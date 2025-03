Ιβάνκα Τραμπ, η μαχήτρια: Μετά τη Ζιζέλ Μπούντχεν, και η πρώτη κόρη μαθαίνει Ζίου Ζίτσου από τον Βαλέντε

Μην τα βάζετε με την Ιβάνκα Τραμπ. Η πρώτη κόρη, 43, μαθαίνει Ζίου Ζίτσου με δάσκαλο της τον νέο σύντροφο της Ζιζέλ Μπούντχεν, Χοακίμ Βαλέντε.

Η Τραμπ έκανε σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από προπόνηση της στο βραζιλιάνικο Ζίου Ζίτσου στη σχολή των αδελφών Βαλέντε.

Το βίντεο αναρτήθηκε και από τον λογαριασμό της σχολής πολεμικών τεχνών των Βαλέντε με την Ιβάνκα Τραμπ να δείχνει ετοιμόπολεμη να αντιμετωπίσει ακόμη και τη Μελάνια Τραμπ.

Η Τραμπ φορά μπλε ζώνη, πράγμα που σημαίνει ότι έχει προχωρήσει στα μαθήματα της, καθώς συνήθως μια μπλε ζώνη προϋποθέτει τουλάχιστον δύο χρόνια εκπαίδευσης σημειώνει η Page Six.

«Το Zίου Ζίτσου είναι κάτι περισσότερο από μια πολεμική τέχνη», έγραψαν τα αδέλφια στη λεζάντα τους.

«Έχοντας τις ρίζες του στην αρχαία παράδοση και εκλεπτυσμένο με την πάροδο των γενεών, προσφέρει έναν δρόμο προς τη σωματική αυτοπεποίθηση, την πνευματική διαύγεια και τη συναισθηματική ισορροπία».

Πρόσθεσαν ότι αυτό που κάνει την πολεμική αυτή τέχνη ακόμα πιο «ουσιαστική» είναι «το να τη μοιράζεσαι με αυτούς που σέβεσαι και εκτιμάς». «Ως οικογένεια, η προπόνηση παρέα μας δίνει το σπάνιο δώρο να μεγαλώνουμε δίπλα-δίπλα, στο χαλάκι και στη ζωή @ivankatrump».

Η Iβάνκα Τραμπ φέρεται να προπονείται με τον αδελφό του συντρόφου της Μπούντχεν και πατέρα του τρίτου παιδιού της, Τζούι Βαλέντε, αλλά στο τέλος του κλιπ ο Χοακίμ υποκλίνεται δίπλα στα αδέρφια του.

Το στούντιο των αδελφών Βαλέντε έχει έδρα τη Νότια Φλόριντα, τόπο κατοικίας της Ιβάνκα, 43, όσο και της Μπούντχεν, 44. Δεν είναι σαφές εάν οι δύο γυναίκες έχουν σχέση μεταξύ τους αλλά η Τραμπ ακολουθεί το top model στο Instagram.

Το supermodel έφερε πρόσφατα στον κόσμο τον πρώτο της γιο με τον Χοακίμ. Έχει επίσης δύο μεγαλύτερα παιδιά — τον Μπέντζαμιν, 15, και τη Βίβιαν, 12 — με τον πρώην σύζυγό της Tομ Μπρέιντι, με τον οποίο χώρισε τον Οκτώβριο του 2022.

Η Μπούντχεν γνώρισε τον Χοακίμ το 2021, όταν ο γιος της ξεκίνησε μαθήματα Ζίου Ζίτσου στη σχολή του.

«Πιστεύω ότι όσα περισσότερα εργαλεία έχουμε στην εργαλειοθήκη μας, τόσο το καλύτερο. Νιώθω πιο δυνατή, νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και δύναμη από τότε που άρχισα να εξασκώ την αυτοάμυνα», έγραψε σε ανάρτηση της στο Instagram το μοντέλο.

«Αισθάνομαι ότι είναι μια σημαντική δεξιότητα για όλους, αλλά ειδικά για εμάς τις γυναίκες. Ευχαριστώ τους @ValenteBrothers που είστε καταπληκτικοί δάσκαλοι και που κάνετε την εκπαίδευση τόσο διασκεδαστική. Ανυπομονώ να συνεχίσω να βελτιώνομαι. Πάμε!» πρόσθεσε.

Αν και πηγές λένε ότι ο γάμος δεν είναι στα χαρτιά του ζευγαριού, άτομο από το φιλικό περιβάλλον είπε αποκλειστικά στο Page Six νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η Μπούντχεν αισθάνεται πολύ πιο «ελεύθερη» στη σχέση της με τον Χοακίμ από ό,τι με τον Μπρέϊντι, 47.

Η Ιβάνκα Τραμπ φαίνεται να απολαμβάνει τη ζωή στο Μαϊάμι με τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ και τα τρία παιδιά τους, κρατώντας αποστάσεις από τον πατέρα της και τη μητριά της.

Τον Φεβρουάριο, η Ιβάνκα Τραμπ έδειξε τους κοιλιακούς της σε μια selfie στο Χ γράφοντας: «Ας συνεχίσουμε!🦾Δυνατό σώμα / Δυνατό μυαλό!»

Sticking to New Year’s resolutions isn’t easy—only 23% of people make it past the first week. [I’ve fallen into that category many, many times!]

But every day is a new opportunity to show up and stay committed.

Feeling stronger and more motivated as February begins—let’s keep… pic.twitter.com/QNRT1yzeb1

