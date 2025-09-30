Αταλάντα – Μπριζ 2-1: Το (πανέμορφο) γκολ του Τζόλη δεν ήταν αρκετό… (vids)

Η Αταλάντα πέτυχε σπουδαία νίκη (2-1) με ανατροπή επί της Μπριζ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η ιταλική ομάδα κατάφερε να πάρει τρεις πολύτιμους βαθμούς σκοράροντας δύο φορές στο δεύτερο μέρος, κι έτσι το γκολ του Χρήστου Τζόλη στο 38′, δεν στάθηκε αρκετό για ν’ αποφύγουν οι Βέλγοι την ήττα.

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο Έλληνας άσος ήταν εξαιρετικός και κορυφαίος παίκτης των φιλοξενούμενων και στο σημερινό παιχνίδι, προκαλώντας πολλά προβλήματα στην άμυνα της Αταλάντα.

Οι μπεργκαμάσκι προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν την Μπριζ αλλά η βελγική ομάδα ανταποκρίθηκε καλά στην πίεση που άσκησαν οι Ιταλοί στο πρώτο δεκαπεντάλεπτο της αναμέτρησης.

Όσο μάλιστα περνούσαν τα λεπτά, οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα στο χορτάρι και κατάφεραν να ισορροπήσουν το ματς, ελέγχοντας τον ρυθμό.





Όπως προαναφέραμε ο κορυφαίος παίκτης της βελγικής ομάδας ήταν ο Χρήστος Τζόλης, με τον διεθνή εξτρέμ ν’ ανοίγει το σκορ (0-1) στο 38’.

Ο Έλληνας άσος έκανε εκπληκτική ενέργεια, «χόρεψε» την άμυνα της Αταλάντα και με ωραίο πλασέ από το ύψος της περιοχής, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Καρνεσέκι.

Η «απάντηση» της Αταλάντα

Στο δεύτερο ημίχρονο η Αταλάντα κέρδισε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, θέλοντας να φτάσει στην ισοφάριση και η ιταλική ομάδα κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Οι γηπεδούχοι πίεσαν την άμυνα της Μπριζ και τελικά πήραν τους τρεις πολύτιμους βαθμούς, πετυχαίνοντας δύο γκολ στα τελευταία 16 λεπτά.

Οι «μπεργκαμάσκι» κέρδισαν πέναλτι στο 74′ και ο Σάμαρτζιτς το εκτέλεσε εύστοχα, ισοφαρίζοντας (1-1) και στο 87′ ο Μάριο Πάσαλιτς έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα των Βέλγων, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 για την ομάδα του Μπέργκαμο.





Το «κλειδί» του ματς:

Ο Πάσαλιτς ήταν η «χρυσή» αλλαγή για την ομάδα του Μπέργκαμο, καθώς σκόραρε με κεφαλιά στο 87′.

Άλλαξε το ματς:

Η επιμονή των γηπεδούχων δικαιώθηκε, καθώς η ιταλική ομάδα πέτυχε το γκολ της νίκης στο 87′, με σκόρερ τον Πάσαλιτς.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Οι γηπεδούχοι περίμεναν πολλά από τον Λούκμαν, αλλά ο επιθετικός της Αταλάντα κινήθηκε σε «ρηχά νερά» και δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του.

Ο διαιτητής:

Ο Έσπεν Έσκαας είχε μια καλή διαιτησία και δεν αντιμετώπισε προβλήματα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Το πέναλτι της Αταλάντα εξετάστηκε στο VAR.

Σκόρερ: Σάμαρτζιτς (74’, πεν.), Πάσαλιτς 87′ – Τζόλης 38’

Αταλάντα: Καρνεσέκι, Κοσουνού (53’ Μούσα), Τζιμσίτι, Αχάνορ, Μπελανόβα, Ντε Ρον, Έντερσον (61΄Σάμαρτζιτς), Μπερνασκόνι, Κρστόβιτς (89′ Μπρεσιανίνι), Πάσαλιτς, Λούκμαν (61’ Σουλεμανά).

Μπριζ: Τζάκερς, Σάμπε (89′ Μέιγερ), Ορδόνιες (89′ Ρομέρο), Μέχελε, Σέις, Σάντρα (89′ Κάμπελ), Στάνκοβιτς, Φανάκεν, Κάρλος Φορμπς (76’ Βέτλεσεν), Τρεσόλντι (64’ Βερμάντ), Τζόλης.

Επόμενη αγωνιστική των αντιπάλων: Η Αταλάντα θα υποδεχθεί την Σλάβια Πράγας στις 22 Οκτωβρίου, ενώ την ίδια μέρα, η Μπριζ θ’ αγωνιστεί εκτός έδρας με την Μπάγερν.