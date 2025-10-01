Φθηνότερα φάρμακα για εκατομμύρια Αμερικανούς- Η συμφωνία Τραμπ με τη Pfizer

Τη μείωση της τιμής όλων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων της Pfizer, στο πρόγραμμα Medicaid για Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, πλαισιωμένος απο τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι άλλους στενούς του συνεργάτες και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer Αλμπερτ Μπουρλά, δήλωσε απο το Λευκό Οίκο ότι η εταιρεία (Pfizer) θα πουλήσει νέα συνταγογραφούμενα φάρμακα με βάση ειδικό προτιμησιακό καθεστώς (που αποδίδεται σε αρκετές διακρατικές εμπορικές σχέσεις) σε αντάλλαγμα για την ελάφρυνση των δασμών ενώ τόνισε ότι αναμένει και άλλες φαρμακευτικές εταιρείες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.

Οι ασθενείς στις ΗΠΑ πληρώνουν σήμερα τις υψηλότερες τιμές για συνταγογραφούμενα φάρμακα, συχνά σχεδόν τριπλάσιες σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες, σημειώνει το Reuters και ο Τραμπ ασκεί πίεση στις φαρμακευτικές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές τους στο επίπεδο που πληρώνουν οι ασθενείς σε άλλες χώρες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιδοτούν πλέον την υγειονομική περίθαλψη του υπόλοιπου κόσμου», δήλωσε ο Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο.

AMERICA FIRST 🇺🇸 President Trump has announced an agreement with Pfizer to align U.S. drug prices with the lowest global rates. Foreign nations will pay fair prices for new Pfizer products, and Pfizer will offer medication at a deep discount off the list price to Americans. pic.twitter.com/jwbnEAxuMI — The White House (@WhiteHouse) September 30, 2025

Η Pfizer είναι η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία που ανακοίνωσε συμφωνία. Ο Τραμπ έστειλε επιστολές σε 17 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες τον Ιούλιο, ζητώντας τους να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων ώστε να αντιστοιχούν σε αυτές που πληρώνονται στο εξωτερικό – μια πολιτική που ο πρόεδρος έχει ονομάσει τιμολόγηση του πλέον ευνοούμενου κράτους. Τους ζήτησε να απαντήσουν με δεσμευτικές δεσμεύσεις έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Ο Ντοναλντ Τραμπ παρουσίασε επίσης την Τρίτη έναν ιστότοπο απευθείας πώλησης φαρμάκων στους Αμερικανούς, με την ονομασία TrumpRx, και ανακοίνωσε ότι η Pfizer σχεδιάζει να προσφέρει ορισμένα από τα φάρμακά της στον ιστότοπο σε μειωμένη τιμή.

Ακριβά φάρμακα

Σύμφωνα με μια αφίσα που εκτέθηκε στην εκδήλωση, η Pfizer θα διαθέσει στο δικτυακό τόπο το φάρμακο για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα Xeljanz, το φάρμακο για την ημικρανία Zavzpret, το φάρμακο για τη δερματίτιδα Eucrisa και το φάρμακο για την οστεοπόρωση μετά την εμμηνόπαυση Duavee με έκπτωση μεταξύ 40% και 85%.

Οι μετοχές της Pfizer αυξήθηκαν κατά 5% στα 25,05 δολάρια.

From White House Rapid Response Team @RapidResponse47 https://t.co/gKFw7indxP — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 30, 2025

Οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει ατομικές συνομιλίες με τις εταιρείες, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας ότι ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ χρησιμοποιεί την απειλή επιβολής δασμών στον κλάδο ως πρόσθετο μέσο πίεσης.

Οι τιμές των φαρμάκων κατά την κυκλοφορία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Περισσότερα από 70 εκατομμύρια άτομα καλύπτονται από το Medicaid, το κρατικό και ομοσπονδιακό πρόγραμμα για άτομα με χαμηλό εισόδημα. Άλλα 65 εκατομμύρια άτομα είναι εγγεγραμμένα στο κρατικό πρόγραμμα Medicare, το οποίο καλύπτει άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω ή άτομα με αναπηρίες και δεν περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Τρίτης.

Η επένδυση της Pfizer

Ο CEO της Pfizer Αλ. Μπουρλά ανακοίνωσε επίσης μια επένδυση 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην έρευνα και ανάπτυξη και στην εγχώρια παραγωγή.

«Είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε το επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιο σε αυτή τη χώρα. Και ο πρόεδρος μας έδωσε ευγενικά μια τριετή περίοδο χάριτος» κατά την οποία η εταιρεία θα εξαιρεθεί απο τους δασμούς , αρκεί, φυσικά, να μεταφέρουμε τα προϊόντα εδώ», δήλωσε ο Μπουρλά.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμό 100% στις εισαγωγές επώνυμων ή πατενταρισμένων φαρμακευτικών προϊόντων από την 1η Οκτωβρίου, εκτός εάν μια φαρμακευτική εταιρεία κατασκευάζει εργοστάσιο παραγωγής στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΟΤ