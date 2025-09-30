sports betsson
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τσέλσι – Μπενφίκα 1-0: Το αυτογκόλ του Ρίος έκανε τη διαφορά (vid)
Champions League 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:58

Τσέλσι – Μπενφίκα 1-0: Το αυτογκόλ του Ρίος έκανε τη διαφορά (vid)

Η Τσέλσι πήρε τους τρεις βαθμούς απέναντι στη Μπενφίκα και ανέβηκε στη βαθμολογία της League Phase.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
ΚείμενοΧαράλαμπος Τσιμπίδας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Spotlight

Τι και αν δεν είχε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της Κόουλ Πάλμερ. Παρότι προβλημάτισε με την απόδοση της. Η Τσέλσι ξεπέρασε τις δυσκολίες και νίκησε 1-0 την Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο και του Βαγγέλη Παυλίδη. Οι μπλε επωφελήθηκαν από το αυτογκόλ του Ρίος στο 18ο λεπτό, υπερασπίστηκαν το προβάδισμα ως τη λήξη και πήραν τους τρεις βαθμούς.

Ο Μουρίνιο πάντα γίνεται δεκτός με επευφημίες στο Στάνφορντ Μπρίτζ, αφού κανένας στο Λονδίνο δεν ξεχνά την προσφορά του. Ωστόσο, οι παίκτες του Εντσό Μαρεσκα που δεν έχουν ζήσει την εποχή του special one στην ομάδα, δεν είχαν τη διάθεση να του κάνουν δώρο. Οι καλές στιγμές στην αναμέτρηση ήταν λίγες, οπότε όποιος θα έκανε το γκολ θα έπαιρνε και τη νίκη. Αυτή ήταν η Τσέλσι και άφησε τους Λουζιτανούς να επιστρέψουν άπρακτοι στη Λισαβόνα.

Το αυτογκόλ προήρθε όταν ο Γκαρνάτσο γύρισε τη μπάλα στην περιοχή του Τρουμπίν και ο Ρίος στην προσπάθειά του να διώξει η αστυνομική μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ο Παυλίδης είχε μία καλή στιγμή στο 21′, όμως από εκείνο το σημείο και έπειτα δεν μπόρεσε να απειλήσει ξανά. Οι μπλε ολοκλήρωσαν το ματς με δέκα παίκτες, αφού στις καθυστερήσεις ο Ζοάο Πέδρο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Μπαρέιρο.

O MVP:

Ο Μαρκ Κουκουρέγια. Ήταν ο παίκτης που έτρεξε τα περισσότερα χιλιόμετρα και έκανε τις πιο πολλές δουλειές.

Η ΦΑΣΗ ΚΛΕΙΔΙ:

Η ευκαιρία του Οταμέντι στο 87’. Εκεί η Μπενφίκα είχε την τελευταία στιγμή για να πάρει έστω την ισοπαλία.

ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:

Σε ένα γήπεδο που ξέρει πολύ καλά, ο Μουρίνιο δεν μπόρεσε να βρει τις λύσεις από τον πάγκο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο γνωστός στους Έλληνες φιλάθλους, Ντάνιελ Σίμπερτ, είχε μία άνετη και πολύ καλή διαιτησία.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο επίσης Γερμανός Σάσα Στέγκμαν είχε καλή συνεργασία με τον Σίμπερτ και έβγαλαν το παιχνίδι με καλή διαιτησία.

Οι συνθέσεις:

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεθ, Κουκουρέγια, Μπαντιασίλ (81’ Ατσεαμπόνγκ), Τσαλόμπα, Γκουστό (81’ Τζέιμς), Φερνάντες, Καϊσέδο, Τζορτζ (61’ Ζοάο Πέδρο), Νέτο, Μπουονανότε (54’ Εστεβάο), Γκαρνάτσο (61’ Γκίτενς).

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρουμπίν, Αντόνιο Σίλβα (73’ Αραούχο), Οταμέντι, Νταλ, Ντέντιτς, Όρνες (90’ Περέιρα), Λουκεμπάκιο (77’ Μπαρέιρο), Μπαρενετσέα, Σουντάκοβ (77’ Ιβάνοβιτς), Ρίος (77’ Σιέλντερουπ), Παυλίδης

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream sports
Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0: Οι «νερατζούρι» ξετύλιξαν το «δώρο» του Στάνιεκ και έκαναν το 2Χ2 (vid)
Champions League 01.10.25

Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0: Οι «νερατζούρι» ξετύλιξαν το «δώρο» του Στάνιεκ και έκαναν το 2Χ2 (vid)

Ο Μαρτίνες μετέτρεψε σε γκολ το τραγικό λάθος του Στάνιεκ στο 30΄, πέτυχε 2ο τέρμα στο 65΄και η Ίντερ έφτασε σε μία άνετη άνετα στο 3-0 πί της Σλάβια και τη 2η δεύτερη νίκη της στη League Phase.

Θέμης Σωτηρόπουλος
Πάρτι της Μαρσέιγ, διέλυσε (4-0) τον Αγιαξ (vid)
Champions League 30.09.25

Πάρτι της Μαρσέιγ, διέλυσε (4-0) τον Αγιαξ (vid)

Η Μαρσέιγ δεν επέτρεψε στον Αγιαξ να κάνει όνειρα καθώς το ματς στο 12’ ήταν 2-0, με δυο γκολ του Παϊσάο. Δυο ασίστ και γκολ από τον Ομπαμεγιάνγκ, σε μεγάλη μέρα και ο Γκρίνγουντ

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ξέσπασε στην Καϊράτ η Ρεάλ με χατ-τρικ Εμπαπέ (0-5, vid)
Champions League 30.09.25

Ξέσπασε στην Καϊράτ η Ρεάλ με χατ-τρικ Εμπαπέ (0-5, vid)

«Πάρτι» στο Αλμάτι από την Ρεάλ (0-5) με τον Εμπαπέ να κάνει χατ-τρικ και την βασίλισσα να κάνει το 2 στα 2 στο Τσάμπιονς Λιγκ, παίρνοντας «ανάσα» μετά την βαριά ήττα από την Ατλέτικο στην Ισπανία.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
LIVE: Ίντερ – Σλάβια Πράγας
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Ίντερ – Σλάβια Πράγας

LIVE: Ίντερ – Σλάβια Πράγας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ίντερ – Σλάβια Πράγας για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Μπενφίκα
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Τσέλσι – Μπενφίκα

LIVE: Τσέλσι – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπενφίκα για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ
Champions League 30.09.25

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 30.09.25

LIVE: Πάφος – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Πάφος – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Πάφος – Μπάγερν Μονάχου για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Champions League 30.09.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Ποντένσε ενόψει Άρσεναλ: «Είναι τεράστια ομάδα αλλά ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για τη νίκη» (vid)
Champions League 30.09.25

Ποντένσε ενόψει Άρσεναλ: «Είναι τεράστια ομάδα αλλά ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για τη νίκη» (vid)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το μεγάλο ματς για τη 2η αγωνιστική του Champions League κόντρα στην Άρσεναλ όπως κάθε άλλο, παίζοντας με στόχο τη νίκη, όπως τόνισε ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Google: Γιατί οι τελείες στο Gmail… δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 01.10.25

Γιατί οι τελείες στο Gmail… δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο

Η Google, στην επίσημη σελίδα υποστήριξης που διαθέτει, εξηγεί με τον πιο χαρακτηριστικό πως οι τελείες δεν έχουν απολύτως καμία σημασία στις διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]
6,9 Ρίχτερ 01.10.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]

Οι Φιλιππίνες δοκιμάζονται από έναν μεγάλο σεισμό, την ώρα που οι μετασεισμοί και το σκοτάδι δεν επιτρέπει σε πυροσβεστική και πολιτική προστασία να ολοκληρώσουν τις διασώσεις με ευκολία

Σύνταξη
Φθηνότερα φάρμακα για εκατομμύρια Αμερικανούς- Η συμφωνία Τραμπ με τη Pfizer
Προτιμησιακό καθεστώς 01.10.25

Φθηνότερα φάρμακα για εκατομμύρια Αμερικανούς- Η συμφωνία Τραμπ με τη Pfizer

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται και άλλες συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες – Δημιουργεί τον ιστότοπο όπου θα πωλούνται απευθείας φάρμακα με την ονομασία TrumpRx

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0: Οι «νερατζούρι» ξετύλιξαν το «δώρο» του Στάνιεκ και έκαναν το 2Χ2 (vid)
Champions League 01.10.25

Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0: Οι «νερατζούρι» ξετύλιξαν το «δώρο» του Στάνιεκ και έκαναν το 2Χ2 (vid)

Ο Μαρτίνες μετέτρεψε σε γκολ το τραγικό λάθος του Στάνιεκ στο 30΄, πέτυχε 2ο τέρμα στο 65΄και η Ίντερ έφτασε σε μία άνετη άνετα στο 3-0 πί της Σλάβια και τη 2η δεύτερη νίκη της στη League Phase.

Θέμης Σωτηρόπουλος
Καλώς τον Ντόρσεϊ…
On Field 01.10.25

Καλώς τον Ντόρσεϊ…

Ο ομογενής γκαρντ είναι σημείο αναφοράς για τον φετινό Ολυμπιακό και το απέδειξε στην μεγάλη νίκη επί της Μπασκόνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πάρτι της Μαρσέιγ, διέλυσε (4-0) τον Αγιαξ (vid)
Champions League 30.09.25

Πάρτι της Μαρσέιγ, διέλυσε (4-0) τον Αγιαξ (vid)

Η Μαρσέιγ δεν επέτρεψε στον Αγιαξ να κάνει όνειρα καθώς το ματς στο 12’ ήταν 2-0, με δυο γκολ του Παϊσάο. Δυο ασίστ και γκολ από τον Ομπαμεγιάνγκ, σε μεγάλη μέρα και ο Γκρίνγουντ

Βάιος Μπαλάφας
Καβάλα: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες – Απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί – Μεθυσμένος ο άλλος οδηγός
Ελλάδα 30.09.25

Καβάλα: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες – Απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί – Μεθυσμένος ο άλλος οδηγός

Η σύγκρουση των αυτοκινήτων ήταν τόσο σφοδρή που πολλοί κάτοικοι της περιοχής Παληό στην Καβάλα βγήκαν στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κατάσταση της υγείας του – Έκκληση να βρεθεί λύση
«Δεν υπάρχει χρόνος» 30.09.25

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι - Έκκληση να βρεθεί λύση

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή συμπληρώνοντας 16 ημέρες απεργίας πείνας με την κατάσταση της υγείας του να φτάνει σε κρίσιμα επίπεδα.

Σύνταξη
Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά
Αλλαγή κανόνων; 30.09.25

Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά

Η τεχνική, που απαιτεί βελτίωση, θα μπορούσε στο μέλλον να αντιμετωπίσει την υπογονιμότητα λόγω γήρατος ή ασθένειας. Ίσως να επιτρέψει να γεννηθούν παιδιά με DNA ενός γονέα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Έιμι Λου Γουντ μιλά για το πώς επηρεάζει η φήμη την ψυχική της υγεία
Η αγάπη 30.09.25

Η Έιμι Λου Γουντ μιλά για το πώς επηρεάζει η φήμη την ψυχική της υγεία

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Έιμι Λου Γουντ είπε ότι συχνά την χαρακτήριζαν «ιδιόρρυθμη» και «αστεία», κάτι που αρχικά θεωρούσε «λίγο προσβλητικό» και επηρέαζε την αυτοεκτίμησή της.

Σύνταξη
«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» – Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό
«Προβλεπόμενοι» 30.09.25

«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» – Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό

«Τελείωσε η πολιτική ορθότητα» λέει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χεγκσεθ στη συγκέντρωση περισσότερων από 1.000 στρατηγών και ναυάρχων, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο