Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 26 Σεπτεμβρίου η Εθνική Διακλαδική Άσκηση μεγάλης κλίμακας «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».

Η «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25» σύμφωνα και με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ είναι Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) η οποία σχεδιάζεται και εκτελείται με καθολική συμμετοχή του στρατιωτικού τομέα και πλήρη ανάπτυξη δυνάμεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς και υπηρεσίες.

Ο σκοπός της Άσκησης Παρμενίων -25

Ως κύριος σκοπός της άσκησης αναφέρεται η εξέταση και δοκιμή των υφιστάμενων επιχειρησιακών σχεδίων σε πραγματική βάση ενώ παράλληλα επιδιώκονται:

● Η εξάσκηση στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων με κατάλληλη προσαρμογή στην κατάσταση, τόσο στο εγγύς όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται από τις διεθνείς εξελίξεις και σχέσεις της χώρας.

● Η δοκιμή και αξιολόγηση του συστήματος χειρισμού κρίσεων παράλληλα με τη δοκιμή των σχεδίων και διαδικασιών συνεργασίας με υπηρεσίες Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ).

● Η ανάπτυξη και βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των συνεργαζόμενων πολιτικών και στρατιωτικών φορέων κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης εθνικής επιχειρησιακής σχεδίασης.

● Η δοκιμή και συνεργασία όλων των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων και ο συγχρονισμός τους στο θέατρο των επιχειρήσεων.

Μία άσκηση η οποία διεξάγεται σε ρεαλιστική βάση επί 24ωρου βάσεως.

Απαιτητικά σενάρια σε όλες τις Μείζονες Διοικήσεις

Όπως ανέφεραν πηγές του ΓΕΕΘΑ, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έθεσε όλες τις Μείζονες Διοικήσεις σε απαιτητικά σενάρια και σύμφωνα με την υφιστάμενη επιχειρησιακή σχεδίαση, προκειμένου να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα και η ανθεκτικότητα της νέας Δομής Δυνάμεων και η ικανότητα επέμβασης εν τόπω και χρόνω, όταν αυτό απαιτηθεί.

Ενδεικτικά οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως έχουν πραγματοποιηθεί 280 έξοδοι από 80 μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, σε πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την εν γένει υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υπό τον συντονισμό του ΓΕΕΘΑ.

Τα σενάρια και ο ρόλος των στρατηγικών όπλων

Οι αποστολές περιλαμβάνουν σενάρια προσβολής και εξουδετέρωσης στόχων από απόσταση με χρήση στρατηγικών όπλων, καθώς επίσης και συνεργασία με τμήματα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και μη επανδρωμένα αεροχήματα (Drones – UAVs) για την εξουδετέρωση στόχων με τερματική καθοδήγηση πυρών.

Όλες οι δραστηριότητες διεξάγονται επί 24ώρου βάσης, ημέρα και νύχτα, κάτι το οποίο δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη του προσωπικού που εκτελεί όλες τις απαραίτητες εργασίες και ελέγχους (φόρτωση πυρομαχικών, εφοδιασμός με καύσιμα κτλ) κατά τη διάρκεια της άσκησης.