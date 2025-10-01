Ισπανικά ΜΜΕ διεκδικούν αποζημίωση μισού δισ. από τη Meta για αθέμιτο ανταγωνισμό

Περισσότερα από 80 ισπανικά μέσα ενημέρωσης ζητούν από την Meta Platforms, ιδιοκτήτρια του Facebook, του Instagram και του WhatsApp, αποζημίωση περίπου 550 εκατ. ευρώ για ζημιές υπέστησαν από το διαφημιστικό μοντέλο της.

Η υπόθεση εκκρεμεί από το 2023, όταν η ισπανική Ένωση Μέσων Ενημέρωσης (AMI) κατέθεσε προσφυγή κατά της Meta στην Ιρλανδία, όπου έχει την ευρωπαϊκή έδρα της η εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Ζητά 551 εκατομμύρια ευρώ για αθέμιτο ανταγωνισμό στην πώληση ψηφιακής διαφήμισης.

Η πολυαναμενόμενη δίκη που ξεκίνησε την Τετάρτη στη Μαδρίτη αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη.

«Αυτό που διακυβεύεται είναι η επιβίωση των μέσων ενημέρωσης που απειλούνται από την αρπακτική συμπεριφορά μιας πλατφόρμας όπως η Meta, η οποία δρα χωρίς να σέβεται το νομοθετικό πλαίσιο» δήλωσε στους δημοσιογράφους η Ιρένε Λανθάκο, γενική διευθύντρια της ένωσης.

Παραβίαση του GDPR

Η AMI κατηγορεί τη Meta ότι στο διάστημα από το Μάιο 2018 ως τον Ιούλιο 2023 παραβίασε τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (GDPR) χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους για να δημιουργήσει εξατομικευμένα διαφημιστικά προφίλ.

«Αυτό που έκανε η Meta είναι να φτιάξει ένα μαζικό προφίλ της συμπεριφοράς όλων των χρηστών του Διαδικτύου και, με βάση αυτό το μαζικό προφίλ, χωρίς να τους έχει ενημερώσει γι’ ούτε να έχει πάρει την συναίνεση των πολιτών, ο όμιλος πούλησε διαφήμιση κατά τομείς, αποκομίζοντας έτσι ένα τεράστιο κέρδος από μια παράνομη, από κανονιστικής απόψεως, πράξη» είπε η Λανθάκο.

Με ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο η Meta αρνήθηκε τις κατηγορίες.

«Η Meta σέβεται όλους τους ισχύοντες νόμους και παρείχε σαφείς επιλογές, διαφανείς πληροφορίες και μεγάλη γκάμα εργαλείων στους χρήστες για να ελέγχουν την εμπειρία τους στις υπηρεσίες μας» υποστήριξε ο όμιλος.

Μεταξύ των μέσων μέσων ενημέρωσης που εκπροσωπούνται από την AMI είναι ο όμιλος Prisa, ιδιοκτήτης της εφημερίδας El Pais και της αθλητικής εφημερίδας AS, ο όμιλος Godo (La Vanguardia, Mundo deportivo…), o όμιλος Unidad Editorial (El Mundo, Marca) και ο όμιλος Vocento, ο οποίος εκδίδει τη συντηρητική εφημερίδα ABC.

Εκτός από την AMI, οι ισπανικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί κατέθεσαν επίσης προσφυγή κατά της Meta για τους ίδιους λόγους, ζητώντας αποζημίωση 160 εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / AFP