Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 12:52
Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους
On Field 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:31

Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους

Στα τέσσερα παιχνίδια της παρουσίας του στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους του διαθέσιμους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, κάνοντας άπαντες να αισθάνονται πολύτιμοι.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Vita.gr
Spotlight

Και αποτέλεσμα, και ροτέισον έχει καταφέρει να συνδυάσει ο Μανόλο Χιμένεθ στα τέσσερα παιχνίδια που κάθεται στον πάγκο του Άρη, έχοντας αρχίσει ιδανικά την θητεία του στους κιτρινόμαυρους. Με λίγα λόγια με «Μανόλο» παίζουν όλοι! Ή τουλάχιστον θα έχουν την ευκαιρία να δείξουν τι αξίζουν.

Παρότι όταν ανέλαβε το κλίμα στους κιτρινόμαυρους ήταν πολύ «βαρύ» και το αποτέλεσμα ήταν αυτοσκοπός, ο Ισπανός τεχνικός δεν δίστασε να πειραματίζεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και το έκανε αυτό είτε με πρόσωπα είτε με σχήματα, αλλά και με παίκτες που είχαν μπει στο περιθώριο και δεν υπολογίζονταν. Ακόμη και σε 10 αλλαγές προχώρησε στο τελευταίο ματς κόντρα στη Μαρκό για το Κύπελλο.

Μπορεί κάποιος να πει οτι ένας προπονητής το συνηθίζει αυτό (να δίνει ευκαιρίες σε παίκτες που ο προκάτοχός του είχε θέσει στο περιθώριο), όμως ο Μανόλο Χιμένεθ το κάνει σε τέτοια έκταση και με τέτοιο τρόπο που φαίνεται να πείθει τους ποδοσφαιριστές του τους βάζει επειδή το θέλει πραγματικά και όχι επειδή αναγκάζεται.

Από τους πιο κερδισμένους της νέας κατάστασης ο Πιόνε Σίστο που από τη στιγμή που επαναχρησιμοποιήθηκε είναι από τους καλύτερους του Άρη. Αν ο Ισπανός καταφέρει να βρει και γκολ από τον Δανό τότε θα έχει πετύχει το ιδανικό.

Ένας ακόμη από τους κερδισμένους είναι αναμφίβολα και ο νεαρός Βοριαζίδης. Πιθανότατα να μην είχε αποκτηθεί καν από τους κιτρινόμαυρους αν δεν υπήρχε αυτός ο κανονισμός στο Κύπελλο περί υποχρεωτικής χρησιμοποίησης νεαρών, όμως… Πρώτον πρέπει να δοθούν εύσημα στους ανθρώπους του Άρη που τον ξεχώρισαν από άλλους «πιτσιρικάδες» και τον υπέγραψαν και επίσης απέκτησαν έναν ποδοσφαιριστή εκεί που χρειαζόταν η ομάδα. Στο «6». Δεν πήραν έναν νεαρό δηλαδή απλά για να πάρουν.

Δεύτερον ο Μανόλο Χιμένεθ δείχνοντάς του εμπιστοσύνη από οτι φαίνεται κέρδισε έναν κανονικό ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή που μπορεί να δώσει πράγματα.

Επίσης κόντρα στη φημολογία περί παραγκωνισμού του, ο 61χρονος προπονητής  έδωσε ευκαιρίες «ακόμη» και στον Αθανασιάδη. Σίγουρα η απουσία λόγω τραυματισμού του Μάικιτς βοήθησε σε αυτό, όμως ο νέος τεχνικός του Άρη αντί να διατηρεί συνεχώς τον Διούδη κάτω από την εστία (που στο κάτω κάτω έχει ανάγκη από σερί παιχνίδια για να βρει τη φόρμα του) προτίμησε στο Κύπελλο να δώσει ευκαιρίες στον Αθανασιάδη, κάνοντάς τον κι αυτόν να αισθάνεται πολύτιμος.

Προφανώς κάποια στιγμή (όταν επιστρέψουν και οι τραυματίες) ο Μανόλο Χιμένεθ θα κατασταλάξει στους παίκτες που θα χρησιμοποιεί στην πλειοψηφία των αγώνων ως βασικούς και σε εκείνους που θα φέρνει από τον πάγκο.

Ως τότε όμως άπαντες θα έχουν τις ευκαιρίες τους να κερδίσουν τον χρόνο που τους αναλογεί. Άλλωστε μέχρι στιγμής η διαχείριση που κάνει ο έμπειρος τεχνικός συνδυάζεται και με νικηφόρα αποτελέσματα για τον Άρη.

Οι συνθέσεις με τις οποίες έχει παραταχθεί ο Άρης από τον Μανόλο Χιμένεθ ως τώρα

13/9 – Ατρόμητος – Άρης 1-2 Πρωτάθλημα

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ, Γαλανόπουλος (56’ Σίστο), Ράτσιτς, Μόντσου, Μορουτσάν (75’ Φαντιγκά), Μορόν (90’ Καντεβέρε), Ντούντου (75’ Γιαννιώτας).

17/9 – Παναιτωλικός – Άρης 0-1 Κύπελλο 

Άρης: Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Ράτσιτς (46’ Μόντσου), Μορουτσάν (46’ Μορόν), Βοριαζίδης, Νινγκ (86’ Γαλανόπουλος), Μισεουί (65’ Γιαννιώτας), Φαντιγκά (75’ Τεχέρο), Σίστο.

20/9 – Κηφισιά – Άρης 0-1 – Πρωτάθλημα

Άρης: Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Αλβάρο (90+5′ Ρόουζ), Μεντίλ, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος (56′ Μιζεουί), Μορουτσάν (42′ Σίστο), Ντουντού (56′ Γιαννιώτας), Μορόν.

23/9 Άρης – Μαρκό 1-0 Κύπελλο

Άρης: Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Φαντιγκά, Γαλανόπουλος (46′ Μόντσου), Βοριαζίδης (31′ Παναγίδης), Νινγκ (46′ Ράσιτς), Γιαννιώτας (89′ Ντουντού), Σίστο, Μισεχουί (60′ Μορόν)

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Χαμός σε αθλητική εκπομπή στο Περού: Πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)

Τα αίματα άναψαν κατά τη διάρκεια αθλητικής εκπομπής στο Περού, με δύο δημοσιογράφους να πιάνονται στα χέρια όταν αντάλλαξαν κουβέντες -για τι άλλο- για το ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
On Field 25.09.25

Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ

Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις
On Field 25.09.25

Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Μόντο Ντουπλάντις έχει γράψει ιστορία βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 13 φορές, κι αυτό πάντα με την ίδια «συνταγή»: ανεβάζοντας τον πήχη μόνο κατά ένα εκατοστό τη φορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι
On Field 24.09.25

Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι

Ο Ιρανός στράικερ είναι on fire από τα πρώτα του παιχνίδια στον Ολυμπιακό και όλα δείχνουν πως είναι έτοιμος για μια πολύ παραγωγική σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο
Formula 1 24.09.25

Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο

Το επεισόδιο στο Μπακού, όπου ο Λιούις Χάμιλτον αγνόησε τις οδηγίες της ομάδας και δεν επέστρεψε θέση στον Σαρλ Λεκλέρκ, φανέρωσε την αδυναμία της Ferrari να επιβάλει την τάξη στους πιλότους της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα
On Field 23.09.25

Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα

Είναι ν’ απορεί κάποιος αν ορισμένοι θεωρούν πως ο τερματοφύλακας δεν είναι ποδοσφαιριστής. Πως αλλιώς να εξηγήσει ότι ο Ντοναρούμα δεν πήρε την «χρυσή» μπάλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
On Field 23.09.25

Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
On Field 22.09.25

Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι

Η αγγλική ομάδα δεν έχει νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές στην Πρέμιερ Λιγκ και μια κίνηση του Ουνάι Έμερι προκάλεσε όργιο φημών, αναφορικά με το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο των «χωριατών»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι
On Field 22.09.25

Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στην εμφάνιση του Αργεντίνου μεσοαμυντικού στην Λεωφόρο και στην υποψηφιότητα που έβαλε για βασική εντεκάδα στο Λονδίνο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα
On Field 21.09.25

Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα

Ο Πορτογάλος και ο Ιρανός έκαναν την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους», αλλά ο Ολυμπιακός αδικείται από το 1-1 και δικαιολογημένα φωνάζει για το καθαρό πέναλτι που δεν του δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…
On Field 21.09.25

Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…

Ο διεθνής στράικερ της Σίτι σκόραρε στο ντέρμπι με την Άρσεναλ και ισοφάρισε μια ιστορική επίδοση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, αλλά τα προβλήματα παραμένουν για τους «πολίτες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ
On Field 21.09.25

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ

Η κίνηση του Πορτογάλου τεχνικού δεν πέρασε απαρατήρητη και οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την στάση που κράτησε ο 40χρονος κόουτς της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαμός σε αθλητική εκπομπή στο Περού: Πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Χαμός σε αθλητική εκπομπή στο Περού: Πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)

Τα αίματα άναψαν κατά τη διάρκεια αθλητικής εκπομπής στο Περού, με δύο δημοσιογράφους να πιάνονται στα χέρια όταν αντάλλαξαν κουβέντες -για τι άλλο- για το ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
ΕΕ: Ετοιμάζει τείχος για drones – Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί
Ο ρόλος του Κιέβου 27.09.25

Ετοιμάζει τείχος για drones η ΕΕ - Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των υπουργών Άμυνας των ανατολικών χωρών της ΕΕ - Τι συζητήθηκε, πώς θα εμπλακεί η Ουκρανία, επιχείρηση να πειστούν για το τείχος οι χώρες της νότιας Ευρώπης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυλώνας: «Το παιδί φοβάται και έχει ανασφάλεια», λέει η γιαγιά του 2χρονου που κακοποιήθηκε από ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού
Αυλώνας 27.09.25

«Το παιδί φοβάται και έχει ανασφάλεια», λέει η γιαγιά του 2χρονου που κακοποιήθηκε από ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού

Σύμφωνα με κατάθεση δασκάλας ο ιδιοκτήτης μετέφερε τον μικρό στην κουζίνα και παρέμειναν μόνοι για περίπου μισή ώρα, ενώ στη συνέχεια τον πήγε στο μπάνιο - Το παιδί είχε εμφανές κενό στα μαλλιά του

Σύνταξη
Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, σε ποιες περιοχές
Δείτε αναλυτικά 27.09.25

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, σε ποιες περιοχές

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας - Σχηματίστηκε ατμοσφαιρική διαταραχή πάνω από την Ιταλία, κινείται προς τη δυτική Ελλάδα, φέρνοντας καταιγίδες

Σύνταξη
Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο
Πριγκιπάτο 27.09.25

Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο

Στην τελευταία συνέντευξη πριν τον τραγικό θάνατό της στο People, η Γκρέις Κέλι αποκάλυψε ότι η ζωή της δεν ήταν καθόλου το παραμύθι που όλοι υπέθεταν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο – «Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;»
«Αλήθεια ή ψέματα;» 27.09.25

«Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;» - Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο

«Αφωνία Μαξίμου για Μυλωνάκη και Μπουκώρο - Αναμένουμε απαντήσεις και για τις νέες καταγγελίες σε βάρος βουλευτή τους», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: «Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» – Τι λέει για τα πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ
«Ανακτήσεις ενισχύσεων» 27.09.25

«Θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» - Θεοδωρικάκος για τους ελέγχους και τα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ

Μετά τα πρόστιμα «άλλος λέει μπράβο, άλλος κακώς» τονίζει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος - «Ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έκαναν τη δουλειά τους χάνεται λόγω της κομματικής αντιπαράθεσης»

Σύνταξη
Γουίτκοφ: Σκάνδαλο με τον γιο του απεσταλμένου του Τραμπ – Επιχείρησε να βγάλει δισεκατομμύρια από το Κατάρ
Αποκάλυψη NYT 27.09.25

Σκάνδαλο με τον γιο του απεσταλμένου του Τραμπ, Γουίτκοφ - Επιχείρησε να βγάλει δισεκατομμύρια από το Κατάρ

Ο Άλεξ Γουίτκοφ επιχείρησε να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια σε επενδύσεις από το Κατάρ εν μέσω της συμμετοχής του πατέρα του στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - Η Ντόχα ήταν βασικός διαμεσολαβητής

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
