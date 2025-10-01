Champions League: Η βαθμολογία της League Phase (pic)

Πρώτο… πιάτο στη League Phase του Champions League που επιστρέφει αυτή την εβδομάδα στις οθόνες μας. Στα πρώτα παιχνίδια της ημέρας, η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη -που σκόραρε- ηττήθηκε από την Αταλάντα στην Ιταλία με 2-1, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εύκολο έργο απέναντι στην Καϊράτ επικρατώντας με το ευρύ 5-0.

Στις βραδινές αναμετρήσεις, η Γαλατασαράι επιβλήθηκε της Λίβερπουλ με 1-0 στην Τουρκία, ενώ η Τότεναμ δεν κατάφερε να νικήσει την Μπόντο Γκλιμτ μένοντας στο 2-2. Παράλληλα, η Τσέλσι νίκησε την Μπενφίκα με 1-0, ενώ η Ίντερ επικράτησε 3-0 της Σλάβια Πράγας. Τέλος, μεγάλες έκταση νίκες πανηγύρισαν Ατλέτικο Μαδρίτης, Μαρσέιγ και Μπάγερν Μονάχου.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Τρίτη 30/9

Αταλάντα-Κλαμπ Μπριζ 2-1

Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-5

Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 5-1

Τσέλσι-Μπενφίκα 1-0

Ίντερ-Σλάβια Πράγας 3-0

Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ 2-2

Γαλατασαράι-Λίβερπουλ 1-0

Μαρσέιγ-Άγιαξ 4-0

Πάφος-Μπάγερν Μονάχου 5-1

Τετάρτη 1/10

19:45 Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη

19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ

22:00 Άρσεναλ-Ολυμπιακός

22:00 Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν

22:00 Ντόρτμουντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00 Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (3η):

Τρίτη 21/10

19:45 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

19:45 Καϊράτ-Πάφος

22:00 Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης

22:00 Λεβερκούζεν-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Ίντερ

22:00 Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ

22:00 Νιούκαστλ-Μπενφίκα

22:00 Αϊντχόφεν-Νάπολι

Τετάρτη 22/10

19:45 Γαλατασαράι-Μπόντο Γκλιμτ

19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο-Καραμπάγκ

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Γιουβέντους

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λίβερπουλ

22:00 Τσέλσι-Άγιαξ

22:00 Μπάγερν Μονάχου-Κλαμπ Μπριζ

22:00 Μονακό-Τότεναμ

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μαρσέιγ

22:00 Αταλάντα-Σλάβια Πράγας