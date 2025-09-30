Ο Ντόναλντ Τραμπ ποστάρει βίντεο με τον AI εαυτό του να στηρίζει μια θεωρία συνωμοσίας – 12 ώρες μετά κατάλαβε τι έκανε

Πολλές αποφάσεις του μοιάζουν ανεξήγητες και προκαλούν αντιδράσεις, αν όχι την οργή του κόσμου. Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει να βρίσκεται σε έναν δικό του δρόμο – έναν δρόμο με πολύ «εγώ» και -πολλές φορές- λίγη λογική. Ωστόσο η τελευταία ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στα social media άφησε τους πάντες άφωνους.

Ο 79χρονος επιχειρηματίας και πολιτικός ανέβασε το περασμένο Σάββατο στο Truth Social ένα βίντεο που έδειχνε τον ίδιο να μιλάει στο Fox News και να υπόσχεται πως όλοι οι Αμερικανοί θα αποκτήσουν πρόσβαση σε medbeds.

Donald Trump publishes AI video on medbed conspiracy theoryhttps://t.co/oP4yNGNw28 pic.twitter.com/MuticxCBjp — The Mirror (@DailyMirror) September 28, 2025

Το πρόβλημα στο παραπάνω; Το βίντεο ήταν αποτέλεσμα Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν βγήκε να τα πει αυτά στο Fox, μάλιστα η παρουσιάστρια ήταν η… νύφη του Λάρα, ενώ τα medbeds δεν υπάρχουν.

Τι είναι τα medbeds;

Πρόκειται για μια από τις αγαπημένες θεωρίες των συνωμοσιολόγων και ιδιαίτερα της QAnon. Σύμφωνα με αυτούς τα medbeds είναι ειδικά κρεβάτια – θόλοι, που έχουν κατασκευαστεί από μια μυστική τεχνολογία και μπορούν να γιατρέψουν κάθε αρρώστια (θεωρητικά σου χαρίζουν κάτι σαν αιώνια ζωή).

Ωστόσο oi δισσεκατομμυριούχοι και ελίτ του πλανήτη την κρατούν μυστική και μόνο για δική τους χρήση. Κατά πολλούς η τεχνολογία των medbeds είναι εξωγήινη, ενώ σύμφωνα με άλλους μέσα σε ένα τέτοιο κρεβάτι – θόλο βρίσκεται ζωντανός ο Τζον Φ. Κένεντι εδώ και 62 χρόνια!

Οι αντιδράσεις από το AI βίντεο

Το fake βίντεο με τις ψεύτικες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έμεινε online στο Thruth Social για περίπου 12 ώρες, σύμφωνα με το Forbes και το CNN. Μόνο τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ (ή κάποιος από το επιτελείο του) αντιλήφθηκε το τι είχε συμβεί και κατέβηκε από τα social άρων άρων.

Την είδηση έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος του CNN Τζέικ Τάπερ με μια ανάρτησή του στο Instagram, που ωστόσο αδυνατή να εξηγήσει τη συγκεκριμένη κίνηση – ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ.

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Kevin Lamarque