσβέστες ο τέταρτος της παρέας. Ένας 77χρονος που κατάφερε να φτάσει στην είσοδο.

Τα δίδυμα αδέρφια παραμένουν άφαντα από χθες το απόγευμα. Ο πατέρας τους λέει στο Live News πως δεν έχει μιλήσει μαζί τους.

«Τους είπα ιστορίες (ενός φίλου) από το Κρανίδι κάτω. Ένας μελισσοκόμος που γνωριστήκαμε, τους λέω ”αυτός πούλησε 60 εκατ. δραχμές, τότε είχε πάρει το γεωτρύπανο το πούλησε, πούλησε το σπίτι του πατέρα του”, τους λέω και το αποτέλεσμα ήταν να χάσει αυτά που είχε».

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Οι προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του 53χρονου ήταν χρονοβόρες. Οι διασώστες προσπαθούσαν να προχωρήσουν αλλά λόγω της σήραγγας που έσκαβαν μέσα στη σπηλιά, γίνονταν διαρκώς κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα ο άτυχος άντρας να θάβεται όλο και πιο βαθιά.

Μετά από 12 ολόκληρες ώρες προσπαθειών οι διασώστες απεγκλώβισαν τον 53χρονο και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο. Οι γιατροί όμως δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το μοιραίο.

«Δε το ήξερα, δεν ήμουν σίγουρος, και αν τους έπαιρνα τηλέφωνο, δεν είχαμε μεγάλη επικοινωνία, ερχόντουσαν στο σπίτι και δεν κάθονταν να μιλήσουμε. Τους έλεγα ότι αυτό δεν είναι καλό πράγμα».

Οι 4 φίλοι δεν είχαν ζητήσει την προβλεπόμενη άδεια από τις Αρχές. Πίστευαν πως οι πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει το προηγούμενο διάστημα για έναν κρυμμένο θησαυρό σε σπηλιά ανάμεσα στους Γόννους και την Καλιπεύκη Λάρισας ήταν αξιόπιστες. Αποφάσισαν να το τολμήσουν, αλλά όταν συνειδητοποίησαν τις δυσκολίες ήταν ήδη πολύ αργά.

Η παράτολμη επιχείρηση που οργάνωσαν μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου και διέξοδος για το 53χρονο θύμα δεν υπήρχε.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως το τελευταίο διάστημα έβλεπαν πολύ συχνά τους συγκεκριμένους άνδρες στο σημείο, ενώ λένε ότι το σπήλαιο είναι ιστορικής αξίας και υπάρχουν διάφοροι μύθοι για θησαυρό, στο πέρασμα των χρόνων.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας

Η τραγωδία στη σπηλιά επαναφέρει στο προσκήνιο με τον πιο τραγικό τρόπο, τις συζητήσεις για τους επίδοξους χρυσοθήρες στη Λάρισα. Ακόμα και μέσα στην πόλη, κάποιοι σκάβουν για να βρουν λίρες και χρυσό, που κάπου διάβασαν ότι υπάρχει στην περιοχή.

Ελάχιστοι απευθύνονται στις Αρχές για να ζητήσουν άδεια και να προχωρήσουν νόμιμα. Οι περισσότεροι σκάβουν χωρίς πολλές φορές τον αναγκαίο εξοπλισμό και χωρίς να γνωρίζουν τις δυσκολίες που κρύβει μια τέτοια επιχείρηση.

«Τι να πω. παιδιά χωρίς μυαλό είναι, τι να τους κάνω. Εγώ τους μιλάω, τους έμαθα να δουλεύουν, αυτοί όμως δεν είχαν όρεξη να δουλέψουν, να κάνουν. Ο ένας είναι ανάπηρος, δεν περπατάει καλά, αυτός είναι συνταξιούχος, έχει παραπληγία».

Τα δίδυμα αδέρφια που χθες μπήκαν στη σπηλιά συνεχίζουν να κρύβονται μετά την τραγωδία, ενώ ο 77χρονος που ειδοποίησε για βοήθεια, βρίσκεται υπό κράτηση. Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν έχουν κατασχεθεί.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται, με τις μαρτυρίες να είναι διαδοχικές και τις εικόνες αποκαλυπτικές για τον βαθμό δυσκολίας της μοιραίας επιχείρησης στη σπηλιά.

Μαρτυρίες στο Live News για τον θρύλο με τους χαμένους θησαυρούς

Ξάδελφος του 53χρονου που έχασε τη ζωή του, μιλώντας στο Live News, λέει πως ο ξάδελφός του ενδέχεται να παρακινήθηκε από άλλους.

«Δεν γνωρίζω κάτι. Δεν μου είχε πει ο ξάδελφός μου. Δεν γνωρίζω εάν είχαν πάει και άλλοι εκεί για θησαυρούς. Ο ξάδελφός μου δούλευε στον Βόλο και μου είχε πει πως ήταν ευχαριστημένος. Τα δυο αδέλφια δεν είναι από το χωριό».

Ο ερευνητής, Γιώργος Πολατίδης, είπε στην εκπομπή: «Αυτοί ή θα είχανε χάρτη ή πήγαν με πληροφορίες. Το λάθος ήταν ότι έβαλαν γεννήτριες γιατί δημιουργούνται αναθυμιάσεις. Ή έπεσε ένα κομμάτι που τον εγκλώβισε ή λόγω αναθυμιάσεων. Αυτό είχε γίνει και παλαιότερα στην Καβάλα. Αν δεν έχουν μηχανήματα μαζί τους, δεν είναι παράνομοι. Αν το έχουν δηλώσει δεν είναι παράνομο. Εγώ πιστεύω πως είχαν μία πληροφορία αλλά μπήκαν από λάθος μεριά».