newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.09.2025 | 22:40
Για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν φόρο περιουσίας
Διεθνής Οικονομία 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:42

Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν φόρο περιουσίας

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργήσει τους φόρους περιουσίας τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 2025, μόνο τρεις εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο επί της ατομικής καθαρής περιουσίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Spotlight

Η ανισότητα στον πλούτο είναι εμφανής σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στις αρχές του 2025, το πλουσιότερο 5% του πληθυσμού της ευρωζώνης έλεγχε το 45% του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών, ενώ το πλουσιότερο 10% κατείχε το 57,4%.

Αυτή η συγκέντρωση πλούτου διατηρεί τη συζήτηση για τους φόρους περιουσίας στο επίκεντρο των συζητήσεων σε πολλές χώρες.

Πιο πρόσφατα, ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Μπερνάρ Αρνό αντιτάχθηκε έντονα σε μια πρόταση για την επιβολή φόρου 2% στους πολίτες με περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, χαρακτηρίζοντάς την «θανατηφόρα επίθεση στην οικονομία μας».

Εν τέλει, σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει φόρος περιουσίας; Πόσα έσοδα συγκεντρώνουν αυτές οι χώρες από τους φόρους περιουσίας των φυσικών προσώπων; Και ποιο είναι το μερίδιο των συνολικών φορολογικών εσόδων που προέρχεται από τους φόρους περιουσίας σε όλη την Ευρώπη;

Φόροι επί της καθαρής περιουσίας

Σύμφωνα με το Tax Foundation, από το 2025, φόροι επί της καθαρής περιουσίας των φυσικών προσώπων υπάρχουν μόνο στην Ισπανία, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Οι φορολογικοί συντελεστές και τα όρια για τη φορολογητέα περιουσία ποικίλλουν μεταξύ αυτών των χωρών, σύμφωνα με το euronews.

Επιπλέον, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο επιβάλλουν φόρους περιουσίας σε συγκεκριμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, αλλά όχι στη συνολική καθαρή περιουσία των φυσικών προσώπων.

Ισπανία: Ο φόρος καθαρού πλούτου της Ισπανίας είναι προοδευτικός, κυμαίνεται από 0,16% έως 3,5% για περιουσίες που υπερβαίνουν τα 700.000 ευρώ.

Οι κάτοικοι φορολογούνται για τα περιουσιακά τους στοιχεία σε όλο τον κόσμο, ενώ οι μη κάτοικοι φορολογούνται μόνο για τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ισπανία.

Το 2022, η ισπανική κεντρική κυβέρνηση εισήγαγε έναν πρόσθετο «φόρο αλληλεγγύης επί του πλούτου», με συντελεστές που κυμαίνονται από 1,7% έως 3,5% για άτομα που κατέχουν καθαρά περιουσιακά στοιχεία άνω των 3 εκατ. ευρώ.

Αρχικά σχεδιασμένος ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους διαβίωσης, έχει πλέον καταστεί μόνιμος. Αυτός είναι συμπληρωματικός του φόρου επί του πλούτου.

Νορβηγία: Η Νορβηγία επιβάλλει φόρο καθαρού πλούτου 1% επί του ατομικού πλούτου που υπερβαίνει τα 1,7 εκατ. NOK (145.425 ευρώ) και έως 20 εκατ. NOK (1,71 εκατ. ευρώ). Για πλούτο άνω των 20 εκατ. NOK, ο συντελεστής αυξάνεται σε 1,1%.

Από το συνολικό ποσό, το 0,7% πηγαίνει στους δήμους και το 0,3% στην κεντρική κυβέρνηση.

Η μεσαία τάξη της Ελβετίας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό

Ελβετία: Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ «Ο ρόλος και ο σχεδιασμός των φόρων καθαρού πλούτου», ο φόρος καθαρού πλούτου της Ελβετίας χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλά όρια απαλλαγής, τα οποία διαφέρουν μεταξύ των καντονιών.

Ως αποτέλεσμα, δεν στοχεύει μόνο τα πλουσιότερα νοικοκυριά, αλλά επηρεάζει και ένα σημαντικό μέρος της μεσαίας τάξης.

Σύμφωνα με την PwC, το 2025 στη Ζυρίχη ο φόρος θα ξεκινά από 80.000 ελβετικά φράγκα (85.560 ευρώ) για τους άγαμους φορολογούμενους, με αρχικό συντελεστή 0,05%.

Για τους έγγαμους φορολογούμενους και τις μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, το όριο αυξάνεται σε 159.000 ελβετικά φράγκα (170.090 ευρώ). Ο συντελεστής αυξάνεται σταδιακά και φτάνει το 0,3% για περιουσίες που υπερβαίνουν τα 3.262.000 ελβετικά φράγκα (3,49 εκατ. ευρώ) για άγαμους και τα 3.342.000 ελβετικά φράγκα (3,58 εκατ. ευρώ) για έγγαμους φορολογούμενους και γονείς με ανήλικα τέκνα.

Φόροι περιουσίας μόνο για επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία

Γαλλία: Οι φορολογικοί κάτοικοι της Γαλλίας υπόκεινται σε φόρο περιουσίας ακινήτων εάν τα καθαρά παγκόσμια περιουσιακά τους στοιχεία σε ακίνητα έχουν αξία 1,3 εκατ. ευρώ ή περισσότερο.

Οι μη κάτοικοι υπόκεινται επίσης σε φόρο εάν η αξία των γαλλικών περιουσιακών τους στοιχείων σε ακίνητα φτάνει ή υπερβαίνει το ίδιο όριο. Ανάλογα με την καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων, ο φορολογικός συντελεστής μπορεί να φτάσει το 1,5%.

Η Ιταλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία επιβάλλουν επίσης ορισμένους φόρους επί του πλούτου, όπως τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Έσοδα από φόρους επί του πλούτου στην Ευρώπη: Πόσα εισπράττουν οι χώρες;

Το ύψος των εσόδων που προέρχονται από τους φόρους επί του πλούτου και το μερίδιό τους στα συνολικά φορολογικά έσοδα αντικατοπτρίζουν τη σημασία και την αποτελεσματικότητά τους.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ελβετία συγκέντρωσε 9,5 δισ. ευρώ από τον ατομικό πλούτο το 2023, ποσό που αντιπροσωπεύει το 4,3% των συνολικών φορολογικών εσόδων. Στην Ισπανία, το ποσό ήταν 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί στο 0,6% του συνόλου. Η Νορβηγία συγκέντρωσε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ή 1,5% των φορολογικών εσόδων της, ενώ η Γαλλία συγκέντρωσε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί σε μόλις 0,2%.

Το μερίδιό τους στο ΑΕΠ είναι σχετικά μικρό. Το 2023, τα έσοδα από τους φόρους επί του καθαρού ατομικού πλούτου κυμάνθηκαν από 0,21% του ΑΕΠ στην Ισπανία έως 1,16% στην Ελβετία.

Ποιες χώρες κατάργησαν τον φόρο επί του πλούτου τις τελευταίες δεκαετίες;

«Αν και οι συζητήσεις για την επιβολή φόρων περιουσίας αυξάνονται, ειδικά καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να στοχεύσουν τους πλούσιους και να δημιουργήσουν έσοδα, η γενική τάση είναι να καταργηθούν», δήλωσε η Cristina Enache, οικονομολόγος στο Tax Foundation, στο Euronews Business.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, αρκετές χώρες έχουν καταργήσει τους φόρους ατομικής περιουσίας.

Ο αριθμός των μελών του ΟΟΣΑ που επιβάλλουν τέτοιους φόρους μειώθηκε από 12 το 1990 σε μόλις 4 το 2017. Πρόκειται για τις ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία (1994), Δανία (1997), Γερμανία (1997), Ολλανδία (2001), Φινλανδία, Ισλανδία και Λουξεμβούργο (όλες το 2006) και Σουηδία (2007).

Γιατί καταργήθηκαν οι φόροι περιουσίας;

Έχουν αναφερθεί διάφοροι λόγοι για να δικαιολογηθεί η κατάργηση των φόρων καθαρού εισοδήματος.

Τα βασικά επιχειρήματα επικεντρώνονται στο κόστος αποδοτικότητας και στον κίνδυνο διαφυγής κεφαλαίων, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι, δεδομένης της αυξημένης κινητικότητας των κεφαλαίων και της πρόσβασης των πλούσιων φορολογουμένων σε φορολογικούς παραδείσους, «οι φόροι επί του καθαρού πλούτου συχνά δεν κατάφερναν να επιτύχουν τους αναδιανεμητικούς τους στόχους».

Κίνδυνος διαφυγής κεφαλαίων

Η Cristina Enache σημείωσε ότι οι υψηλές προσδοκίες συχνά συγκρούονται με την πρακτική πραγματικότητα του τρόπου με τον οποίο αντιδρούν οι φορολογούμενοι, καθώς όλο και περισσότερες χώρες συζητούν τη θέσπιση φόρων επί του πλούτου με στόχο τους πλούσιους και τη δημιουργία σημαντικών εσόδων.

«Όταν ένας φόρος επικεντρώνεται σε λίγα πλούσια άτομα με υψηλή κινητικότητα, ακόμη και μια μικρή αύξηση του φορολογικού συντελεστή μπορεί να οδηγήσει σε φυγή κεφαλαίων και μετεγκατάσταση πλούσιων ατόμων σε γειτονικές δικαιοδοσίες», είπε.

Η Enache επεσήμανε επίσης ότι οι φορολογούμενοι που εγκαταλείπουν τη χώρα δεν παίρνουν μαζί τους μόνο τα έσοδα από τον φόρο περιουσίας, αλλά και τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος και κατανάλωσης, τα οποία αποτελούν τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για τις ευρωπαϊκές χώρες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Business
Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα
Κίνδυνος παραμέλησης 29.09.25

Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα

Η Ευρώπη έχει μπροστά της μια νέα κρίση να αντιμετωπίσει. Πρόκειται για τις ανάγκες για μακροχρόνια φροντίδα, κυρίως των ηλικιωμένων. Η μείωση γεννήσεων και οι ανεπαρκείς δαπάνες εντείνουν το πρόβλημα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι «χρυσές» συμβουλές για να βρείτε το ιδανικό σπίτι – Ευελιξία, υπομονή και διάθεση για αναζήτηση
Διεθνής Οικονομία 29.09.25

Οι «χρυσές» συμβουλές για να βρείτε το ιδανικό σπίτι – Ευελιξία, υπομονή και διάθεση για αναζήτηση

Η αναζήτηση για σπίτι, είτε αυτό είναι προς αγορά είτε προς ενοικίαση, ενέχει μεγάλο άγχος και πολλή αγωνία, με τους ενδιαφερόμενους να πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι για όλα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ
Χιλιάδες θάνατοι 28.09.25

Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ

Μπορεί οι κυρώσεις να φαίνονται αδύναμες να ρίξουν καθεστώτα και να αλλάξουν κυβερνήσεις, αλλά επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι σκοτώνουν πάνω από 560.000 ανθρώπους ετησίως.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»
Financial Times 28.09.25

Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»

Ο διακεκριμένος Ιταλός πολιτικός επιστήμονας Τζουλιάνο ντα Έμπολι δεν κρύβει τους έντονους φόβους του στους Financial Times για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν πλέον ανοιχτά οι τεχνολογικοί κολοσσοί ξεφεύγοντας από το «μαντρί» του Νταβός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;

Τα κόμματα που βρίσκονται στο δεξιό πολιτικό φάσμα στην Ευρώπη φαίνεται να ρέπουν προς αριστερές οικονομικές απόψεις, με απώτερο στόχο την μεγαλύτερη απήχηση στους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak

Μετά το χάλκινο της εθνικής, οι αθλητικές συζητήσεις στρέφονται στο μπάσκετ και στο κορυφαίο πρωτάθλημα NBA και φυσικά πολλοί σκέφτονται τις αστρονομικές αμοιβές των κορυφαίων παικτών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ

Με ένα σκίτσο αποφάσισε να αναθερμάνει την κόντρα του με τον διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπου δανείστηκε μια ατάκα από το ριάλιτι που τον έκανε αγαπητό

Σύνταξη
Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη
Αρνητικός αντίκτυπος 28.09.25

Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη

H έρευνα του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι οι δασμοί έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλιμα στην αγορά και στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαδαγασκάρη: Αποπομπή της κυβέρνησης – Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις
Κόσμος 30.09.25

Αποπομπή της κυβέρνησης της Μαδαγασκάρη - Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε λένε οι διαδηλωτές

Στη διάλυση της κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη, προχωρά ο πρόεδρος της χώρας, μετά από τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που μεταχειρίστηκαν οι αρχές, που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 22 πολίτες

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις
Κόσμος 30.09.25 Upd: 00:50

Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις

Την Δευτέρα παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ για την Ειρήνη στη Γάζα, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρουσιάζονται σχηματικά οι πιο σημαντικές από τις 20 διατάξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ
Κόσμος 29.09.25

Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ

Η δεύτερη πολυπληθέστερη οργάνωση στη Γάζα μετά την Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε πως οι θέσεις στο σχέδιο που παρουσιάστηκε από τους Τραμπ και Νετανιάχου αντικατοπτρίζει τις θέσεις του Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία
Τι ζυγίζουν οι ΗΠΑ 29.09.25

Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ. Συνεπώς, μπορούν να πλήξουν τη Μόσχα και το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής Ρωσίας εάν εκτοξευθούν από την Ουκρανία.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)

Συγκινητικός Ροντινέι καθώς με σχετική του ανάρτηση ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς λόγω τραυματισμούθα απουσιάσει από τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Σύνταξη
Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Πόθεν Έσχες 29.09.25

Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;
Έξις δευτέρα φύσις 29.09.25

Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;

Μπορεί να πιστεύετε ότι ελέγχετε κάθε στιγμή της ημέρας σας, αλλά η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες ενέργειες σας γίνονται από συνήθεια, χωρίς καν να το καταλάβετε.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»
Εντάσεις, προκλήσεις 29.09.25

Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»

Η Κάρμεν Ηλέκτρα είπε ότι «θα είχε πλάκα» να επαναλάβει τον ρόλο της Λένι ΜακΚένζι στη νέα σειρά, ωστόσο εξέφρασε έναν προβληματισμό.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση
Τεστ αντοχής 29.09.25

Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση για έξι συνεχόμενες ημέρες. Ανοιχτός ο κίνδυνος ατυχήματος, σύμφωνα με ειδικούς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: «Χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Τύπου Airbnb 29.09.25

Οι Βρυξέλλες «χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση βάζει σε «κίνηση» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ψάχνει τρόπους περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς
Εμφύλιος 29.09.25

«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς

Η δημόσια κόντρα μεταξύ της συγγραφέως Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και της ηθοποιού Έμα Γουάτσον, της «Ερμιόνης» του Χάρι Πότερ, συνεχίζεται για τα τρανς δικαιώματα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Γουέστ Χαμ για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο