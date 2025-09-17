Η Μπόντο Γκλιμτ βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Σλάβια Πράγας μέχρι το 74ο λεπτό, όμως κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος της σκορ, ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 90΄ και κατάφερε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Ο Γιουσουφά Εμποτζί ήταν ο πρωταγωνιστής των Τσέχων με τα δύο δικά του γκολ στο 23ο και 74ο λεπτό, όμως ο Μπάσι στο 78΄και ο Φετ στο 90΄ έδωσαν τον βαθμό της ισοπαλίας στην παρθενική εμφάνιση των Νορβηγών στο Champions League.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στην εκκίνηση του παιχνιδιού, έκαναν απανωτές φάσεις στην εστία του Χάικιν και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 23ο λεπτό της συνάντησης. Ο Εμποτζί εκμεταλλεύτηκε την τελική πάσα του Προβόντ και σε κενή εστία έκανε το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμούς και στο 53ο λεπτό, μετά την υπόδειξη του VAR, κέρδισαν πέναλτι. Ο Χεγκ ανέλαβε την εκτέλεση από την άσπρη βούλα, με τον Στάνεκ να πέφτει σωστά και να κρατάει το μηδέν.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Εμποτζί διπλασίασε το προβάδισμα για τους Τσέχους, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίστ του Προβόντ.

Η Σλάβια έριξε το ρυθμό της και εν τέλει «έχασε» δικό της παιχνίδι. Στο 78΄ο Μπισά σκόραρε σε φάση διαρκείας για να μειώσει σε 2-1, με τον Φετ να σώζει την παρτίδα στο 90΄ασύλληπτο βολέ για το τελικό 2-2 απέναντι στην ομάδα του Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού και αγωνίστηκε για ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γκολ του Φετ στο 90΄ έσωσε την παρτίδα για την Μπόντο Γκλιμτ

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η χαλαρότητα της Σλάβιας Πράγας μετά το 2-0 έδωσε τη δυνατότητα στη Μπόντο Γκλιμτ να επιστρέψει στο ματς

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Χογκ ήταν ο μοιραίος των Νορβηγών, καθώς αστόχησε σε πέναλντι στο 54΄

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σχετικά καλή ήταν η παρουσία του, ενώ έχασε τη φάση του πέναλτνι της Μπόντο και χρειάστηκε να πάει στο VAR

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 37ο λεπτό χρειάστηκε η επέμβαση του VAR για πέναλντι της Σλάβιας Πράγας και σωστά αποφάσισε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Σωστή ήταν και η παρέμβαση στο 52ο λεπτό για το πέναλντι των Νορβηγών

ΣΚΟΡΕΡ: Εμποτζί (23′,74′), Μπάσι 78′, Φετ 90′

ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ: Στάνεκ, Χόλες (18’ Χάλουπεκ), Ζίμα, Εμποτζί (77’ Χαισόκα), Ντουντέρα, Ντορλέι, Ζαφείρης, Πρόβοντ, Σαντίλεκ (90+8’΄Χαμ), Χορί (77’ Χιτίλ), Κουσέι (90+8΄Σραντς).

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ: Χάικιν, Αλεσάμι (85’ Νίλσεν), Γκούντερσεν (65’ Ρίσνες), Μπιέρτουφτ, Σιέβολντ, Μπεργκ, Εβιέν, Όκλεντ (74’ Μπρούνσταντ Φετ), Χάουγκε, Γιόργκενσεν (46’ Μπάσι), Χεγκ (74’ Χέλμερσεν).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Η Σλάβια Πράγας φιλοξενείται από την Ίντερ, ενώ οι Νορβηγοί θα φιλοξενήσουν την Τότεναμ στις 30 του μηνός. Και τα δύο ματς ξεκινούν στις 22:00