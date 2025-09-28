Αν έχετε παρατηρήσει ότι ο νεαρός/ενήλικας σκύλος σας απέκτησε άσπρες τρίχες στο κεφάλι του, τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, μπορεί να οφείλεται στην ψυχολογική του κατάσταση.

Το άγχος, σύμφωνα με την εκπαιδεύτρια και σύμβουλο διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη, μπορεί να είναι ο κύριος λόγος για το πρόωρο άσπρισμα.

Όταν ένας σκύλος βιώνει στρες τότε το σώμα του απελευθερώνει την ορμόνη κορτιζόλη, η οποία είναι η φυσική αντίσταση του «fight or fly» για να αντιμετωπίσει μια απειλή.

«Ωστόσο, η χρόνια έκθεση σε αυτήν την ορμόνη, μπορεί να επηρεάσει, μεταξύ άλλων, τα κύτταρα που παράγουν μελανίνη. Δηλαδή, τη χρωστική ουσία που δίνει χρώμα στα μαλλιά και στις τρίχες», επισημαίνει η κα Κυπριανίδη.

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Northern Illinois μελέτησαν περίπου 400 σκύλους ηλικίας μεταξύ 1 και 4 ετών, που είχαν άσπρες τρίχες. Οι κηδεμόνες τους συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο, με τις φωτογραφίες των σκύλων τους. Σκοπός της έρευνας ήταν τα σημάδια άγχους και παρορμητικής συμπεριφοράς.

Στον σκύλο αρέσει η ρουτίνα και όταν υπάρξουν απρόβλεπτες αλλαγές στο πρόγραμμά του, μπορεί να του προκαλέσουν ανασφάλεια

Δε σημαίνει ότι μια τρομακτική εμπειρία, διευκρινίζει η κα Κυπριανίδη, θα αλλάξει αμέσως το χρώμα του τριχώματος του σκύλου. Αλλά η συνεχής έκθεση σε αγχωτικές καταστάσεις, μπορεί να επιταχύνει το φαινόμενο.

Οι σκύλοι βιώνουν το άγχος διαφορετικά από ότι εμείς και οι κύριες πηγές που του προκαλούν αυτό το δυσάρεστο συναίσθημα, μπορεί να είναι:

● Το άγχος αποχωρισμού: Ο σκύλος μένει στο σπίτι μόνος του πολλές ώρες και το περιβάλλον του δεν το έχουμε εμπλουτίσει με παιχνίδια, ή αγαπημένα προσωπικά του αντικείμενα.

● Οι φόβοι και οι φοβίες: Οι θόρυβοι, όπως οι βροντές και τα πυροτεχνήματα, αλλά και οι ξένοι άνθρωποι, τα άγνωστα αντικείμενα, ή και άλλα ζώα.

● Η ασυνέπεια και η έλλειψη ρουτίνας: Στον σκύλο αρέσει η ρουτίνα και όταν υπάρξουν απρόβλεπτες αλλαγές στο πρόγραμμα ή στις συνήθειές του, μπορεί να του προκαλέσουν ανασφάλεια.

● Η υπερδιέγερση: Ο σκύλος υποβάλλεται σε υψηλής ενέργειας δραστηριότητες χωρίς να του προσφέρεται χρόνος για ξεκούραση και ηρεμία. Έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει τη σωματική του εκτόνωση.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τον σκύλο σας να είναι πιο ήρεμος

Η καλύτερη πρόληψη, συμβουλεύει η κα Κυπριανίδη, είναι η διαχείριση του άγχους και αυτό μπορείτε να το πετύχετε όταν φροντίζετε για τα εξής:

1. Ασφάλεια και ρουτίνα: Μεριμνήστε να καθιερώσετε ένα σταθερό πρόγραμμα ως προς τις βόλτες, τα γεύματα και τον ύπνο του, καθώς με αυτές τις πράξεις σας θα νοιώσει ασφάλεια.

2. Θετική ενίσχυση: Αν ο σκύλος σας φοβάται συγκεκριμένα πράγματα, μπορείτε να τον εκπαιδεύσετε και να επιβραβεύσετε την ήρεμη συμπεριφορά του με λιχουδιές και με πράγματα που αγαπά. Ποτέ μην τον τιμωρείτε για το φόβο του.

3. Πνευματική και σωματική άσκηση: Οι βόλτες με πολλές στάσεις για να μυρίσει, τα παιχνίδια, όπως παζλ, αλλά και η εκπαίδευση, κάνουν θαύματα για την ψυχική ευεξία.

4. Εξασφαλίστε του έναν ασφαλή, ήσυχο χώρο στο σπίτι, όπου κανείς δε θα τον ενοχλεί.

Οι άσπρες τρίχες φανερώνουν έναν ευαίσθητο σκύλο

Εν ολίγοις, η κα Κυπριανίδη, λέει: « Οι άσπρες τρίχες, μπορεί να είναι απλά ένα σημάδι που δείχνει ότι ο σκύλος σας είναι ευαίσθητος.

Με αγάπη, κατανόηση και ένα περιβάλλον με ήρεμη ατμόσφαιρα, βοηθάτε τη ψυχική του υγεία, ακόμα και με τις άσπρες τρίχες στη μουσούδα!».

● Η κα Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functionaldogtraining.

