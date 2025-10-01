Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0: Οι «νερατζούρι» ξετύλιξαν το «δώρο» του Στάνιεκ και έκαναν το 2Χ2 (vid)

Ο Μαρτίνες μετέτρεψε σε γκολ το τραγικό λάθος του Στάνιεκ στο 30΄, πέτυχε και δεύτερο τέρμα στο 65΄και η Ίντερ έφτασε σε μία άνετη επικράτηση επί της Σλάβια Πράγας με 3-0, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη της στη League Phase.

Άντεξε για μισή ώρα το «σφυροκόπημα»

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένας επιθετικός μονόλογος της Ίντερ. Οι «νερατζούρι» είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή στο 13΄, με τον Τουράμ να δοκιμάζει το πόδι του έξω από την περιοχή και τον Στάνιεκ να αποκρούει. Το σουτ του Τσαλχάνογλου στο 20΄ πέρασε πάνω από την αντίπαλη εστία, ενώ τρία λεπτά μετά, η κεφαλιά του Λαουτάρο από την καρδιά της περιοχής δεν βρήκε στόχο. Την ίδια κατάληξη είχε λίγο αργότερα και το σουτ του Τουράμ.

Το «δώρο» του Στάνιεκ άλλαξε το παιχνίδι

Η Σλάβια κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία της για τριάντα λεπτά, όμως το τραγικό λάθος του Στάνιεκ άλλαξε το παιχνίδι. Ο Τσέχος τερματοφύλακας έδωσε την μπάλα στα πόδια του Λαουτάρο και αυτός σε κενή εστία, την έσπρωξε στα δίχτυα για το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν το σοκ και το δεύτερο γκολ δεν άργησε να έρθει. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ατσέρμπι έκανε την κούρσα, μοίρασε στον Τουράμ, ο Γάλλος επιθετικός πάτησε περιοχή και έδωσε έτοιμο γκολ στον Ντούμφρις για το 2-0.

Όλα ήταν πιο εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο για την Ίντερ

Η Ίντερ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο 45λεπτο και άγγιξε το 3-0 στο 57΄. Ο Σούτσιτς ντρίμπλαρε τον Στάνιεκ, έκανε το πλασέ, όμως ο Τσάλουπεκ πρόλαβε να διώξει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή. Τελικά το τρίτο γκολ ήρθε στο 65΄. Ο Μπαστόνι έδωσε ασίστ στον Μαρτίνες, που σκόραρε για δεύτερη φορά στην αναμέτρηση. Μετά το 3-0 ο Κίβου «φρέσκαρε» την ομάδα του, κάνοντας πέντε αλλαγές μέχρι το 76΄. Η Ίντερ δεν είχε πρόβλημα να διατηρήσει το προβάδισμά της και να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη της, σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη League Phase του Champions League.

Βασικός για τη Σλάβια αγωνίστηκε ο Έλληνας επιθετικός του ΠΑΟΚ, Χρήστος Ζαφείρης.

MVP: Ο Λαουτάρο Μαρτίνες με τα δυο γκολ που πέτυχε, οδήγησε την Ίντερ σε μια άνετη επικράτηση. «Μυρίστηκε» το λάθος του Στάνιεκ στο 30΄, ενώ «σφράγισε» τη νίκη στο 65΄ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Τσέχος τερματοφύλακας, Γίντριχ Στάνιεκ ήταν ο μοιραίος παίκτης για την ομάδα του. Το τραγικό του λάθος «ξεκλείδωσε» ουσιαστικά την άμυνα της ομάδας του, που στη συνέχεια δέχθηκε κι άλλα γκολ από την Ίντερ.

Η ΦΑΣΗ ΚΛΕΙΔΙ: Το λάθος του Στάνιεκ στο 30΄άλλαξε ουσιαστικά το παιχνίδι. Μέχρι εκείνο το σημείο η Σλάβια κρατούσε το μηδέν, όμως ο Τσέχος τερματοφύλακας έδωσε έτοιμο γκολ στον Μαρτίνες και άνοιξε το δρόμο για τη νίκη της Ίντερ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Κρις Κάβανο είχε μια καλή διαιτησία. Πέρασε μια εύκολη βραδιά, χωρίς να έχει να διαχειριστεί κάποια δύσκολη φάση.

ΣΚΟΡΕΡ: Μαρτίνες 30΄, Ντούμφρις 34΄. Μαρτίνες 65΄

ΙΝΤΕΡ( Κίβου): Ζόμερ, Μπαστόνι, Ατσέρμπι, Μπίσεκ (Ακάντζι 66΄), Ντι Μάρκο, Σούτσιτς, Τσαλχάνογλου, Ζιελίνσκι (Μπαρέλα 66΄), Ντούμφρις (Νταρμιάν 76΄), Μαρτίνες (Εσπόσιτο 66΄), Τουράμ (Μπονί 66΄)

ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ (Τριπισόβσκι): Στάνιεκ, Βίτσεκ, Τσάλουπεκ, Ζίμα, Χασιόκα (Τσίτιλ 83΄), Ντουντέρα (Εμποτζί 49΄), Ντόρλεϊ, Ζαφείρης, Σάντιλεκ (Σχρανς 46΄), Πρόβοντ (Τσαμ 70΄), Κουσέι (Χορί 46΄)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Η Ίντερ δοκιμάζεται στην έδρα της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ την Τρίτη 22/10 (22:00), ενώ η Σλάβια Πράγας φιλοξενείται από την Αταλάντα την Τετάρτη 23/10 (22:00).