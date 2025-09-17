sports betsson
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
17.09.2025 | 23:52
Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ 2-2: «Όρθιοι» οι Νορβηγοί στην Τσεχία στην πρεμιέρα του Champions League (vid)
Champions League 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:06

Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ 2-2: «Όρθιοι» οι Νορβηγοί στην Τσεχία στην πρεμιέρα του Champions League (vid)

Αν και βρέθηκε να χάνει με 0-2, η Μπόντο Γκλιμτ κατάφερε να φύγει με το βαθμό της ισοπαλίας από την έδρα της Σλάβιας Πράγας (2-2), στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Spotlight

Η Μπόντο Γκλιμτ βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Σλάβια Πράγας μέχρι το 74ο λεπτό, όμως κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος της σκορ, ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 90΄ και κατάφερε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Ο Γιουσουφά Εμποτζί ήταν ο πρωταγωνιστής των Τσέχων με τα δύο δικά του γκολ στο 23ο και 74ο λεπτό, όμως ο Μπάσι στο 78΄και ο Φετ στο 90΄ έδωσαν τον βαθμό της ισοπαλίας στην παρθενική εμφάνιση των Νορβηγών στο Champions League.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στην εκκίνηση του παιχνιδιού, έκαναν απανωτές φάσεις στην εστία του Χάικιν και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 23ο λεπτό της συνάντησης. Ο Εμποτζί εκμεταλλεύτηκε την τελική πάσα του Προβόντ και σε κενή εστία έκανε το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμούς και στο 53ο λεπτό, μετά την υπόδειξη του VAR, κέρδισαν πέναλτι. Ο Χεγκ ανέλαβε την εκτέλεση από την άσπρη βούλα, με τον Στάνεκ να πέφτει σωστά και να κρατάει το μηδέν.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Εμποτζί διπλασίασε το προβάδισμα για τους Τσέχους, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίστ του Προβόντ.

Η Σλάβια έριξε το ρυθμό της και εν τέλει «έχασε» δικό της παιχνίδι. Στο 78΄ο Μπισά σκόραρε σε φάση διαρκείας για να μειώσει σε 2-1, με τον Φετ να σώζει την παρτίδα στο 90΄ασύλληπτο βολέ για το τελικό 2-2 απέναντι στην ομάδα του Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού και αγωνίστηκε για ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γκολ του Φετ στο 90΄ έσωσε την παρτίδα για την Μπόντο Γκλιμτ

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η χαλαρότητα της Σλάβιας Πράγας μετά το 2-0 έδωσε τη δυνατότητα στη Μπόντο Γκλιμτ να επιστρέψει στο ματς

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Χογκ ήταν ο μοιραίος των Νορβηγών, καθώς αστόχησε σε πέναλντι στο 54΄

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σχετικά καλή ήταν η παρουσία του, ενώ έχασε τη φάση του πέναλτνι της Μπόντο και χρειάστηκε να πάει στο VAR

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 37ο λεπτό χρειάστηκε η επέμβαση του VAR για πέναλντι της Σλάβιας Πράγας και σωστά αποφάσισε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Σωστή ήταν και η παρέμβαση στο 52ο λεπτό για το πέναλντι των Νορβηγών

ΣΚΟΡΕΡ: Εμποτζί (23′,74′), Μπάσι 78′, Φετ 90′

ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ: Στάνεκ, Χόλες (18’ Χάλουπεκ), Ζίμα, Εμποτζί (77’ Χαισόκα), Ντουντέρα, Ντορλέι, Ζαφείρης, Πρόβοντ, Σαντίλεκ (90+8’΄Χαμ), Χορί (77’ Χιτίλ), Κουσέι (90+8΄Σραντς).

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ: Χάικιν, Αλεσάμι (85’ Νίλσεν), Γκούντερσεν (65’ Ρίσνες), Μπιέρτουφτ, Σιέβολντ, Μπεργκ, Εβιέν, Όκλεντ (74’ Μπρούνσταντ Φετ), Χάουγκε, Γιόργκενσεν (46’ Μπάσι), Χεγκ (74’ Χέλμερσεν).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Η Σλάβια Πράγας φιλοξενείται από την Ίντερ, ενώ οι Νορβηγοί θα φιλοξενήσουν την Τότεναμ στις 30 του μηνός. Και τα δύο ματς ξεκινούν στις 22:00

Headlines:
World
Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Επικαιρότητα
Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Champions League
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ
On Field 18.09.25

Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κόκκινων» στο μεγάλο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, γράφοντας ιστορία με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
betson_textlink
Stream sports
Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ
On Field 18.09.25

Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κόκκινων» στο μεγάλο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, γράφοντας ιστορία με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»
Champions League 17.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»

Στην πολύ καλή αμυντική λειτουργία της Πάφου στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 στην πρεμιέρα του Champions League, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να επισημαίνει ότι η διοργάνωση έχει ακόμη πολύ δρόμο...

Σύνταξη
Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)
Champions League 17.09.25

Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)

Κατοχή στο 64%, 17 τελικές, 65 επιθέσεις και 259 περισσότερες πάσες περισσότερες, αλλά και ένα 0 στον πίνακα του Καραϊσκάκη που δεν αποτυπώνει την αλήθεια της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Άγιαξ – Ίντερ

LIVE: Άγιαξ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άγιαξ – Ίντερ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
Το VAR έσωσε τον Κόβακς (vid)
Champions League 17.09.25

Το VAR έσωσε τον Κόβακς (vid)

Στην αντεπίθεση της Πάφου στο 69ο λεπτό, Ιστβάν Κόβακς, απέβαλε με απευθείας κόκκινη τον Ταρέμι για το φάουλ που έκανε στον Ζάζα, όμως η παρέμβαση του VAR γλίτωσε τον Ρουμάνο ρέφερι από ένα πολύ σοβαρό λάθος...

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη
Είναι αλήθεια 18.09.25

Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη

Δεν έχουμε κάνει ακόμη εξόρυξη στη Σελήνη, αλλά οι εταιρείες αγοράζουν ήδη τους πόρους της. Το ήλιο είναι ένας από αυτούς, γιατί χρειάζεται για τους υπερυπολογιστές.

Σύνταξη
Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ
On Field 18.09.25

Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κόκκινων» στο μεγάλο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, γράφοντας ιστορία με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Times: Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 17.09.25

Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Σύνταξη
Cardi B: Είναι και πάλι έγκυος;
Βίντεο 17.09.25

Cardi B: Είναι και πάλι έγκυος;

Η Cardi B δήλωσε ότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση της ζωής της, καθώς ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ και παράλληλα ζει ξανά την εμπειρία της μητρότητας

Σύνταξη
Η Γαλλία σε αναβρασμό: Η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου δοκιμάζει την αντοχή της κυβέρνησης Λεκορνί
Κόσμος 17.09.25

Η Γαλλία σε αναβρασμό: Η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου δοκιμάζει την αντοχή της κυβέρνησης Λεκορνί

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα κύμα εκτεταμένων διαδηλώσεων στη Γαλλία, ενώ επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστήριξη των Σοσιαλιστών σε μια κρίσιμη στιγμή για την πολιτική σταθερότητα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Μελάνια Τραμπ συνεχίζει να παίζει κρυφτό: Το καπέλο, η συνωμοσία, το αίνιγμα – «Χωρίς βλέμμα»
Υπογραφή; Μυστήριο 17.09.25

Η Μελάνια Τραμπ συνεχίζει να παίζει κρυφτό: Το καπέλο, η συνωμοσία, το αίνιγμα – «Χωρίς βλέμμα»

Πολλά συζητήθηκαν για τη δεύτερη επίσκαεψη του ζεύγους Τραμπ στη Βρετανία, τίποτα όμως τόσο όσο το καπέλο της γυναίκας-μυστήριο, της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;
Έχει πολλούς λόγους 17.09.25

Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;

Ακόμη και ο πιο φιλικός προς τη Ρωσία πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να επιτύχει την κατάπαυση του πυρός που απαιτούν οι στρατηγικοί υπολογισμοί του Βλαντίμιρ Πούτιν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μεταναστευτικό: Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη – Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά
Χανιά 17.09.25

Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη - Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Κρήτη. Το μεταναστευτικό δοκιμάζει τις αντοχές του νησιού και εκθέτει τις κυβερνητικές πολιτικές. Συμφωνία για τη δημιουργία δύο δομών προσωρινής παραμονής. Νύχτα έντασεις και ταραχών στην Αγυιά.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»
Champions League 17.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»

Στην πολύ καλή αμυντική λειτουργία της Πάφου στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 στην πρεμιέρα του Champions League, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να επισημαίνει ότι η διοργάνωση έχει ακόμη πολύ δρόμο...

Σύνταξη
Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)
Champions League 17.09.25

Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)

Κατοχή στο 64%, 17 τελικές, 65 επιθέσεις και 259 περισσότερες πάσες περισσότερες, αλλά και ένα 0 στον πίνακα του Καραϊσκάκη που δεν αποτυπώνει την αλήθεια της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Άγιαξ – Ίντερ

LIVE: Άγιαξ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άγιαξ – Ίντερ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»
Πλήρης λογοκρισία 17.09.25

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τώρα και το διαδίκτυο, ενώ παράλληλα αξιοποιούν τις ίδιες πλατφόρμες για να διαδώσουν τα δικά τους μηνύματα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν
«Κουβέντα για τα καρτέλ» 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν

«Συγχαρητήρια, κύριε Μητσοτάκη. Το κράτος Δικαίου θα σας... ευγνωμονεί για τις υπηρεσίες σας», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για όσα είπε ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο