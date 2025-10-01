newspaper
01.10.2025 | 12:36
Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις
Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων
Διπλωματία 01 Οκτωβρίου 2025 | 12:24

Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων

Στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων -25 έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Spotlight

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 26 Σεπτεμβρίου η Εθνική Διακλαδική Άσκηση μεγάλης κλίμακας «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».

Η «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25» σύμφωνα και με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ είναι Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) η οποία σχεδιάζεται και εκτελείται με καθολική συμμετοχή του στρατιωτικού τομέα και πλήρη ανάπτυξη δυνάμεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς και υπηρεσίες.

Ο σκοπός της Άσκησης Παρμενίων -25

Ως κύριος σκοπός της άσκησης αναφέρεται η εξέταση και δοκιμή των υφιστάμενων επιχειρησιακών σχεδίων σε πραγματική βάση ενώ παράλληλα επιδιώκονται:

● Η εξάσκηση στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων με κατάλληλη προσαρμογή στην κατάσταση, τόσο στο εγγύς όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται από τις διεθνείς εξελίξεις και σχέσεις της χώρας.

● Η δοκιμή και αξιολόγηση του συστήματος χειρισμού κρίσεων παράλληλα με τη δοκιμή των σχεδίων και διαδικασιών συνεργασίας με υπηρεσίες Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ).

● Η ανάπτυξη και βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των συνεργαζόμενων πολιτικών και στρατιωτικών φορέων κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης εθνικής επιχειρησιακής σχεδίασης.

● Η δοκιμή και συνεργασία όλων των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων και ο συγχρονισμός τους στο θέατρο των επιχειρήσεων.

Μία άσκηση η οποία διεξάγεται σε ρεαλιστική βάση επί 24ωρου βάσεως.

Απαιτητικά σενάρια σε όλες τις Μείζονες Διοικήσεις

Όπως ανέφεραν πηγές του ΓΕΕΘΑ, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έθεσε όλες τις Μείζονες Διοικήσεις σε απαιτητικά σενάρια και σύμφωνα με την υφιστάμενη επιχειρησιακή σχεδίαση, προκειμένου να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα και η ανθεκτικότητα της νέας Δομής Δυνάμεων και η ικανότητα επέμβασης εν τόπω και χρόνω, όταν αυτό απαιτηθεί.

Ενδεικτικά οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως έχουν πραγματοποιηθεί 280 έξοδοι από 80 μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, σε πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την εν γένει υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υπό τον συντονισμό του ΓΕΕΘΑ.

Τα σενάρια και ο ρόλος των στρατηγικών όπλων

Οι αποστολές περιλαμβάνουν σενάρια προσβολής και εξουδετέρωσης στόχων από απόσταση με χρήση στρατηγικών όπλων, καθώς επίσης και συνεργασία με τμήματα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και μη επανδρωμένα αεροχήματα (Drones – UAVs) για την εξουδετέρωση στόχων με τερματική καθοδήγηση πυρών.

Όλες οι δραστηριότητες διεξάγονται επί 24ώρου βάσης, ημέρα και νύχτα, κάτι το οποίο δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη του προσωπικού που εκτελεί όλες τις απαραίτητες εργασίες και ελέγχους (φόρτωση πυρομαχικών, εφοδιασμός με καύσιμα κτλ) κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Economy
Πληθωρισμός: Στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα – Στο 2,2% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα – Στο 2,2% στην ευρωζώνη

Vita.gr
Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

World
ΗΠΑ: Πώς το shutdown επηρεάζει υπηρεσίες-«κλειδιά»

ΗΠΑ: Πώς το shutdown επηρεάζει υπηρεσίες-«κλειδιά»

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla
Στολίσκος για Γάζα 01.10.25

Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla

Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας τονίζουν για το Gaza Sumud Flotilla πως «όλοι πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν όσοι εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

Σύνταξη
Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 01.10.25

Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο κ. Μητσοτάκης, με το βλέμμα στην Τουρκία, αναμένεται να τονίσει ότι τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να καλύπτει και τον νότο και δη τη Μεσόγειο,

Σύνταξη
Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών
Διπλωματία 30.09.25 Upd: 17:19

Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών

Ολες οι αλλαγές στις Ενοπλές Δυνάμεις σε βαθμολόγιο, μισθολόγιο, σταδιοδρομία, ακαδημαϊκή εκπαίδευση και θητεία που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας
Διπλωματία 29.09.25

«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας

Γαλλικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν πως η Τουρκία θα δυσκολευτεί να ενταχθεί στο SAFE απέναντι σε μία κοινή γραμμή Αθήνας - Παρισιού - Λευκωσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Συρίας – Τι συζητήθηκε
Διπλωματία 26.09.25

Πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Συρίας – Τι συζητήθηκε

Ο κ. Γεραπετρίτη επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Ελλάδας στην ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και τόνισε την ανάγκη για μια διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς

Σύνταξη
Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση
Στρατηγική αποτυχία 26.09.25

Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεφαλαίωσε ευρύτερα προβλήματα σε σχέση τον τρόπο που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος – Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν
Διπλωματία 24.09.25

Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος - Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Αυτό που έχουμε καταφέρει με την Τουρκία είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, είπε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»
Διπλωματία 24.09.25

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in ότι οι δηλώσεις της διεθνούς κοινότητας για τη Γάζα δεν συνδέονται με την αποτελεσματικότητα της πίεσης ενάντια στις επιχειρήσεις στη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία
Ελληνοαμερικανοί 24.09.25

Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, στην επιστολή του ζητά από τον Τραμπ να υιοθετήσει αυστηρή στάση απέναντι στην Τουρκία.

Σύνταξη
Βαριές διώξεις εις βάρος των συλληφθέντων που κατηγορούνται για απάτες με επιστροφές ΦΠΑ
Τα αδικήματα 01.10.25

Βαριές διώξεις εις βάρος των συλληφθέντων που κατηγορούνται για απάτες με επιστροφές ΦΠΑ

Τα μέλη του κυκλώματος με την έκδοση εικονικών τιμολογίων φέρονται να αποκόμισαν οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ - Οι συλληφθέντες παραπέμπονται να απολογηθούν σε ανακριτή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ισπανικά ΜΜΕ διεκδικούν αποζημίωση μισού δισ. από τη Meta για αθέμιτο ανταγωνισμό
«Παράνομα δεδομένα» 01.10.25

Ισπανικά ΜΜΕ διεκδικούν αποζημίωση μισού δισ. από τη Meta για αθέμιτο ανταγωνισμό

Η Meta κατηγορείται ότι παρααβίασε το GDPR χρησιμοποιώντας δεδομένα χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους για να δημιουργήσει εξατομικευμένα διαφημιστικά προφίλ.

Σύνταξη
Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla
Στολίσκος για Γάζα 01.10.25

Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla

Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας τονίζουν για το Gaza Sumud Flotilla πως «όλοι πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν όσοι εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

Σύνταξη
Μύκονος: Εξιτήριο από το νοσοκομείο παίρνει ο Τομ Γκρίνγουντ, 40 ημέρες μετά το τροχαίο με τη γουρούνα
Στη Μύκονο 01.10.25

Εξιτήριο από το νοσοκομείο παίρνει ο Τομ Γκρίνγουντ, 40 ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο με τη γουρούνα

Ο CEO της Volt, Τομ Γκρίνγουντ, είχε αρχίσει να επικοινωνεί με το περιβάλλον από τις αρχές Σεπτεμβρίου - Θα παραμείνει στη χώρα μας στο πλαίσιο της ανάρρωσης ώστε να παρακολουθείται από τους γιατρούς

Σύνταξη
Κοινή δράση Μπιλιράκη – Φαραντούρη για τη Μονή Σινά – «Να μην αναλάβει την ηγεσία της UNESCO η Αίγυπτος»
Μέσω εκδήλωσης 01.10.25

Κοινή δράση Μπιλιράκη – Φαραντούρη για τη Μονή Σινά – «Να μην αναλάβει την ηγεσία της UNESCO η Αίγυπτος»

«Από το 2015, οι αιγυπτιακές αρχές έχουν αμφισβητήσει τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα και το καθεστώς της περιουσίας του», υπογράμμισε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η σημερινή μάχη για τον εργάσιμο χρόνο είναι μόνο η αρχή – Το σημείωμα στήριξης στον Π. Ρούτσι
Απεργία 01.10.25

Κουτσούμπας: Η σημερινή μάχη για τον εργάσιμο χρόνο είναι μόνο η αρχή – Το σημείωμα στήριξης στον Π. Ρούτσι

«Έχει ξεκινήσει η συζήτηση στους χώρους δουλειάς, έχει ξεκινήσει ο αγώνας, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα», τόνισε από την απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Στη Δανία Ευρωπαίοι ηγέτες για τη σύνοδο με βασικά ζητήματα την άμυνα – «Βρισκόμαστε σε επικίνδυνη κατάσταση»
Πρώτες δηλώσεις 01.10.25

Στη Δανία Ευρωπαίοι ηγέτες για τη σύνοδο με βασικά ζητήματα την άμυνα – «Βρισκόμαστε σε επικίνδυνη κατάσταση»

Στη Δανία βρίσκονται σήμερα Ευρωπαίοι ηγέτες για να συμμετάσχουν σε σύνοδο κορυφής, η οποία αναμένεται να λάβει αποφάσεις για τη δημιουργία ενός τείχους προστασίας από drones

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το βιβλίο «ντοκουμέντο» του Αλέξη Τσίπρα – Τα γεγονότα, τα πρόσωπα «έκπληξη» και οι αλήθειες του συγγραφέα
Πολιτική Γραμματεία 01.10.25

Το βιβλίο «ντοκουμέντο» του Αλέξη Τσίπρα – Τα γεγονότα, τα πρόσωπα «έκπληξη» και οι αλήθειες του συγγραφέα

Ένα πολιτικό «θρίλερ» που πρώτοι θα διαβάσουν οι εχθροί του πρώην πρωθυπουργού, η αποκάλυψη των πρακτικών του Συμβουλίων Πολιτικών Αρχηγών του ΄15 ξεκλείδωσε… τον συγγραφέα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΙΟΒΕ: Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο – Στις 106,2 μονάδες ο δείκτης
Στοιχεία ΙΟΒΕ 01.10.25

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο - Πού διαμορφώθηκε ο δείκτης

Οι αβεβαιότητες στο διεθνές εμπόριο επέδρασαν αρνητικά στις προβλέψεις για τις εξαγωγές στη Βιομηχανία - Ο δείκτης οικονομικού κλίματος έπεσε από τις 108,9 μονάδες τον Ιούλιο, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ

Σύνταξη
Φάμελλος: Να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων και της αυθαιρεσίας
ΣΥΡΙΖΑ 01.10.25

Φάμελλος: Να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων και της αυθαιρεσίας

«Διαδηλώνουμε σήμερα μαζί με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα απέναντι στον εργασιακό μεσαίωνα του κ. Μητσοτάκη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε και έκλεβε ηλικιωμένους στην Αττική – Δείτε βίντεο
Δείτε βίντεο 01.10.25

Εξαρθρώθηκε σπείρα που εξαπατούσε και έκλεβε ηλικιωμένους στην Αττική - Πώς δρούσε

Η λεία της σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αττική, υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ - Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Σύνταξη
«Ο Σεφτσένκο είναι αντίθετος με τη λύση του συμβολαίου του Ρεμπρόφ»
Ποδόσφαιρο 01.10.25

«Ο Σεφτσένκο είναι αντίθετος με τη λύση του συμβολαίου του Ρεμπρόφ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ουκρανία, ο Αντρέι Σεφτσένκο δεν πρόκειται να δεχτεί να αποχωρήσει ο Σεργκέι Ρεμπρόφ από τον πάγκο της Εθνικής – Τι ισχύει με τις επαφές με Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η πίεσή μας και οι συνεχείς αποκαλύψεις αναγκάζουν τον Μυλωνάκη να έρθει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δήλωση Τσουκαλά 01.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η πίεσή μας και οι συνεχείς αποκαλύψεις αναγκάζουν τον Μυλωνάκη να έρθει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η αλήθεια θα λάμψει και θα έρθει στο φως. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτό και θα γίνει πράξη. Στο τέλος πάντα το φως νικάει το σκοτάδι», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί
Culture Live 01.10.25

Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί

«Οποιοδήποτε πρακτορείο εμπλακεί σε αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με μποϊκοτάζ από όλα τα συνδικάτα. Βαθιά παραπλανητικό και τελείως διεστραμμένο», δήλωσε η Νατάσα Λιόν, μεταξύ άλλων, για την Τίλι Νόργουντ

Σύνταξη
Γιατί η Gen Z φέρνει μαζί τους γονείς της στις συνεντεύξεις για δουλειά; Η νέα μόδα που προκαλεί προβληματισμό
Κόσμος 01.10.25

Γιατί η Gen Z φέρνει μαζί τους γονείς της στις συνεντεύξεις για δουλειά; Η νέα μόδα που προκαλεί προβληματισμό

Δεν είναι τόσο σπάνιο πια υποψήφιοι εργαζόμενοι της Gen Z να φέρνουν μαζί στις συνεντεύξεις τους γονείς τους, δημιουργώντας ερωτήματα για την μετέπειτα πορεία των συνεντευξιαζόμενων

Σύνταξη
Στην απεργιακή συγκέντρωση ο Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στην πολιτική κοροϊδία
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 01.10.25

Στην απεργιακή συγκέντρωση ο Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στην πολιτική κοροϊδία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για το εργασιακό νομοσχέδιο, ενώ κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, όπως παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ

Σύνταξη
