Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ 2-2: Οι Νορβηγοί ήταν έτοιμοι για γιορτή, αλλά ένα αυτογκόλ έσωσε την αγγλική ομάδα (vid)

Η παρθενική παρουσία της Μπόντο Γκλιμτ στο γήπεδό της για τον αγώνα της League Phase με την Τότεναμ, ήταν ούτως ή άλλως γιορτή για τη μικρή πόλη στην εσχατιά της Νορβηγικής επικράτειας.

Και η γιορτή έφθασε κοντά στο να εξαργυρωθεί με νίκη επί της Τοτεναμ. Με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Πέτερ Χάουγκε, η Μποντο Γκλιμτ προηγήθηκε 2 – 0 αλλά η Τοτέναμ έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε σε 2 -2 που ήταν και το τελικό σκορ. Ο Χάουγκε στο 53΄ελίχθηκε από αριστερά και έδωσε με το γκολ «ελπίδα» νίκης στην ομάδα του. Στο 55΄ο Μπετανκούρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα , ωστόσο είχε προηγηθεί φάουλ του Φαν Ντε Φεν στον Μπιόφουρτ.

Στο 66’ ο Χάουγκε απέφυγε εξαιρετικά τον Πόρο και «ζευγάρωσε» τα γκολ για την Μπόντο Γκλίμτ. Η Τότεναμ μείωσε με κεφαλιά του αρχηγού της (Φαν Ντε Φεν) στο 68’, στο 88’ ο Χέλμερσεν αστόχησε απέναντι στον Βικάριο με σουτ στο δοκάρι και έξω και στο 89’ ο Γκούντερσεν «βαπτίστηκε» ο άτυχος της βραδιάς Μετά από προσπάθεια του Γκρέι, ο Χάικιν απέκρουσε αλλά η μπάλα κόντραρε στον αμυντικό της ομάδας του και κατέληξε στην εστία. Αυτογκόλ και 2 – 2. Η φάση ελέγχθηκε πέντε λεπτά για οφσάιντ και το γκολ μέτρησε. Γλυκόπικρη γεύση για την Μπόντο( δεν πήρε άτυπη ρεβάνς για την ήττα και τον αποκλεισμό στον περυσινό ημιτελικό του Europa league), ευχαριστημένη η Τότεναμ από το ισόπαλο 2 -2.





Το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς γκολ ωστόσο είχε φάσεις και μάλιστα «καυτές». Αποκορύφωμα το κάκιστα εκτελεσμένο πέναλτι για τη γηπεδούχο από τον Κάσπερ Χογκ στο 34’, όταν έστειλε την μπάλα πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Βικάριο. Ο 24χρονος επιθετικός δεν νουθετήθηκε από την αντίστοιχη δική του αποτυχημένη εκτέλεση και στην πρεμιέρα της διοργάνωσης με την Σλάβια στην Πράγα. Το δις εξαμαρτείν…

Στο 43’ ο Φετ επίσης αμαρκάριστος στην περιοχή της αγγλικής ομάδας σημάδεψε την κερκίδα πίσω από τα γκολποστ. Νωρίτερα στο 38’ η μπάλα από το εξαιρετικό σουτ του Χάουγκε πέρασε εκατοστά δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ιταλού τερματοφύλακα της Τότεναμ. Ο Βικάριο αντέδρασε σωστά στο σουτ του Μπεργκ στο 4’ και στο 29’ στην κεφαλιά του Μπιόρτουφ. Ακολούθησε το πέναλτι για τη γηπεδούχο. Η προβολή του Μπετανκούρ στον Μπιόρκαν κρίθηκε αντικανονική , τόσο από τον διαιτητή όσο και από τον έλεγχο του VAR .Τι αντιπαρέταξε η Τοτεναμ; Παθητικότητα και φοβία εκδήλωσης επιθέσεων στον συνθετικό χλοοτάπητα και μία φάση στο 8’ , όταν ο Ριτσάρλισον εκτίμησε λανθασμένα τη φάση και η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Χάικιν.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η μείωση του σκορ στο 68’ από τον Φαν Ντε Φεν κράτησε «ζωντανή» την Τότεναμ στον αγώνα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η είσοδος των Κούντους και Σίμονς στο 60’ Οι δύο ακραίοι έδωσαν ενέργεια στην άφαντη έως τότε επιθετικά αγγλική ομάδα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Πέδρο Πόρο της Τότεναμ. Στα δύο γκολ του Χάουγκε στάθηκε αδύνατον να περιορίσει την οξυδέρκεια και ικανότητα του Νορβηγού επιθετικού

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Σλοβάκος Ιβάν Κρούζιακ, ήταν κοντά στις φάσεις (χάρισε και Highlight στους φιλάθλους με την πτώση του στο 2’) αλλά στο γκολ του Μπετανκούρ χρειάστηκε την παρέμβαση του VAR για να αλλάξει την απόφασή του.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 55’ ο Κρούζιακ έδειξε σέντρα σε τακουνάκι – γκολ του Μπετανκούρ, ωστόσο κλήθηκε στο μόνιτορ και μετέτρεψε τη φάση σε φάουλ του Φαν ντε Φεν για τράβηγμα της φανέλας στον Μπιόρτουφ, πριν η μπάλα καταλήξει στον Ουρουγουανό μέσο της Τότεναμ.

ΣΚΟΡΕΡ: Χάουγκε 53’, 66’ – Φαν Ντε Φεν 68’, Γκούντερσεν 89΄(αυτογκόλ).

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ: Χάικιν, Σιόβολντ, Μπιόρτουφ, Αλεσαμί (90+7’ Κλίνγκε), Μπιόρκαν, Εβτζεν (87’ Γκούντερσεν), Μπεργκ, Φετ, Αουκλεντ (80’ Μπλόμπεργκ), Χογκ (80’ Χέλμερσεν), Χάουγκε.

ΤΟΤΕΝΑΜ: Βικάριο, Πόρο, Ντάνσο, Φαν Ντε Φεν, Σπενς (82’ Ουντότζι), Μπέργκβαλ (60’ Σίμονς), Μπετανκούρ (82’ Μπετανκούρ), Σαρ( 69’ Παλίνια), Τζόνσον (60’ Κούντους), Ριτσάρλισον, Οντομπέρ.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: Η Μπόντο Γκλιμτ ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για το ματς με την Γαλατασαράι (22/10, 19.45) και η Τότεναμ αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο (22/10, 22.00)