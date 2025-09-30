Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…

Σε κάποιο σημείο της καριέρας τους, όλοι νιώθουν κάποια στιγμή ανικανοποίητοι στη δουλειά τους, ωστόσο, με την εμπιστοσύνη στην αγορά εργασίας να εξασθενεί και τον ανταγωνισμό για τις θέσεις εργασίας να αυξάνεται, όλο και περισσότεροι άνθρωποι προσκολλώνται στις θέσεις τους, ακόμα και αν έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για την εργασία τους.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που ορισμένοι έχουν ονομάσει «job hugging» (προσκόλληση στη δουλειά).

Αν διαπιστώνετε ότι δίνετε προτεραιότητα στην αίσθηση ασφάλειας έναντι της φιλοδοξίας και παραμένετε δυστυχισμένοι στην τρέχουσα θέση σας, υπάρχει τρόπος να ξεπεράσετε τη δύσκολη αυτή περίοδο και να αναζωογονήσετε το πάθος σας για τη δουλειά σας;

Θυμηθείτε γιατί ξεκινήσατε να εργάζεστε εκεί

Μπορεί να είναι εύκολο να ξεχάσετε αυτό που σας τράβηξε αρχικά στη δουλειά σας, όταν αισθάνεστε δυσαρεστημένοι ή αποσυνδεδεμένοι. Ωστόσο, αν αφιερώσετε χρόνο για να σκεφτείτε γιατί σας άρεσε αρχικά, μπορεί να δημιουργηθεί μια θετική αλλαγή στη στάση σας και ενδεχομένως να δώσει περισσότερο νόημα στις εργάσιμες μέρες σας, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

«Οι άνθρωποι συχνά δυσκολεύονται να είναι ένα μικρό γρανάζι σε μια μεγάλη μηχανή και να εργάζονται για να κάνουν τους πλούσιους πιο πλούσιους, αλλά αν μπορείτε να σκεφτείτε ποιον βοηθάτε προσωπικά κάθε μέρα και γιατί αρχικά προσχωρήσατε, αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αφοσιωθείτε καλύτερα», λέει η σύμβουλος καριέρας Άλις Στέιπλετον. «Εστιάστε στην καθημερινή επίδραση της εργασίας σας και στους ανθρώπους που μπορεί να βοηθάτε με τα καθήκοντά σας, αντί να βλέπετε τη μεγαλύτερη εικόνα».

Αναλογιστείτε τι σας προσφέρει η δουλειά σας

Εάν οι λόγοι για τους οποίους κάνετε αυτή τη δουλειά είναι ασαφείς, ίσως είναι πιο εύκολο να εστιάσετε στα απτά οφέλη που μπορεί να σας προσφέρει. «Η καριέρα μας μπορεί να μας δώσει ένα σκοπό, αλλά μας προσφέρει επίσης μισθό, σταθερότητα, ρουτίνα, διακοπές και ίσως ακόμη και κοινωνική ζωή με τους συναδέλφους μας», λέει η Στέιπλετον. «Μόλις σκεφτείτε τα οφέλη που σας προσφέρει η δουλειά σας αυτή τη στιγμή, θα νιώσετε πιο ενεργητικοί».

Μιλήστε με τους συναδέλφους σας

«Το να εμβαθύνετε τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους σας, αντί να τους ρωτάτε απλώς «Τι έκανες το Σαββατοκύριακο;», μπορεί να σας αποφέρει τεράστια οφέλη», λέει η σύμβουλος καριέρας Ντίνα Γκρίσιν. «Συνδεθείτε με συναδέλφους από άλλα τμήματα και με όσους ταιριάζετε, καθώς αν έχετε κάποιον στη δουλειά που μπορεί να σας προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο, αυτό μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να αλλάξετε τη νοοτροπία σας».

Σε έναν κόσμο που υιοθετεί όλο και περισσότερο την εξ αποστάσεως εργασία, η Γκρίσιν τονίζει την ανάγκη να «βγείτε από το καβούκι σας» και να μάθετε από συναδέλφους που θα μπορούσαν να γίνουν μέντορες για την εξέλιξη και την αλλαγή της καριέρας σας.

Βρείτε διασκεδαστικές στιγμές

Για τον βιβλιοθηκάριο και αναγνώστη της Guardian Τόμι Βιν Μπούι, το να διασκεδάζει με τους συναδέλφους του τον βοήθησε να ξεπεράσει την εξάντληση που είχε αρχίσει να νιώθει στη δουλειά. «Το να κάνεις κάποια αβλαβή παραπτώματα μπορεί να σε βοηθήσει να περάσει η ώρα», λέει. «Μερικές φορές, όταν το κτίριο είναι άδειο πριν από το κλείσιμο, μπορεί να φτιάξω αρχιτεκτονικά περίπλοκα ιγκλού από βιβλία. Οι ανοησίες του σήμερα βοηθούν να μετριάσουν την κοπιαστική δουλειά του αύριο. Αυτό τελικά με βοήθησε να επανασυνδεθώ με τον σκοπό της δουλειάς μου, που είναι να βοηθήσω στη δημιουργία ενός ζωντανού κοινοτικού κέντρου».

Μάθετε κάτι νέο εκτός επαγγέλματος

Το να νιώθεις ικανοποιημένος μακριά από το γραφείο σου μπορεί να έχει θετική επίδραση στη δουλειά σου και να σε βοηθήσει να νιώθεις ότι προοδεύεις, ακόμα και αν η καριέρα σου φαίνεται να έχει σταματήσει. «Ως άνθρωποι, μας αρέσει πάντα να νιώθουμε ότι εξελισσόμαστε και μαθαίνουμε», λέει η Στέιπλετον. «Ανακαλύπτοντας ένα νέο χόμπι, μπορείς να δώσεις στον εαυτό σου την αίσθηση ότι μαθαίνεις κάτι και αυτό μπορεί να κάνει την καθημερινότητα πιο ανεκτή».

Για την αναγνώστρια του Guardian Μάγια Καβάσιμα, η συμμετοχή της στη μη κερδοσκοπική οργάνωση δημόσιων ομιλιών Toastmasters δεν έγινε μόνο ένα διασκεδαστικό χόμπι, αλλά της έδωσε και επιπλέον δεξιότητες που μπορεί να χρησιμοποιήσει στη δουλειά της ως δασκάλα. «Χάρη στο Toastmasters, τώρα επικοινωνώ με σαφήνεια και ευγένεια με τους συναδέλφους, την οικογένεια και τους φίλους μου», λέει. «Αναζητώντας δεξιότητες εκτός εργασίας, θα βελτιώνετε συνεχώς τις ικανότητές σας».

Κάντε πιο οικείο τον χώρο εργασίας σας

Αν δεν μπορείτε να φύγετε από το γραφείο σας, τότε η Γκρέτσεν Σπρέιτζερ, καθηγήτρια διοίκησης και οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, προτείνει να εξατομικεύσετε τον χώρο εργασίας σας. «Έχω φωτογραφίες της οικογένειάς μου στο γραφείο μου και αντικείμενα από εταιρείες που έχω επισκεφτεί. Όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά στοιχεία που με περιβάλλουν όταν βρίσκομαι σε μια δύσκολη συνάντηση στο Zoom», λέει. «Μου θυμίζουν ότι η δουλειά που κάνω μπορεί να είναι πραγματικά σημαντική. Ακόμα και αν χρησιμοποιείς κοινόχρηστο γραφείο, μπορείς να βάλεις μια εικόνα στην προφύλαξη οθόνης για να σου θυμίζει το ίδιο αίσθημα σκοπού».

Εστιάστε σε ό,τι σας αρέσει

Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά αν σκεφτείτε τα στοιχεία της εργασίας που σας αρέσουν ακόμα, αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να προσανατολίσετε τις καθημερινές σας εργασίες προς την αξιοποίηση αυτών των δεξιοτήτων, αναφέρει ο Guardian. «Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μισούν κάθε πτυχή της δουλειάς τους και μπορεί να εκπλαγούν με το πόσο μπορούν να πλησιάσουν τις εργασίες που τους αρέσουν», λέει η Στέιπλετον. «Ίσως μπορείτε να διερευνήσετε τη διατμηματική εργασία που σας φέρνει πιο κοντά σε έργα που σας αρέσουν ή να συζητήσετε με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για να αποκτήσετε μεγαλύτερη εικόνα σχετικά με την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων».

Ανταμείψτε τον εαυτό σας τακτικά

Η σύμβουλος καριέρας Τζο Μογκάν μιλάει για τη σημασία της ανάπτυξης τελετουργιών που μπορούν να κάνουν τις δύσκολες μέρες να φαίνονται ευκολότερες. «Όταν ολοκληρώσετε μια εργασία που δεν θέλατε να κάνετε, σηκωθείτε και κάντε κάτι που σας αρέσει», λέει. «Μπορεί να είναι να φτιάξετε ένα φλιτζάνι τσάι ή να κουβεντιάσετε με έναν συνάδελφο, αλλά το σημαντικό είναι να αφιερώσετε χρόνο για να ανταμείψετε τον εαυτό σας».

Ελέγξτε τον χρόνο σας

Για τον αναγνώστη της Guardian, Τζον Γουίλσον, η αλλαγή της οπτικής του για το πώς η ζωή και η εργασία του αλληλεπιδρούσαν τον οδήγησε να βρει μεγαλύτερη ικανοποίηση στην καριέρα του στον φαρμακευτικό κλάδο. «Συνειδητοποίησα ότι το θέμα είναι περισσότερο το πώς η εργασία ταιριάζει στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο», λέει. «Είναι εύκολο να επικεντρωθείς στα αρνητικά όταν εστιάζεις μόνο στη δουλειά σου, αλλά αν τη δεις ως ένα μέρος της εβδομάδας σου, μπορείς να δεις για ποια άλλα πράγματα έχεις χρόνο. Πάρε τον έλεγχο του χρόνου σου. Χρησιμοποίησε το χρόνο που περνάς στις μετακινήσεις για να διαβάσεις το βιβλίο που ήθελες να ξεκινήσεις, αφού δεν είναι απαραίτητο κάθε στιγμή της εβδομάδας να είναι μια ευκαιρία για να κερδίσεις χρήματα».

Αλλάξτε τον τρόπο που μιλάτε για τη δουλειά στο σπίτι

Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφουμε τη μέρα μας στην οικογένεια ή τους φίλους μας μετά τη δουλειά μπορεί να ενισχύσει τα αρνητικά και να δημιουργήσει μια δυσμενή εικόνα για τη δουλειά μας. «Όλα εξαρτώνται από το πώς περιγράφετε τη μέρα σας», λέει η Σπρέιτζερ. «Συνήθιζα να μιλάω για τα θετικά και τα αρνητικά της ημέρας μου με τα παιδιά μου, γιατί έτσι σε κάνει να ξανασκεφτείς τα πράγματα που πήγαν καλά, αντί να εστιάζεις μόνο στα αρνητικά. Συχνά είναι πιο δύσκολο να θυμάσαι τα καλά παρά τα κακά».

Μην κάνετε τη δουλειά σας το κέντρο του κόσμου σας

«Υπάρχει κάτι που ονομάζεται υπερβολική έμφαση στην καριέρα σας», λέει η Γκρίσιν. «Είναι επικίνδυνο να αντλείτε ικανοποίηση από τη δουλειά σας όταν αυτή λειτουργεί μόνο ως σύμβολο κοινωνικού κύρους, καθώς αυτή η σχέση μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση και να έχει καταστροφικές συνέπειες όταν τα πράγματα αρχίσουν να πηγαίνουν στραβά». Η ανάπτυξη ενός υγιούς δικτύου κοινωνικής υποστήριξης και χόμπι ή ενδιαφερόντων εκτός εργασίας μπορεί αντίθετα να αλλάξει την προοπτική σας για την καριέρα σας και να δημιουργήσει ανθεκτικότητα αν αρχίσει να σας φαίνεται υπερβολική ή μη ικανοποιητική.

Και… κάνετε αναλυτικά σχέδια για την αποχώρησή σας

Αν έχετε ξεπεράσει την τρέχουσα δουλειά σας, αλλά δεν έχετε βρει ακόμα την ευκαιρία να φύγετε, τίποτα δεν σας εμποδίζει να σχεδιάσετε μια στρατηγική εξόδου. «Μόλις καταλάβετε τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια, αρχίστε να σκέφτεστε την αναβάθμιση των δεξιοτήτων σας ή την επανεκπαίδευση μέσω περαιτέρω κατάρτισης ή εκπαίδευσης», λέει η Στέιπλετον. «Πηγαίνετε σε εργαστήρια ή σεμινάρια του κλάδου και αξιοποιήστε αυτόν τον χρόνο για να δημιουργήσετε το δίκτυό σας. Αυτό θα ενισχύσει το βιογραφικό σας και θα σας βοηθήσει να βρείτε νέες ευκαιρίες. Οι άνθρωποι είναι πιστοί, αλλά πρέπει να θυμάστε ότι σε πολλές δουλειές είστε απλώς ένας υπάλληλος και πρέπει να φτιάξετε μόνοι σας την καριέρα σας».