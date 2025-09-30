Τσέλσι – Μπενφίκα 1-0: Το αυτογκόλ του Ρίος έκανε τη διαφορά (vid)

Τι και αν δεν είχε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της Κόουλ Πάλμερ. Παρότι προβλημάτισε με την απόδοση της. Η Τσέλσι ξεπέρασε τις δυσκολίες και νίκησε 1-0 την Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο και του Βαγγέλη Παυλίδη. Οι μπλε επωφελήθηκαν από το αυτογκόλ του Ρίος στο 18ο λεπτό, υπερασπίστηκαν το προβάδισμα ως τη λήξη και πήραν τους τρεις βαθμούς.

Ο Μουρίνιο πάντα γίνεται δεκτός με επευφημίες στο Στάνφορντ Μπρίτζ, αφού κανένας στο Λονδίνο δεν ξεχνά την προσφορά του. Ωστόσο, οι παίκτες του Εντσό Μαρεσκα που δεν έχουν ζήσει την εποχή του special one στην ομάδα, δεν είχαν τη διάθεση να του κάνουν δώρο. Οι καλές στιγμές στην αναμέτρηση ήταν λίγες, οπότε όποιος θα έκανε το γκολ θα έπαιρνε και τη νίκη. Αυτή ήταν η Τσέλσι και άφησε τους Λουζιτανούς να επιστρέψουν άπρακτοι στη Λισαβόνα.

Το αυτογκόλ προήρθε όταν ο Γκαρνάτσο γύρισε τη μπάλα στην περιοχή του Τρουμπίν και ο Ρίος στην προσπάθειά του να διώξει η αστυνομική μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ο Παυλίδης είχε μία καλή στιγμή στο 21′, όμως από εκείνο το σημείο και έπειτα δεν μπόρεσε να απειλήσει ξανά. Οι μπλε ολοκλήρωσαν το ματς με δέκα παίκτες, αφού στις καθυστερήσεις ο Ζοάο Πέδρο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Μπαρέιρο.

O MVP:

Ο Μαρκ Κουκουρέγια. Ήταν ο παίκτης που έτρεξε τα περισσότερα χιλιόμετρα και έκανε τις πιο πολλές δουλειές.

Η ΦΑΣΗ ΚΛΕΙΔΙ:

Η ευκαιρία του Οταμέντι στο 87’. Εκεί η Μπενφίκα είχε την τελευταία στιγμή για να πάρει έστω την ισοπαλία.

ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:

Σε ένα γήπεδο που ξέρει πολύ καλά, ο Μουρίνιο δεν μπόρεσε να βρει τις λύσεις από τον πάγκο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο γνωστός στους Έλληνες φιλάθλους, Ντάνιελ Σίμπερτ, είχε μία άνετη και πολύ καλή διαιτησία.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο επίσης Γερμανός Σάσα Στέγκμαν είχε καλή συνεργασία με τον Σίμπερτ και έβγαλαν το παιχνίδι με καλή διαιτησία.

Οι συνθέσεις:

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεθ, Κουκουρέγια, Μπαντιασίλ (81’ Ατσεαμπόνγκ), Τσαλόμπα, Γκουστό (81’ Τζέιμς), Φερνάντες, Καϊσέδο, Τζορτζ (61’ Ζοάο Πέδρο), Νέτο, Μπουονανότε (54’ Εστεβάο), Γκαρνάτσο (61’ Γκίτενς).

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρουμπίν, Αντόνιο Σίλβα (73’ Αραούχο), Οταμέντι, Νταλ, Ντέντιτς, Όρνες (90’ Περέιρα), Λουκεμπάκιο (77’ Μπαρέιρο), Μπαρενετσέα, Σουντάκοβ (77’ Ιβάνοβιτς), Ρίος (77’ Σιέλντερουπ), Παυλίδης