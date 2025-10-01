Πέντε στην Ρεάλ Μαδρίτης, πέντε και στην Άιντραχτ έβαλε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρώτη νίκη για την οµάδα του Σιµεόνε στο εφετινό Champions League µε εµφατικό ποδόσφαιρο και το επιβλητικό 5-1.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης το έπιασε κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης από εκεί που το άφησε κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν επιβλητική και καθάρισε από το πρώτο ηµίχρονο κιόλας το µατς µε τους Γερµανούς. Για να µην πούµε από το πρώτο τετράλεπτο. Γιατί τότε ήταν που άνοιξαν το σκορ οι «ροχιµπλάνκος».

Ο Τζουλιάνο Σιµεόνε έπαιξε ένας µε έναν από δεξιά, γύρισε την µπάλα στην περιοχή και ο Ρασπαντόρι που είχε πατήσει στο κουτί, πλάσαρε για το 1-0. Στο 32ο λεπτό, οι Ισπανοί έκαναν και το 2-0. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η µπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι και ο Λε Νορµάν την έσπρωξε στα δίχτυα.

Λίγο πριν την ανάπαυλα ήταν σειρά του Γκριζµάν να βρει δίχτυα. Ο Άλβαρες έφτιαξε ωραία τη φάση µε ατοµική προσπάθεια από αριστερά, γύρισε τη µπάλα έξω και ο Γάλλος τελείωσε τη φάση για το 3-0. Γκολ νούµερο 200 για τον Γκρίζι µε τα χρώµατα της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Όπως είναι λογικό, ο ρυθµός έπεσε λίγο στο δεύτερο ηµίχρονο. Οι Ισπανοί ένιωθαν πως είχαν κλειδώσει τη νίκη και πάγωςαν το παιχνίδι.

Αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι Γερµανοί και βρήκαν δίχτυα. Ο Κναουφ πάσαρε στον Μπούρκαρτ την κατάλληλη στιγµή και ο φορ της Άιντραχτ πλάσαρε σωστά για το 3-1.

Το 4-1 διαµόρφωσε ο Σιµεόνε µε ωραία κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, µετά από εκτέλεση κόρνερ.

Στο 81ο λεπτό ο Αµεντά έκανε χέρι µέσα στην περιοχή και µετά από εξέταση και µέσω VAR, δόθηκε πέναλτι.Την εκτέλεση ανέλαβε ο Άλβαρες, α λα πανένκα, για το τελικό 5-1.

Πρώτοι τρεις βαθµοί για την Ατλέτικο Μαδρίτης στο εφετινό Champions League.

Για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η Ατλέτικο Μαδρίτης αντιµετωπίζει την Άρσεναλ, στο Λονδίνο, στις 21/10. Μια µέρα µετά, η Άιντραχτ φιλοξενεί την Λίβερπουλ.

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όµπλακ, Γιορέντε, Λε Νορµάν, Λενγκλέ, Ρουγκέρι, Σιµεόνε (75’ Μολίνα), Γκάλαχερ, Μπάριος (75’ Νίκο Γκονζάλες), Ρασπαντόρι (55´ Κόκε), Γκριζµάν (90’ Μαρτίν), Άλβαρες (90’ Μπαένα).

Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Κάουα, Μπράουν (71’ Μπαχόγια), Τεατέ, Κοχ, Κόλινς (58’ Αµεντά), Σκίρι (58’ Χόιλουντ), Σαϊµπί, Κνάουφ, Ουζούν (58’ Λάρσον), Ντοάν (74’ Γκέτσε), Μπούρκαρτ.