Χανιά: Κρατούμενοι στις φυλακές προχωρούν σε απεργία πείνας – Τα αιτήματά τους
Σοβαρά προβλήματα καταγγέλλουν κρατούμενοι των φυλακών στα Χανιά, ξεκινώντας απεργία πείνας
Επτά κρατούμενοι, ηλικιών 18–20 ετών, στις φυλακές Χανίων ξεκίνησαν τριήμερη απεργία πείνας από σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, ζητώντας να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στο σωφρονιστικό ίδρυμα.
Είχαν κάνει απεργία πείνας και τον Αύγουστο στις φυλακές στα Χάνια
Την κινητοποίηση γνωστοποίησε το Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών Χανίων, καταγγέλλοντας «απάνθρωπες συνθήκες κράτησης», σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά:
«Δεν έχουν λάβει εσώρουχα, κουβέρτες ή σαπούνι εδώ πάνω από 3 μήνες.
Παραμένουν στα Χανιά παρότι είχαν μεταφερθεί μόνο για τη δίκη τους — θα έπρεπε ήδη να έχουν επιστρέψει στις φυλακές Αυλώνα, όπου θα ήταν πιο ασφαλείς μαζί με άτομα της ηλικίας τους.
Τον Αύγουστο είχαν ήδη προχωρήσει σε 2ήμερη απεργία πείνας. Η διεύθυνση τότε τους υποσχέθηκε μεταγωγή και πραγματοποίησε ιατρικές εξετάσεις, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Τα αιτήματά τους:
Άμεση μεταγωγή πίσω στις αρχικές φυλακές τους
Πρόσβαση σε βασικά είδη (εσώρουχα, κουβέρτες, σαπούνι)
Στήριξη από τα ΜΜΕ και οργανώσεις
Η αλληλεγγύη είναι το μόνο όπλο τους. Διαδώστε».
