Miss Piggy στο σφυρί: Επετειακή δημοπρασία για τα 70 χρόνια του σπουδαίου Τζιμ Χένσον

Κούκλες, κοστούμια, ακόμη και σκηνικά από την τεράστια καριέρα του θρυλικού δημιουργού Τζιμ Χένσον, του σπουδαίου παραμυθά που μας έμαθε την ενσυναίσθηση, βγαίνουν σε δημοπρασία με επετειακή αφορμή.

Η Jim Henson Company, γιορτάζοντας την 70ή επέτειό της, ανακοίνωσε ότι προχωρά στην πρώτη δημοπρασία από την πολύτιμη συλλογή της ως φόρο τιμής στον ιδρυτή της, καθώς συμπίπτει με την επέτειο των 89ων γενεθλίων του.

Ο Χένσον, που έφυγε από τη ζωή το 1990 σε ηλικία 53 ετών, έδωσε ζωή σε εμβληματικούς χαρακτήρες όπως ο Κέρμιτ ο Βάτραχος και η Miss Piggy.

Επίσης, μετέφερε την τέχνη και τη δημιουργικότητά του στα Sesame Street και Fraggle Rock καθώς και στις ταινίες της δεκαετίας του ’80 The Dark Crystal και Labyrinth.

«Επιλέχθηκαν μέσα από δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα», είπε η διευθύντρια της συλλογής, Κάρεν Φαλκ για τα περισσότερα από 400 αντικείμενα μεταξύ των οποίων μαριονέτες, κοστούμια, υπογεγραμμένα αναμνηστικά και αφίσες.

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της δημοπρασίας είναι μία μαριονέτα της Naia Drenchen Gelfling από τη σειρά The Dark Crystal: Age of Resistance.

Ο οίκος δημοπρασιών Julien’s Auctions (με έδρα την Καλιφόρνια), που έχει αναλάβει την πώληση, εκτιμά την αξία αυτής της κούκλας μεταξύ $15.000 και $25.000.

Σύμφωνα με το ΑP, oι προσφορές στο διαδίκτυο θα ξεκινήσουν στις 22 Οκτωβρίου, ενώ η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικογένεια του Χένσον μέσα στα χρόνια έχει προβεί σε σημαντικές δωρεές εμβληματικών δημιουργιών, όπως στο Ινστιτούτο Smithsonian στην Ουάσινγκτον όπου φιλοξενείται η αυθεντική κούκλα του θρυλικού Κέρμιτ, η οποία είχε φτιαχτεί από το παλιό πράσινο παλτό της μητέρας του δημιουργού έχοντας δύο μπαλάκια του πινγκ πονγκ για μάτια.