Κάλιαρι- Ίντερ 0-2: Ανεβαίνουν οι Νερατζούρι

Η Ίντερ επικράτησε εύκολα εκτός έδρας της Κάλιαρι με 2-0, για την 5η αγωνιστική της Serie A. Ο Λάουταρο άνοιξε το σκορ μόλις στο 9′ με κεφαλιά εξ επαφής δίνοντας έτσι το προβάδισμα στην ομάδα του που ήταν φιλοξενούμενη στο «Unipol Domus».

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω αξιόλογες φάσεις. Στο 53′ ο Τσαλχάνογλου απείλησε με σουτ εντός εστίας, ωστόσο δεν κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμα για την Ίντερ, ακολούθησαν κι άλλες ευκαιρίες για τους νερατζούρι, με τους γηπεδούχους να έχουν πιέσει ελάχιστα στο ματς.

Το δεύτερο γκολ πέτυχε ο Εσποζίτο στο 82′, ο Μικιταριάν προσπάθησε στο 85′ να κλειδώσει την τριάρα για την Ίντερ, όμως το σουτ βρήκε δοκάρι και έτσι το ματς έληξε 0-2 με τους νερατζούρι να αποσπούν τους πολύτιμους τρεις βαθμούς.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΑΛΙΑΡΙ: Καπρίλε, Λουπέρτο, Μίνα, Όμπερτ (77’ Ιντρίσι), Παλέστρα, Πέδρο (58’ Φελίτσι), Αντοπό, Ντεϊόλα (58’ Γκαετάνο), Φολορούνσο (77’ Μπορέλι), Μπελότι (44’ Πράτι), Εσπόζιτο.

ΙΝΤΕΡ: Μαρτίνεθ, Ακάντζι, Ντερ Φράι, Μπαζτόνι, Λουίζ Ενρίκε (72’ Ντάμφρις), Μπαρέλα (64’ Φρατέζι), Τσαλχάνογλου, Μχιταριάν, Κάρλος Αουγούστο (46’ Ντιμάρκο), Τουράμ (64’ Εσπόζιτο), Λαουτάρο Μαρτίνες. (89′ Μπονί)

Η βαθμολογία:

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Κόμο – Κρεμονέζε 1-1 (32′ Πατς – 69′ Μπασκιρότο)

Γιουβέντους – Αταλάντα 1-1 (78′ Καμπάλ – 45+1′ Σουλεμάνα)

Κάλιαρι – Ίντερ 0-2 (9′ Μαρτίνες, 82′ Εσποζίτο)

28/9 13:30 Σασουόλο – Ουντινέζε

28/9 16:00 Ρόμα – Βερόνα

28/9 16:00 Πίζα – Φιορεντίνα

28/9 19:00 Λέτσε – Μπολόνια

28/9 21:45 Νάπολι – Μίλαν

29/9 19:30 Πάρμα – Τορίνο

29/9 21:45 Τζένοα – Λάτσιο