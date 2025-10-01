newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Φθηνότερα φάρμακα για εκατομμύρια Αμερικανούς- Η συμφωνία Τραμπ με τη Pfizer
Κόσμος 01 Οκτωβρίου 2025 | 00:15

Φθηνότερα φάρμακα για εκατομμύρια Αμερικανούς- Η συμφωνία Τραμπ με τη Pfizer

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται και άλλες συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες – Δημιουργεί τον ιστότοπο όπου θα πωλούνται απευθείας φάρμακα με την ονομασία TrumpRx

ΕπιμέλειαΑλέξανδρος Σιουτζούκης
A
A
Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Spotlight

Τη μείωση της τιμής όλων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων της Pfizer, στο πρόγραμμα Medicaid για Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο  πρόεδρος των ΗΠΑ, πλαισιωμένος απο τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι άλλους στενούς του συνεργάτες και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer Αλμπερτ Μπουρλά, δήλωσε απο το Λευκό Οίκο ότι η εταιρεία (Pfizer) θα πουλήσει νέα συνταγογραφούμενα φάρμακα με βάση ειδικό προτιμησιακό καθεστώς (που αποδίδεται σε αρκετές διακρατικές εμπορικές σχέσεις) σε αντάλλαγμα για την ελάφρυνση των δασμών ενώ τόνισε ότι αναμένει και άλλες φαρμακευτικές εταιρείες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.

Οι ασθενείς στις ΗΠΑ πληρώνουν σήμερα τις υψηλότερες τιμές για συνταγογραφούμενα φάρμακα, συχνά σχεδόν τριπλάσιες σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες, σημειώνει το Reuters και ο Τραμπ ασκεί πίεση στις φαρμακευτικές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές τους στο επίπεδο που πληρώνουν οι ασθενείς σε άλλες χώρες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιδοτούν πλέον την υγειονομική περίθαλψη του υπόλοιπου κόσμου», δήλωσε ο Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο.

Η Pfizer είναι η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία που ανακοίνωσε συμφωνία. Ο Τραμπ έστειλε επιστολές σε 17 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες τον Ιούλιο, ζητώντας τους να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων ώστε να αντιστοιχούν σε αυτές που πληρώνονται στο εξωτερικό – μια πολιτική που ο πρόεδρος έχει ονομάσει τιμολόγηση του πλέον ευνοούμενου κράτους. Τους ζήτησε να απαντήσουν με δεσμευτικές δεσμεύσεις έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Ο Ντοναλντ Τραμπ παρουσίασε επίσης την Τρίτη έναν ιστότοπο απευθείας πώλησης φαρμάκων στους Αμερικανούς, με την ονομασία TrumpRx, και ανακοίνωσε ότι η Pfizer σχεδιάζει να προσφέρει ορισμένα από τα φάρμακά της στον ιστότοπο σε μειωμένη τιμή.

Ακριβά φάρμακα

Σύμφωνα με μια αφίσα που εκτέθηκε στην εκδήλωση, η Pfizer θα διαθέσει στο δικτυακό τόπο το φάρμακο για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα Xeljanz, το φάρμακο για την ημικρανία Zavzpret, το φάρμακο για τη δερματίτιδα Eucrisa και το φάρμακο για την οστεοπόρωση μετά την εμμηνόπαυση Duavee με έκπτωση μεταξύ 40% και 85%.
Οι μετοχές της Pfizer αυξήθηκαν κατά 5% στα 25,05 δολάρια.

Οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει ατομικές συνομιλίες με τις εταιρείες, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας ότι ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ χρησιμοποιεί την απειλή επιβολής δασμών στον κλάδο ως πρόσθετο μέσο πίεσης.

Οι τιμές των φαρμάκων κατά την κυκλοφορία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Περισσότερα από 70 εκατομμύρια άτομα καλύπτονται από το Medicaid, το κρατικό και ομοσπονδιακό πρόγραμμα για άτομα με χαμηλό εισόδημα. Άλλα 65 εκατομμύρια άτομα είναι εγγεγραμμένα στο κρατικό πρόγραμμα Medicare, το οποίο καλύπτει άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω ή άτομα με αναπηρίες και δεν περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Τρίτης.

Η επένδυση της Pfizer

Ο CEO της Pfizer Αλ. Μπουρλά ανακοίνωσε επίσης μια επένδυση 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην έρευνα και ανάπτυξη και στην εγχώρια παραγωγή.
«Είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε το επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιο σε αυτή τη χώρα. Και ο πρόεδρος μας έδωσε ευγενικά μια τριετή περίοδο χάριτος» κατά την οποία η εταιρεία θα εξαιρεθεί απο τους δασμούς , αρκεί, φυσικά, να μεταφέρουμε τα προϊόντα εδώ», δήλωσε ο Μπουρλά.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμό 100% στις εισαγωγές επώνυμων ή πατενταρισμένων φαρμακευτικών προϊόντων από την 1η Οκτωβρίου, εκτός εάν μια φαρμακευτική εταιρεία κατασκευάζει εργοστάσιο παραγωγής στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» – Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό
«Προβλεπόμενοι» 30.09.25

«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» – Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό

«Τελείωσε η πολιτική ορθότητα» λέει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χεγκσεθ στη συγκέντρωση περισσότερων από 1.000 στρατηγών και ναυάρχων, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε τον αμερικανικό στρατό να συμμετάσχει στον «εσωτερικό πόλεμο» των ΗΠΑ
Πόλεις-πεδία άσκησης 30.09.25

Ο Τραμπ κάλεσε τον αμερικανικό στρατό να συμμετάσχει στον «εσωτερικό πόλεμο» των ΗΠΑ

Με κοινό εκατοντάδες ηγετικά στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια πρωτοφανή ομιλία, κάλεσε τον στρατό να προστατεύσει τη χώρα «από την εκ των έσω εισβολή».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιταλία: 58χρονος δολοφόνησε την γυναίκα του και τον γιό του – Σε κρίσιμη κατάσταση η κόρη
Γυναικοκτονία - Παιδοκτονία 30.09.25

58χρονος δολοφόνησε την γυναίκα του και τον γιό του - Σε κρίσιμη κατάσταση η κόρη

Ένας 58χρονος Ιταλός κατηγορείται πως δολοφόνησε την σύζυγό του, σε μια ακόμα γυναικοκτονία που συνταράσσει την Ιταλία. Απήγαγε τα παιδιά του, νεκρός ο ένας γιός του, η κόρη τους νοσηλεύεται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα
Κρίσιμη Ώρα 30.09.25

Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα

Ενώ εισέρχεται στη «ζώνη επικινδυνότητας», η Πρεσβεία του Ισραήλ κατηγορεί τον Στόλο για διασυνδέσεις με τη Χαμάς - τι δηλώνει το ιταλικό ΥΠΕΞ στο in για τις ιταλικές φρεγάτες που συνοδεύουν

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Σεισμική δραστηριότητα 30.09.25

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπαλί.

Σύνταξη
Τραμπ σε Πούτιν: Θα έπρεπε να έχεις νικήσει σε μια βδομάδα κι εσύ πολεμάς εδώ και 4 χρόνια
«Είναι κρίμα» 30.09.25

Τραμπ σε Πούτιν: Θα έπρεπε να έχεις νικήσει σε μια βδομάδα κι εσύ πολεμάς εδώ και 4 χρόνια

«Είσαι χάρτινη τίγρη;», ρώτησε ο Τραμπ τον Πούτιν. Αυτό υποστήριξε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τη στρατιωτική ηγεσία της χώρα του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου
Παγίδα Τραμπ 30.09.25

Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου

Το σχέδιο για τη Γάζα δεν ήταν αυτό στο οποίο είχαν αρχικά συμφωνήσει οι Άραβες διαμεσολαβητές. Ωστόσο, καλούν τη Χαμάς να το δεχθεί, ενώ η ακροδεξιά στο Ισραήλ το απορρίπτει ως απαράδεκτο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0: Οι «νερατζούρι» ξετύλιξαν το «δώρο» του Στάνιεκ και έκαναν το 2χ2 στη League Phase
Champions League 01.10.25

Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0: Οι «νερατζούρι» ξετύλιξαν το «δώρο» του Στάνιεκ και έκαναν το 2χ2 στη League Phase

Ο Μαρτίνες μετέτρεψε σε γκολ το τραγικό λάθος του Στάνιεκ στο 30΄, πέτυχε και δεύτερο τέρμα στο 65΄και η Ίντερ έφτασε σε μία άνετη επικράτηση επί της Σλάβια Πράγας με 3-0, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη της στη League Phase.

Θέμης Σωτηρόπουλος
Καλώς τον Ντόρσεϊ…
On Field 01.10.25

Καλώς τον Ντόρσεϊ…

Ο ομογενής γκαρντ είναι σημείο αναφοράς για τον φετινό Ολυμπιακό και το απέδειξε στην μεγάλη νίκη επί της Μπασκόνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πάρτι της Μαρσέιγ, διέλυσε (4-0) τον Αγιαξ (vid)
Champions League 30.09.25

Πάρτι της Μαρσέιγ, διέλυσε (4-0) τον Αγιαξ (vid)

Η Μαρσέιγ δεν επέτρεψε στον Αγιαξ να κάνει όνειρα καθώς το ματς στο 12’ ήταν 2-0, με δυο γκολ του Παϊσάο. Δυο ασίστ και γκολ από τον Ομπαμεγιάνγκ, σε μεγάλη μέρα και ο Γκρίνγουντ

Βάιος Μπαλάφας
Καβάλα: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες – Απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί – Μεθυσμένος ο άλλος οδηγός
Ελλάδα 30.09.25

Καβάλα: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες – Απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί – Μεθυσμένος ο άλλος οδηγός

Η σύγκρουση των αυτοκινήτων ήταν τόσο σφοδρή που πολλοί κάτοικοι της περιοχής Παληό στην Καβάλα βγήκαν στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κατάσταση της υγείας του – Έκκληση να βρεθεί λύση
«Δεν υπάρχει χρόνος» 30.09.25

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι - Έκκληση να βρεθεί λύση

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή συμπληρώνοντας 16 ημέρες απεργίας πείνας με την κατάσταση της υγείας του να φτάνει σε κρίσιμα επίπεδα.

Σύνταξη
Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά
Αλλαγή κανόνων; 30.09.25

Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά

Η τεχνική, που απαιτεί βελτίωση, θα μπορούσε στο μέλλον να αντιμετωπίσει την υπογονιμότητα λόγω γήρατος ή ασθένειας. Ίσως να επιτρέψει να γεννηθούν παιδιά με DNA ενός γονέα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Έιμι Λου Γουντ μιλά για το πώς επηρεάζει η φήμη την ψυχική της υγεία
Η αγάπη 30.09.25

Η Έιμι Λου Γουντ μιλά για το πώς επηρεάζει η φήμη την ψυχική της υγεία

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Έιμι Λου Γουντ είπε ότι συχνά την χαρακτήριζαν «ιδιόρρυθμη» και «αστεία», κάτι που αρχικά θεωρούσε «λίγο προσβλητικό» και επηρέαζε την αυτοεκτίμησή της.

Σύνταξη
«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» – Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό
«Προβλεπόμενοι» 30.09.25

«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» – Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό

«Τελείωσε η πολιτική ορθότητα» λέει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χεγκσεθ στη συγκέντρωση περισσότερων από 1.000 στρατηγών και ναυάρχων, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε τον αμερικανικό στρατό να συμμετάσχει στον «εσωτερικό πόλεμο» των ΗΠΑ
Πόλεις-πεδία άσκησης 30.09.25

Ο Τραμπ κάλεσε τον αμερικανικό στρατό να συμμετάσχει στον «εσωτερικό πόλεμο» των ΗΠΑ

Με κοινό εκατοντάδες ηγετικά στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια πρωτοφανή ομιλία, κάλεσε τον στρατό να προστατεύσει τη χώρα «από την εκ των έσω εισβολή».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιταλία: 58χρονος δολοφόνησε την γυναίκα του και τον γιό του – Σε κρίσιμη κατάσταση η κόρη
Γυναικοκτονία - Παιδοκτονία 30.09.25

58χρονος δολοφόνησε την γυναίκα του και τον γιό του - Σε κρίσιμη κατάσταση η κόρη

Ένας 58χρονος Ιταλός κατηγορείται πως δολοφόνησε την σύζυγό του, σε μια ακόμα γυναικοκτονία που συνταράσσει την Ιταλία. Απήγαγε τα παιδιά του, νεκρός ο ένας γιός του, η κόρη τους νοσηλεύεται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο