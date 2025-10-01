Champions League: Η βαθμολογία της League Phase (pic)
Ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της 2ης αγωνιστικής - Πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της League Phase του Champions League.
Πρώτο… πιάτο στη League Phase του Champions League που επιστρέφει αυτή την εβδομάδα στις οθόνες μας. Στα πρώτα παιχνίδια της ημέρας, η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη -που σκόραρε- ηττήθηκε από την Αταλάντα στην Ιταλία με 2-1, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εύκολο έργο απέναντι στην Καϊράτ επικρατώντας με το ευρύ 5-0.
Στις βραδινές αναμετρήσεις, η Γαλατασαράι επιβλήθηκε της Λίβερπουλ με 1-0 στην Τουρκία, ενώ η Τότεναμ δεν κατάφερε να νικήσει την Μπόντο Γκλιμτ μένοντας στο 2-2. Παράλληλα, η Τσέλσι νίκησε την Μπενφίκα με 1-0, ενώ η Ίντερ επικράτησε 3-0 της Σλάβια Πράγας. Τέλος, μεγάλες έκταση νίκες πανηγύρισαν Ατλέτικο Μαδρίτης, Μαρσέιγ και Μπάγερν Μονάχου.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
Τρίτη 30/9
Αταλάντα-Κλαμπ Μπριζ 2-1
Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-5
Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 5-1
Τσέλσι-Μπενφίκα 1-0
Ίντερ-Σλάβια Πράγας 3-0
Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ 2-2
Γαλατασαράι-Λίβερπουλ 1-0
Μαρσέιγ-Άγιαξ 4-0
Πάφος-Μπάγερν Μονάχου 5-1
Τετάρτη 1/10
19:45 Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη
19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ
22:00 Άρσεναλ-Ολυμπιακός
22:00 Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι
22:00 Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν
22:00 Ντόρτμουντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο
22:00 Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας
22:00 Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους
Η βαθμολογία:
Επόμενη αγωνιστική (3η):
Τρίτη 21/10
19:45 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός
19:45 Καϊράτ-Πάφος
22:00 Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι
22:00 Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης
22:00 Λεβερκούζεν-Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Ίντερ
22:00 Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ
22:00 Νιούκαστλ-Μπενφίκα
22:00 Αϊντχόφεν-Νάπολι
Τετάρτη 22/10
19:45 Γαλατασαράι-Μπόντο Γκλιμτ
19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο-Καραμπάγκ
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Γιουβέντους
22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λίβερπουλ
22:00 Τσέλσι-Άγιαξ
22:00 Μπάγερν Μονάχου-Κλαμπ Μπριζ
22:00 Μονακό-Τότεναμ
22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μαρσέιγ
22:00 Αταλάντα-Σλάβια Πράγας
