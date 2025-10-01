«Φέρτε μου ένα Paxlovid!» – Τραμπ ζητά φάρμακο κατά του Covid ενώ ο Κένεντι φτερνίζεται… δίπλα του

Ο Τραμπ επέστρεψε ξανά στο προσκήνιο με ένα σκηνικό που θύμισε τις μέρες της πανδημίας, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστές τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, στο Οβάλ Γραφείο.

Την Τρίτη, ο πρώην πρόεδρος ανακοίνωσε την εκκίνηση του TrumpRx, μιας πλατφόρμας που θα επιτρέπει στους Αμερικανούς να προμηθεύονται συνταγογραφούμενα φάρμακα απευθείας, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές εταιρείες, και μάλιστα σε τιμές που μπορούν να πέσουν κάτω από το 50% της τρέχουσας αγοράς.

Καθώς παρουσίαζε τη συμφωνία με την Pfizer, ο Κένεντι Τζούνιορ φτερνίστηκε στον αγκώνα του, μόλις ένα μέτρο μακριά από τον Τραμπ. «Γείτσες, Μπόμπι. Ελπίζω να μην κόλλησα Covid», σχολίασε προκαλώντας χαμόγελα στο Οβάλ Γραφείο.

Secretary Kennedy sneezes. President Trump: «God bless you, Bobby. I hope I didn’t catch COVID just there.» pic.twitter.com/QxfSpvUxQ2 — CSPAN (@cspan) September 30, 2025

Ο Τραμπ στράφηκε στον Μπουρλά και ζήτησε: «Δεν έχεις Paxlovid; Έχει Paxlovid. Φέρε μου αμέσως ένα Paxlovid», αναφερόμενος στο φάρμακο κατά του Covid-19 για άτομα υψηλού κινδύνου.

Το περιστατικό θύμισε μια σκηνή του Μαρτίου 2020, όταν ο Τραμπ απομακρύνθηκε δραματικά από τη σύμβουλο υγείας Ντέμπορα Μπιρξ που ανέφερε ότι είχε πυρετό. Τότε, η Μπιρξ καθησύχασε τον πρόεδρο λέγοντας ότι το τεστ της ήταν αρνητικό, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να ανασάνει με ανακούφιση και να την ευχαριστήσει για τη διευκρίνιση.