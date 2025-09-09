Λάρισα: Απαγχονισμένος βρέθηκε κρατούμενος στις φυλακές
Ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος περίπου στις 8 το πρωί
Νεκρός βρέθηκε το πρωί της Τρίτης, μέσα στο κελί του, ένας 45χρονος αλλοδαπός κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας.
Σύμφωνα με το larissanet.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος περίπου στις 8:00, με τις συνθήκες του συμβάντος να διερευνώνται.
Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, η οποία και ανέλαβε την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
