newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 13:10
Σεισμός στην Πύλο
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 11:50
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…
Κόσμος 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:04

Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…

Όλοι οι εργαζόμενοι σε κάποιες φάσεις τη ζωής τους βρίσκονται αντιμέτωποι με στασιμότητα στη δουλειά τους, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να παραιτηθούν. Αλλάζει αυτό;

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Spotlight

Σε κάποιο σημείο της καριέρας τους, όλοι νιώθουν κάποια στιγμή ανικανοποίητοι στη δουλειά τους, ωστόσο, με την εμπιστοσύνη στην αγορά εργασίας να εξασθενεί και τον ανταγωνισμό για τις θέσεις εργασίας να αυξάνεται, όλο και περισσότεροι άνθρωποι προσκολλώνται στις θέσεις τους, ακόμα και αν έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για την εργασία τους.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που ορισμένοι έχουν ονομάσει «job hugging» (προσκόλληση στη δουλειά).

Αν διαπιστώνετε ότι δίνετε προτεραιότητα στην αίσθηση ασφάλειας έναντι της φιλοδοξίας και παραμένετε δυστυχισμένοι στην τρέχουσα θέση σας, υπάρχει τρόπος να ξεπεράσετε τη δύσκολη αυτή περίοδο και να αναζωογονήσετε το πάθος σας για τη δουλειά σας;

Θυμηθείτε γιατί ξεκινήσατε να εργάζεστε εκεί

Μπορεί να είναι εύκολο να ξεχάσετε αυτό που σας τράβηξε αρχικά στη δουλειά σας, όταν αισθάνεστε δυσαρεστημένοι ή αποσυνδεδεμένοι. Ωστόσο, αν αφιερώσετε χρόνο για να σκεφτείτε γιατί σας άρεσε αρχικά, μπορεί να δημιουργηθεί μια θετική αλλαγή στη στάση σας και ενδεχομένως να δώσει περισσότερο νόημα στις εργάσιμες μέρες σας, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

«Οι άνθρωποι συχνά δυσκολεύονται να είναι ένα μικρό γρανάζι σε μια μεγάλη μηχανή και να εργάζονται για να κάνουν τους πλούσιους πιο πλούσιους, αλλά αν μπορείτε να σκεφτείτε ποιον βοηθάτε προσωπικά κάθε μέρα και γιατί αρχικά προσχωρήσατε, αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αφοσιωθείτε καλύτερα», λέει η σύμβουλος καριέρας Άλις Στέιπλετον. «Εστιάστε στην καθημερινή επίδραση της εργασίας σας και στους ανθρώπους που μπορεί να βοηθάτε με τα καθήκοντά σας, αντί να βλέπετε τη μεγαλύτερη εικόνα».

Αναλογιστείτε τι σας προσφέρει η δουλειά σας

Εάν οι λόγοι για τους οποίους κάνετε αυτή τη δουλειά είναι ασαφείς, ίσως είναι πιο εύκολο να εστιάσετε στα απτά οφέλη που μπορεί να σας προσφέρει. «Η καριέρα μας μπορεί να μας δώσει ένα σκοπό, αλλά μας προσφέρει επίσης μισθό, σταθερότητα, ρουτίνα, διακοπές και ίσως ακόμη και κοινωνική ζωή με τους συναδέλφους μας», λέει η Στέιπλετον. «Μόλις σκεφτείτε τα οφέλη που σας προσφέρει η δουλειά σας αυτή τη στιγμή, θα νιώσετε πιο ενεργητικοί».

Μιλήστε με τους συναδέλφους σας

«Το να εμβαθύνετε τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους σας, αντί να τους ρωτάτε απλώς «Τι έκανες το Σαββατοκύριακο;», μπορεί να σας αποφέρει τεράστια οφέλη», λέει η σύμβουλος καριέρας Ντίνα Γκρίσιν. «Συνδεθείτε με συναδέλφους από άλλα τμήματα και με όσους ταιριάζετε, καθώς αν έχετε κάποιον στη δουλειά που μπορεί να σας προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο, αυτό μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να αλλάξετε τη νοοτροπία σας».

Σε έναν κόσμο που υιοθετεί όλο και περισσότερο την εξ αποστάσεως εργασία, η Γκρίσιν τονίζει την ανάγκη να «βγείτε από το καβούκι σας» και να μάθετε από συναδέλφους που θα μπορούσαν να γίνουν μέντορες για την εξέλιξη και την αλλαγή της καριέρας σας.

Βρείτε διασκεδαστικές στιγμές

Για τον βιβλιοθηκάριο και αναγνώστη της Guardian Τόμι Βιν Μπούι, το να διασκεδάζει με τους συναδέλφους του τον βοήθησε να ξεπεράσει την εξάντληση που είχε αρχίσει να νιώθει στη δουλειά. «Το να κάνεις κάποια αβλαβή παραπτώματα μπορεί να σε βοηθήσει να περάσει η ώρα», λέει. «Μερικές φορές, όταν το κτίριο είναι άδειο πριν από το κλείσιμο, μπορεί να φτιάξω αρχιτεκτονικά περίπλοκα ιγκλού από βιβλία. Οι ανοησίες του σήμερα βοηθούν να μετριάσουν την κοπιαστική δουλειά του αύριο. Αυτό τελικά με βοήθησε να επανασυνδεθώ με τον σκοπό της δουλειάς μου, που είναι να βοηθήσω στη δημιουργία ενός ζωντανού κοινοτικού κέντρου».

Μάθετε κάτι νέο εκτός επαγγέλματος

Το να νιώθεις ικανοποιημένος μακριά από το γραφείο σου μπορεί να έχει θετική επίδραση στη δουλειά σου και να σε βοηθήσει να νιώθεις ότι προοδεύεις, ακόμα και αν η καριέρα σου φαίνεται να έχει σταματήσει. «Ως άνθρωποι, μας αρέσει πάντα να νιώθουμε ότι εξελισσόμαστε και μαθαίνουμε», λέει η Στέιπλετον. «Ανακαλύπτοντας ένα νέο χόμπι, μπορείς να δώσεις στον εαυτό σου την αίσθηση ότι μαθαίνεις κάτι και αυτό μπορεί να κάνει την καθημερινότητα πιο ανεκτή».

Για την αναγνώστρια του Guardian Μάγια Καβάσιμα, η συμμετοχή της στη μη κερδοσκοπική οργάνωση δημόσιων ομιλιών Toastmasters δεν έγινε μόνο ένα διασκεδαστικό χόμπι, αλλά της έδωσε και επιπλέον δεξιότητες που μπορεί να χρησιμοποιήσει στη δουλειά της ως δασκάλα. «Χάρη στο Toastmasters, τώρα επικοινωνώ με σαφήνεια και ευγένεια με τους συναδέλφους, την οικογένεια και τους φίλους μου», λέει. «Αναζητώντας δεξιότητες εκτός εργασίας, θα βελτιώνετε συνεχώς τις ικανότητές σας».

Κάντε πιο οικείο τον χώρο εργασίας σας

Αν δεν μπορείτε να φύγετε από το γραφείο σας, τότε η Γκρέτσεν Σπρέιτζερ, καθηγήτρια διοίκησης και οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, προτείνει να εξατομικεύσετε τον χώρο εργασίας σας. «Έχω φωτογραφίες της οικογένειάς μου στο γραφείο μου και αντικείμενα από εταιρείες που έχω επισκεφτεί. Όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά στοιχεία που με περιβάλλουν όταν βρίσκομαι σε μια δύσκολη συνάντηση στο Zoom», λέει. «Μου θυμίζουν ότι η δουλειά που κάνω μπορεί να είναι πραγματικά σημαντική. Ακόμα και αν χρησιμοποιείς κοινόχρηστο γραφείο, μπορείς να βάλεις μια εικόνα στην προφύλαξη οθόνης για να σου θυμίζει το ίδιο αίσθημα σκοπού».

Εστιάστε σε ό,τι σας αρέσει

Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά αν σκεφτείτε τα στοιχεία της εργασίας που σας αρέσουν ακόμα, αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να προσανατολίσετε τις καθημερινές σας εργασίες προς την αξιοποίηση αυτών των δεξιοτήτων, αναφέρει ο Guardian. «Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μισούν κάθε πτυχή της δουλειάς τους και μπορεί να εκπλαγούν με το πόσο μπορούν να πλησιάσουν τις εργασίες που τους αρέσουν», λέει η Στέιπλετον. «Ίσως μπορείτε να διερευνήσετε τη διατμηματική εργασία που σας φέρνει πιο κοντά σε έργα που σας αρέσουν ή να συζητήσετε με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για να αποκτήσετε μεγαλύτερη εικόνα σχετικά με την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων».

Ανταμείψτε τον εαυτό σας τακτικά

Η σύμβουλος καριέρας Τζο Μογκάν μιλάει για τη σημασία της ανάπτυξης τελετουργιών που μπορούν να κάνουν τις δύσκολες μέρες να φαίνονται ευκολότερες. «Όταν ολοκληρώσετε μια εργασία που δεν θέλατε να κάνετε, σηκωθείτε και κάντε κάτι που σας αρέσει», λέει. «Μπορεί να είναι να φτιάξετε ένα φλιτζάνι τσάι ή να κουβεντιάσετε με έναν συνάδελφο, αλλά το σημαντικό είναι να αφιερώσετε χρόνο για να ανταμείψετε τον εαυτό σας».

Ελέγξτε τον χρόνο σας

Για τον αναγνώστη της Guardian, Τζον Γουίλσον, η αλλαγή της οπτικής του για το πώς η ζωή και η εργασία του αλληλεπιδρούσαν τον οδήγησε να βρει μεγαλύτερη ικανοποίηση στην καριέρα του στον φαρμακευτικό κλάδο. «Συνειδητοποίησα ότι το θέμα είναι περισσότερο το πώς η εργασία ταιριάζει στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο», λέει. «Είναι εύκολο να επικεντρωθείς στα αρνητικά όταν εστιάζεις μόνο στη δουλειά σου, αλλά αν τη δεις ως ένα μέρος της εβδομάδας σου, μπορείς να δεις για ποια άλλα πράγματα έχεις χρόνο. Πάρε τον έλεγχο του χρόνου σου. Χρησιμοποίησε το χρόνο που περνάς στις μετακινήσεις για να διαβάσεις το βιβλίο που ήθελες να ξεκινήσεις, αφού δεν είναι απαραίτητο κάθε στιγμή της εβδομάδας να είναι μια ευκαιρία για να κερδίσεις χρήματα».

Αλλάξτε τον τρόπο που μιλάτε για τη δουλειά στο σπίτι

Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφουμε τη μέρα μας στην οικογένεια ή τους φίλους μας μετά τη δουλειά μπορεί να ενισχύσει τα αρνητικά και να δημιουργήσει μια δυσμενή εικόνα για τη δουλειά μας. «Όλα εξαρτώνται από το πώς περιγράφετε τη μέρα σας», λέει η Σπρέιτζερ. «Συνήθιζα να μιλάω για τα θετικά και τα αρνητικά της ημέρας μου με τα παιδιά μου, γιατί έτσι σε κάνει να ξανασκεφτείς τα πράγματα που πήγαν καλά, αντί να εστιάζεις μόνο στα αρνητικά. Συχνά είναι πιο δύσκολο να θυμάσαι τα καλά παρά τα κακά».

Μην κάνετε τη δουλειά σας το κέντρο του κόσμου σας

«Υπάρχει κάτι που ονομάζεται υπερβολική έμφαση στην καριέρα σας», λέει η Γκρίσιν. «Είναι επικίνδυνο να αντλείτε ικανοποίηση από τη δουλειά σας όταν αυτή λειτουργεί μόνο ως σύμβολο κοινωνικού κύρους, καθώς αυτή η σχέση μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση και να έχει καταστροφικές συνέπειες όταν τα πράγματα αρχίσουν να πηγαίνουν στραβά». Η ανάπτυξη ενός υγιούς δικτύου κοινωνικής υποστήριξης και χόμπι ή ενδιαφερόντων εκτός εργασίας μπορεί αντίθετα να αλλάξει την προοπτική σας για την καριέρα σας και να δημιουργήσει ανθεκτικότητα αν αρχίσει να σας φαίνεται υπερβολική ή μη ικανοποιητική.

Και… κάνετε αναλυτικά σχέδια για την αποχώρησή σας

Αν έχετε ξεπεράσει την τρέχουσα δουλειά σας, αλλά δεν έχετε βρει ακόμα την ευκαιρία να φύγετε, τίποτα δεν σας εμποδίζει να σχεδιάσετε μια στρατηγική εξόδου. «Μόλις καταλάβετε τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια, αρχίστε να σκέφτεστε την αναβάθμιση των δεξιοτήτων σας ή την επανεκπαίδευση μέσω περαιτέρω κατάρτισης ή εκπαίδευσης», λέει η Στέιπλετον. «Πηγαίνετε σε εργαστήρια ή σεμινάρια του κλάδου και αξιοποιήστε αυτόν τον χρόνο για να δημιουργήσετε το δίκτυό σας. Αυτό θα ενισχύσει το βιογραφικό σας και θα σας βοηθήσει να βρείτε νέες ευκαιρίες. Οι άνθρωποι είναι πιστοί, αλλά πρέπει να θυμάστε ότι σε πολλές δουλειές είστε απλώς ένας υπάλληλος και πρέπει να φτιάξετε μόνοι σας την καριέρα σας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream
Κόσμος 30.09.25

Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream

Η σύλληψη ενός Ουκρανού πολίτη στην Πολωνία φέρνει νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση των εκρήξεων που κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream το 2022, προκαλώντας γεωπολιτικούς τριγμούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»
Αναιρεί; 30.09.25

Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αμφισβητεί ότι αναφέρεται στη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ η δημιουργία παλαιστινιακής κρατικής οντότητας.

Σύνταξη
Είναι η «άκρα αριστερά» πιο βίαιη από την ακροδεξιά; – Αμερικανική έκθεση εκθέτει Βανς
Αδιάψευστα στατιστικά 30.09.25

Είναι η «άκρα αριστερά» πιο βίαιη από την ακροδεξιά; - Αμερικανική έκθεση εκθέτει Βανς

Επίσημα αμερικανική έκθεση κατέγραψε 227 περιστατικά από το 1990 μέχρι το 2024 και τα ευρήματά της έρχονται να διαψεύσουν τον αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιστορική πτώση της εικόνας του Ισραήλ στις ΗΠΑ
Δημοσκόπηση NYT 30.09.25

Ιστορική πτώση της εικόνας του Ισραήλ στις ΗΠΑ

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ έχει υποστεί μια δραματική αναστροφή, σύμφωνα με έρευνα των New York Times

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών – Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα
Εκκωφαντική σιωπή 30.09.25

Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών στο Αφγανιστάν - Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα

Οι Ταλιμπάν προχώρησαν σε ακόμη ένα μέτρο εις βάρος της ελευθερίας των πολιτών του Αφγανιστάν, διακόπτοντας την σύνδεση στο διαδίκτυο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 30.09.25

Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή

Με φόντο τον σκοτεινό ρόλο του στην εισβολή στο Ιράκ το 2003 και το αμφιλεγόμενο ιστορικό του στη Μέση Ανατολή, ο Τόνι Μπλερ γίνεται πρόσωπο «κλειδί» στα θολά σχέδια Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σημανδράκος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έλεγε ότι ο Γιώργος (φραπές) έπρεπε να πληρωθεί» – Όσα είπε για Αυγενάκη αλλά και τη συνάντηση στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Σημανδράκος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έλεγε ότι ο Γιώργος (φραπές) έπρεπε να πληρωθεί» – Όσα είπε για Αυγενάκη αλλά και τη συνάντηση στο Μαξίμου

Ο κ. Σημανδράκος σχολίασε επίσης και τις υποθέσεις των δεσμευμένων ΑΦΜ και απάντησε στις αιχμές των προηγούμενων προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά της τότε διευθύντριας κ. Τυχεροπούλου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream
Κόσμος 30.09.25

Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream

Η σύλληψη ενός Ουκρανού πολίτη στην Πολωνία φέρνει νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση των εκρήξεων που κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream το 2022, προκαλώντας γεωπολιτικούς τριγμούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock
Παράδοξο της μόδας 30.09.25

Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock

Όταν δύο αδέλφια, ο Johannes και ο Johann Adam Birkenstock, άρχισαν να κατασκευάζουν παπούτσια σε ένα μικρό χωριουδάκι κοντά στη Φρανκφούρτη τη δεκαετία του 1770, δεν μπορούσαν να φανταστούν τι ξεκινούσαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης

Με ανακοίνωση της η Super League έκανε γνωστό ότι αλλάζει έδρα η σαββατιάτικη αναμέτρηση των κιτρινόμαυρων με την ομάδα της Κρήτης και θα διεξαχθεί στην πόλη της Αρκαδίας, ενώ θα ξεκινήσει και μισή ώρα νωρίτερα (18.00).

Σύνταξη
ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη
Τα Νέα της Αγοράς 30.09.25

ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη

Τα αγαπημένα ΒορΟινά, η κορυφαία οινική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, στο ετήσιο ραντεβού του Φθινοπώρου!!!

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά
Εμπλεκόμενοι λογιστές 30.09.25

Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά

Λογιστές εντοπίστηκαν να έχουν εμπλοκή σε κύκλωμα που διέπραττε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ, με την αστυνομία να έχει κατασχέσει 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Πώς η Γη κάνει τη Σελήνη να σκουριάζει
Κόκκινο φεγγάρι 30.09.25

Πώς η Γη κάνει τη Σελήνη να σκουριάζει

Αέρια που διαφεύγουν από τη γήινη ατμόσφαιρα φτάνουν μέχρι τη Σελήνη και προκαλούν χημικές αντιδράσεις στην επιφάνεια.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Υπουργικό – Μητσοτάκης: Επανέλαβε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – «Είδε» fake news για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ
Υπουργικό συμβούλιο 30.09.25

Ξαναζεσταμένο φαγητό από Μητσοτάκη: Επανέλαβε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - «Είδε» fake news για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ

Η προβολή των μέτρων που είχε ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, τα οποία στις δημοσκοπήσεις παίρνουν χαμηλό βαθμό, βασική στόχευση του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: «Πλουσιότεροι» και «φτωχότεροι»- Ακίνητα, καταθέσεις και αγορές επενδυτικών προϊόντων
Πολιτική 30.09.25

Πόθεν έσχες: «Πλουσιότεροι» και «φτωχότεροι»- Ακίνητα, καταθέσεις και αγορές επενδυτικών προϊόντων

Καταγράφηκαν μεταβολές περιουσιακών στοιχείων και αγοραπωλησίες. Τα πόθεν έσχες έδειξαν εντυπωσιακά εισοδήματα, επενδυτικά χαρτοφυλάκια και αρκετά ακίνητα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές – Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»
Ελλάδα 30.09.25

Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές - Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μίλησε για το τροχαίο όπου ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε φθορές σε παρκαρισμένα ΙΧ και στη συνέχεια αποχώρησε

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο