ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη, τα εκλεκτά κρασιά και αποστάγματα των «Οινοποιών Βορείου Ελλάδος» θα πρωταγωνιστήσουν σε μια μοναδική έκθεση οινογνωσίας και οινογευσίας.

Τα ΒορΟινά, έχοντας πλέον πολυετή παρουσία στον πολιτιστικό χάρτη της Ελλάδας, αποτελούν σημείο αναφοράς για τον βορειοελλαδίτικο αμπελώνα, καθώς συγκεντρώνουν τα σημαντικότερα οινοποιεία της περιοχής.

Η έκθεση απευθύνεται στο ευρύ κοινό, καταναλωτές φίλες και φίλους του ποιοτικού επώνυμου Ελληνικού κρασιού καθώς και σε επαγγελματίες από το χώρο της εστίασης και του εμπορίου οίνου, προσφέροντας την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον πλούτο του βορειοελλαδίτικου αμπελοοινικού πολιτισμού.

Με το ειδικό ποτήρι γευσιγνωσίας που θα λάβουν κατά την είσοδο, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τις δημιουργίες των οινοποιών. Από λευκούς, ροζέ και ερυθρούς οίνους, έως orange, αφρώδεις και γλυκούς· από νέες κυκλοφορίες μέχρι και παλαιωμένες αγαπημένες ετικέτες. Ένα ταξίδι που συνδυάζει γνώση και απόλαυση, στον μαγευτικό κόσμο μιας ολοκληρωμένης οινικής εξερεύνησης.

Ακόμη περισσότερο, στα τραπέζια των Οινοποιών θα συναντήσουμε πειραματικά κρασιά, διαφορετικά μεγέθη φιαλών και πολλές άλλες οινικές εκπλήξεις όπως και αποστάγματα.

Σύμφωνα με το στυλ των ΒορΟινών, τα τραπέζια των εκθετών ακολουθούν τις 8 οινικές διαδρομές στους “Δρόμους του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος”, ώστε οι επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάζουν και να αξιολογούν τις τοπικές ποικιλίες και τα οινικά στυλ από τα διαφορετικά terroirs του βορειοελλαδίτικου αμπελώνα:

Από τη Διαδρομή του Κρασιού των θεών του Ολύμπου

Οινοποιείο Kitrvs, – Πύδνα Πιερίας

Από τη Διαδρομή της Ηπείρου

Zoinos Winery – Ζίτσα, Ιωάννινα

Κατώγι Αβέρωφ – Μέτσοβο, Ιωάννινα

Από τη Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών

Αμπελώνας Καμκούτη – Βελβεντό Κοζάνης

Κτήμα Βογιατζή – Βελβεντό Κοζάνης

Κτήμα Στεργίου – Καστοριά

Κτήμα Πάντου – Υδρούσα Φλώρινας

Κτήμα Άλφα – Αμύνταιον Φλώρινας

Από τη Διαδρομή του Κρασιού της Νάουσας

Κτήμα Ταραλάς – Πατρίδα

Κτήμα Αργυράκη – Τρίλοφος

Μπουτάρη – Στενήμαχος

Klonas Boutique Winery- Παλιοκαλιάς

Ευστρατία Ταζογλίδου – Νάουσα

Κτήμα Φουντή – Νέα Στράντζα

Κτήμα Κυρ-Γιάννη – Γιαννακοχώρι

Αργατία – Ροδοχώρι

Οινοποιείο Τασιώνα – Ράμνιστα Γιαννακοχωρίου

Βαένι Νάουσα – Επισκοπή

Από τη Διαδρομή του Κρασιού Πέλλας-Γουμένισσας

Κτήμα Ζην Ηδέως – Λουτράκι Αλμωπίας, Πέλλα

Οινοποιείο 3 Γενιές – Πιπεριά, Αριδαία Πέλλας

Μικρό Κτήμα Τίτου – Δύο Ποτάμια, Παιονία, Γουμένισσα

Από τη Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης

Οινοποιείο Κεχρής – Καλοχώρι

Κτήμα Γεροβασιλείου – Επανομή

Κτήμα Φλόριαν – Τρίλοφος

Από τη Διαδρομή του Κρασιού της Χαλκιδικής

Κτήμα Πόρτο Καρράς – Νέος Μαρμαράς, Σιθωνία

Μετόχι Μυλοπόταμος – Ιερό Κελί Αγίου Ευσταθίου, Άγιον Όρος

Akrathos Newlands Winery, Μεγάλη Παναγία

Από τη Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου

Κτήμα Βιβλία Χώρα – Κοκκινοχώρι Καβάλας

Οινοποιείο Αμπελόεις – Φωλιά Ν. Περάμου Καβάλας

Κτήμα Τέχνη Οίνου – Μικροχώρι Δράμας

Nico Lazaridi – Αγορά Δράμας

Estates Costa Lazaridi – Αδριανή Δράμας

Κτήμα Παυλίδη – Κοκκινόγεια Δράμας

Oenops Wines – Προσοτσάνη Δράμας

Το Κτήμα τ’ Αποστόλη – Άμπελοι Σερρών

Παράλληλο Πρόγραμμα

H έκθεση όπως πάντα, πλαισιώνεται από ένα πλούσιο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων:

14:00-15:00 | Workshop: “Unseal the secrets: Τα μυστικά των πωμάτων”

| Workshop: “Unseal the secrets: Τα μυστικά των πωμάτων” 15:00-16:00 | Συζήτηση έμπνευσης και στρατηγικής: “Η λίστα κρασιών ως εργαλείο marketing: Η διαχείριση της κάβας στην υπηρεσία των επαγγελματιών φιλοξενίας”

| Συζήτηση έμπνευσης και στρατηγικής: “Η λίστα κρασιών ως εργαλείο marketing: Η διαχείριση της κάβας στην υπηρεσία των επαγγελματιών φιλοξενίας” 16:00-18:00 | Ημερίδα “Σύγχρονες προσεγγίσεις στην έρευνα του οίνου: αρώματα, τοπωνύμια και καταναλωτικές τάσεις»

| Ημερίδα “Σύγχρονες προσεγγίσεις στην έρευνα του οίνου: αρώματα, τοπωνύμια και καταναλωτικές τάσεις» 19:00-21:00 | Masterclass: “Σπάνιες Ελληνικές και διεθνείς ποικιλίες της Βόρειας Ελλάδας – Οι αθέατοι θησαυροί”

Θεματικά τραπέζια οινογευσίας:

με τα κορυφαία βραβευμένα κρασιά και αποστάγματα του 25ου διαγωνισμού «Thessaloniki Wine & Spirits Trophy”.

με τις κατηγορίες οίνων και αποσταγμάτων από τους «Οινοποιούς Βορείου Ελλάδος» αφρώδη-γλυκά-αποστάγματα-ρετσίνα.

Η είσοδος ή συμμετοχή στο παράλληλο πρόγραμμα είναι δωρεάν, με το γενικό εισιτήριο των ΒορΟινών (με εξαίρεση το masterclass).

Ωράριο λειτουργίας:

13:00-16:00 για επαγγελματίες* με δωρεάν είσοδο και

16:00-21:00 για το οινόφιλο κοινό με κόστος εισόδου

Κόστος εισόδου

Το εισιτήριο για την είσοδο των επισκεπτών/τριών στα ΒορΟινά διατίθεται:

μέσω της πλατφόρμας Viva/More, με δυνατότητα για αγορά σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσής της, μέχρι και την ημέρα της εκδήλωσης (6/10/25) στις 20:30, στον σύνδεσμο https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/voroina-thessalonikis-2025

Η τιμή της προπώλησης του εισιτηρίου έως την έναρξη της εκδήλωσης είναι 12€, ενώ για φοιτητές/τριες 8€ (με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας).

στη γραμματεία, στην είσοδο της εκδήλωσης, με ωράριο 15:30-20:30 και κόστος 15€, ενώ για φοιτητές/τριες 10€ (με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας).

Στην τιμή του εισιτηρίου συμπεριλαμβάνεται το ειδικό ποτήρι γευσιγνωσίας κρασιού – δώρο.

Η είσοδος είναι δωρεάν για επαγγελματίες από το χώρο της εστίασης και εμπορίου οίνου, καθώς και για δημοσιογράφους (με την ένδειξη της επαγγελματικής κάρτας / συμπλήρωση στοιχείων), όπου θα λάβουν από τη γραμματεία το διακριτικό βραχιόλι της ιδιότητάς τους.

* Προτεινόμενη ώρα επίσκεψης ιδιοκτητών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις εστίασης και εμπορίου οίνου για τη διευκόλυνση επικοινωνίας με τα τραπέζια των Οινοποιών: 13:00-16:00.

Τα «ΒορΟινά» διοργανώνονται από το γραφείο της ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος», για τη συμμετοχή των μελών της αποκλειστικά.

Πληροφορίες για την ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» (ΕΝΟΑΒΕ), το προφίλ, τους στόχους, τα μέλη και τις δράσεις της (εκδηλώσεις, οινοτουρισμός, εκπαιδευτικά σεμινάρια, το «The Wine Hub» κ.ά.), μπορείτε να βρείτε, στην ιστοσελίδα www.winemakersofnorthgreece.gr όπως και στις σελίδες winemakersofnorthgreece, στο facebook και στο instagram.