Φυλακές Κασσαβέτειας: Κρατούμενοι πετούσαν ξύλα σε φρουρούς, έσπασαν τζάμια και άναψαν φωτιές
Ανήλικοι κρατούμενοι προκάλεσαν επεισόδια στις φυλακές Κασσαβέτειας
Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής στις φυλακές ανηλίκων Κασσαβέτειας, όταν ομάδα νεαρών κρατουμένων προκάλεσε σοβαρά επεισόδια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κρατούμενοι, ηλικίας 15 έως 18 ετών, έσπασαν τζάμια, έβαλαν φωτιά σε στρώματα και εκτόξευσαν ξύλα προς τους φρουρούς, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές.
Σωφρονιστικοί υπάλληλοι, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, επενέβησαν για να περιορίσουν τα επεισόδια, ενώ στο κατάστημα κράτησης μετέβη εισαγγελέας για την αποκατάσταση της τάξης. Παράλληλα, στο σημείο κλήθηκαν και πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς που είχε ξεσπάσει στα κελιά.
Οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν στην αναταραχή δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί, ωστόσο πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό που καταγράφεται στις φυλακές Κασσαβέτειας, προκαλώντας ανησυχία για τις συνθήκες κράτησης και την ασφάλεια στο σωφρονιστικό ίδρυμα. Η έρευνα για τα αίτια των επεισοδίων βρίσκεται σε εξέλιξη.
