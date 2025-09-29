Γκολφ, μόδα, χρήμα: Η 18χρονη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ κοντράρει τον σύντροφο της μητέρας της, Τάιγκερ Γουντς

Από τα ακίνητα και τα κρυπτονομίσματα, στη μόδα. Η Κάι Τραμπ, κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, έκανε την είσοδό της στην οικογενειακή επιχειρηματική αυτοκρατορία με ένα brand ρούχων που, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, θα μπορούσε να της αποφέρει έως και 47 εκατ. ευρώ ετησίως, εκμεταλλευόμενη πλήρως το αναγνωρίσιμο επώνυμο και την ενσωματωμένη προβολή των media.

Η Κάι Τραμπ, εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, ακολουθεί το παράδειγμα των Ιβάνκα και Μελάνια Τραμπ υπογράφοντας σειρά ρούχων με τη δική της επωνυμία.

Η 18χρονη ανακοίνωσε το λανσάρισμα της μπράντας της την Παρασκευή με ανάρτηση στο Instagram, η οποία περιλάμβανε φωτογραφίες όπου η ίδια ποζάρει ως μοντέλο φορώντας τα νέα της φούτερ έξω από τον Λευκό Οίκο.

Τα φούτερ, διαθέσιμα σε τρία χρώματα και διακοσμημένα με το όνομα ή τα αρχικά της Κάι, πωλούνται στην τιμή των 122 ευρώ (130 δολάρια) μέσω της ιστοσελίδας της.

Την Παρασκευή, η Κάι φορούσε τη λευκή εκδοχή του φούτερ δίπλα στον παππού της, καθώς επιβιβάζονταν στο Marine Force One με προορισμό το Ryder Cup στη Νέα Υόρκη, εξασφαλίζοντας άμεσα υψηλή δημοσιότητα για το προϊόν της.

View this post on Instagram A post shared by Kai Trump (@kaitrumpgolfer)

Ο Δρ. Κεντ Λε, σύμβουλος επιχειρήσεων μόδας και πολυτελείας στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου, δήλωσε στο Newsweek ότι η σειρά ρούχων της Κάι Τραμπ θα μπορούσε να αποφέρει μεταξύ 5 και 9,4 εκατ. ευρώ (5 έως 10 εκατ. δολάρια) κατά τον πρώτο χρόνο, με τις πωλήσεις να εκτοξεύονται έως και στα 47 εκατ. ευρώ (50 εκατ. δολάρια) μέσα σε λίγα χρόνια.

«Η νέα σειρά ρούχων της Κάι Τραμπ είναι πιθανό να προσελκύσει κοινό και δυνητικούς αγοραστές λόγω του επωνύμου της και της προβολής στα μέσα ενημέρωσης που αυτό της εξασφαλίζει», δήλωσε ο Δρ. Λε.

«Βραχυπρόθεσμα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ισχυρές πωλήσεις – ειδικά αν η σειρά αξιοποιήσει την κουλτούρα των νέων στις ΗΠΑ και τον παράγοντα της καινοτομίας».

Πρόσθεσε δε, ότι με βάση αντίστοιχα λανσαρίσματα μόδας που υπογράφουν άλλες διασημότητες στις ΗΠΑ, δεν θα ήταν ασυνήθιστο να παρατηρηθούν έσοδα 5 έως 10 εκατ. δολαρίων τον πρώτο χρόνο, εφόσον η σειρά αποκτήσει ευρεία διανομή.

Από την πλευρά της, η Τέιλορ Πράις, γνωστή Gen Z influencer στα οικονομικά, ήταν πιο συγκρατημένη, προβλέποντας ότι η σειρά θα μπορούσε να κερδίσει 376.000 έως 564.000 ευρώ (400.000-600.000 δολάρια) αρχικά, αλλά τόνισε ότι, εάν η γραμμή ρούχων πετύχει, η Κάι θα μπορούσε να κερδίσει «εκατομμύρια». «Εάν η σειρά της κερδίσει έδαφος, οι πιθανότητες να γίνει εκατομμυριούχος πολλαπλασιάζονται», εξήγησε η Πράις.

Ο Δρ. Λε, ωστόσο, προειδοποίησε ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία θα εξαρτηθεί από τη δημιουργία μιας πιστής βάσης πελατών, καθώς το όνομα Τραμπ φέρνει τόσο ευκαιρίες όσο και ρίσκα.

Η επιχειρηματική κίνηση της Κάι δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός αλλά σηματοδοτεί την είσοδο της επόμενης γενιάς στην ευρύτερη επιχειρηματική αυτοκρατορία Τραμπ, η οποία έχει ήδη επεκταθεί πέρα από τα ακίνητα.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, οι γιοι του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, έχουν επιβλέψει την επέκταση των κτηματικών συμμετοχών της οικογένειας.

Ταυτόχρονα, τα παιδιά του Προέδρου έχουν αποκομίσει κέρδη από επικερδείς επιχειρηματικές συμφωνίες στη Μέση Ανατολή, οι οποίες εξασφαλίστηκαν ενόψει των διπλωματικών του επισκέψεων στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πιο πρόσφατα, οι Τραμπ έχουν στραφεί στα κρυπτονομίσματα, λανσάροντας μια σειρά από meme coins. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι crypto-ventures της οικογένειας είχαν αποφέρει περίπου 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ (5 δισεκατομμύρια δολάρια), ξεπερνώντας την αξία της παραδοσιακής αυτοκρατορίας ακινήτων τους.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, «καθώς τα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία των Τραμπ παραμένουν υπό τον έλεγχο των παιδιών του».

View this post on Instagram A post shared by Kai Trump (@kaitrumpgolfer)

Η χρήση του Λευκού Οίκου ως φόντο για την προώθηση των φούτερ της Κάι έχει ήδη επικριθεί από λογαριασμούς όπως οι Republicans Against Trump (Ρεπουμπλικάνοι κατά Τραμπ), οι οποίοι σχολίασαν: «Η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, χρησιμοποιεί τον Λευκό Οίκο για να πουλήσει προϊόντα. Συνεπής με το brand των Τραμπ».

«Αυτή η κολεξιόν είναι κάτι που ονειρευόμουν εδώ και πολύ καιρό και είμαι τόσο ευγνώμων που επιτέλους κυκλοφόρησε», δήλωσε η Κάι Τραμπ στο Instagram.

«Από την ποιότητα του υφάσματος μέχρι τις λεπτομέρειες στα σχέδια, ήθελα να δημιουργήσω ένα κομμάτι που δεν είναι απλώς προϊόν merch, αλλά ένα βασικό ένδυμα που μπορείς να φορέσεις οπουδήποτε».

Η Κάι Τραμπ θέλει να γίνει αστέρι στο χώρο του γκολφ με πολλούς να σχολιάζουν ότι το φούτερ της θυμίζει πολύ τη συνεργασία του Τάιγκερ Γουντς με τη ΝΙΚΕ.

Όταν η ανερχόμενη παίκτρια του γκολφ, έκανε την εμφάνισή της στο Ryder Cup όχι μόνο ως συνοδός του παππού της, αλλά και ως επιχειρηματίας φορώντας το φούτερ από τη νεοσύστατη σειρά ρούχων της, επιβεβαίωσε ότι είναι πλέον σε άμεσο ανταγωνισμό με τη Sun Day Red, τη luxury μάρκα του θρύλου του γκολφ, Τάιγκερ Γουντς, ο οποίος τυγχάνει να είναι ο σύντροφος της μητέρας της.

Η σειρά ρούχων της Τραμπ έχει εμφανείς αισθητικές ομοιότητες με τη μπράντα του Γουντς και αυτή η ιδιότυπη οικογενειακή «κόντρα» που αναμένεται να απασχολήσει τους κύκλους του αθλητισμού και της μόδας.

Τα δύο brands πωλούν προϊόντα σε παρόμοιες τιμές, ενώ οι ομοιότητες τους δεν σταματούν εκεί.

Όπως επισημαίνει η Κάι Τραμπ, η σειρά της περιλαμβάνει «Clean pieces» (καθαρά/λιτά κομμάτια) σε τρία βασικά χρώματα: μαύρο, μπλε και λευκό, με το λογότυπο «KT» τυπωμένο στο κέντρο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sun Day Red (@sundayred)

Αυτή η απλή και κομψή αισθητική είναι ακριβώς το ύφος για το οποίο είναι γνωστή και η Sun Day Red του Τάιγκερ Γουντς.

Τα περισσότερα πόλο μπλουζάκια της μάρκας του Γουντς είναι μονόχρωμα, ή με λιτές ρίγες και μπλοκ χρωμάτων, με την εταιρεία να μην φημίζεται για τα υπερβολικά «μοντέρνα» ή πολύπλοκα σχέδια.

Εάν η Κάι Τραμπ ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο πολυτελούς ένδυσης γκολφ, θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη «σύνδεση» και να ζητήσει τη συμβουλή του Τάιγκερ Γουντς για το πώς να αναπτύξει τη μάρκα της σε έναν τόσο ανταγωνιστικό χώρο.

Ωστόσο, στην παρούσα φάση, η είσοδός της στην αγορά συνιστά μία ιδιότυπη εμπορική «αντιπαλότητα» εντός του ευρύτερου οικογενειακού κύκλου.