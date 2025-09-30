Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ειρηνευτική πρόταση Τραμπ για τη Γάζα – «Η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεισφέρει»

Θετικές είναι οι αντιδράσεις των ηγετών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική πρόταση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η ΕΕ υπέρ της πρότασης Τραμπ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι καλωσορίζει την συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διαρκεί ήδη σχεδόν δύο χρόνια.

«Καλωσορίζω τη δέσμευση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα. Ενθαρρύνω όλα τα μέρη να αδράξουν τώρα αυτή την ευκαιρία. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεισφέρει», έγραψε στο X.

Welcome President @realDonaldTrump’s commitment to end the war in Gaza. Encourage all parties to now seize this opportunity. The EU stands ready to contribute. Hostilities should end with provision of immediate humanitarian relief to the population in Gaza and with all… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 30, 2025

«Οι εχθροπραξίες θα πρέπει να τελειώσουν με πρόβλεψη για άμεση ανθρωπιστική ανακούφιση του πληθυσμού στη Γάζα και με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», πρόσθεσε.

«Η λύση των δύο κρατών παραμένει η μόνη βιώσιμη οδός προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, με τους λαούς του Ισραήλ και της Παλαιστίνης να ζουν δίπλα-δίπλα, σε ειρήνη και ασφάλεια, απαλλαγμένοι από τη βία και την τρομοκρατία».

Θετικός και ο Μερτς

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε την Τρίτη τα σχέδια που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα, λέγοντας ότι προσφέρουν την καλύτερη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.

«Η Γερμανία είναι έτοιμη να συμβάλει συγκεκριμένα στην υλοποίηση του σχεδίου», δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι ο Μερτς είχε συναντηθεί νωρίτερα την ίδια μέρα με τις οικογένειες των Γερμανών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, σύμφωνα με το Reuters.

O ίδιος σε ανάρτησή του έγραψε: «Χαιρετίζω το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που παρουσίασε ο πρόεδρος Τραμπ. Είναι η καλύτερη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Είναι θετικό το γεγονός ότι το Ισραήλ υποστηρίζει το σχέδιο. Τώρα η Χαμάς πρέπει να συμφωνήσει και να ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη.

Σε αυτές τις κρίσιμες ημέρες, βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ΗΠΑ, τους ευρωπαίους γείτονες και τους εταίρους στην περιοχή. Η Γερμανία είναι έτοιμη να συμβάλει στην υλοποίηση του σχεδίου».

In diesen entscheidenden Tagen stehen wir in engem Kontakt mit den USA, den europäischen Nachbarn und den Partnern in der Region. Deutschland ist bereit, sich bei der Umsetzung des Plans einzubringen. 2/2 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) September 30, 2025

Οι αντιδράσεις στην Ευρώπη

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη «να αδράξουν αυτήν την στιγμή για να δώσουν μια πραγματική ευκαιρία στην ειρήνη». Όπως αναφέρει σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ, «η κατάσταση στη Γάζα είναι αφόρητη. Οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν και όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως».

«Ο ισραηλινός και ο παλαιστινιακός λαός αξίζουν να ζουν δίπλα-δίπλα, σε ειρήνη και ασφάλεια, χωρίς βία και τρομοκρατία», συμπλήρωσε.

I welcome President @realDonaldTrump’s plan to end the war in Gaza and I am encouraged by Prime Minister @netanyahu’s positive response. All parties must seize this moment to give peace a genuine chance. The situation in Gaza is intolerable. Hostilities must end, and all… — António Costa (@eucopresident) September 29, 2025

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε τη δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Εκφράζοντας την ελπίδα πως και το Ισραήλ θα αναλάβει τις δεσμεύσεις που του αναλογούν, ο Μακρόν υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ πως «η Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή από το να απελευθερώσει άμεσα όλους τους ομήρους και να ακολουθήσει αυτό το σχέδιο».

I welcome President @realDonaldTrump’s commitment to ending the war in Gaza and securing the release of all hostages. I expect Israel to engage resolutely on this basis. Hamas has no choice but to immediately release all hostages and follow this plan.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 29, 2025

Το Λονδίνο «υποστηρίζει σθεναρά» τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο «τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και τη διασφάλιση της παροχής επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Γάζας», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

«Δεσμευόμαστε όλοι σε μία συλλογική προσπάθεια να βάλουμε τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και να δημιουργήσουμε μία βιώσιμη ειρήνη, όπου Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί μπορούν να ζήσουν μαζί, με ασφάλεια».

The new US initiative to deliver an end to the war in Gaza is profoundly welcome. pic.twitter.com/N1UxkEHY1J — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 29, 2025

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία έκανε λόγο για «ένα φιλόδοξο σχέδιο για σταθεροποίηση, την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη της Λωρίδας της Γάζας», θεωρώντας πως πρόκειται για «σημείο καμπής» στη σύγκρουση. Η Ρώμη προέτρεψε τα εμπλεκόμενα μέρη «να αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία και να αποδεχθούν το σχέδιο».