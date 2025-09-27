Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους

Και αποτέλεσμα, και ροτέισον έχει καταφέρει να συνδυάσει ο Μανόλο Χιμένεθ στα τέσσερα παιχνίδια που κάθεται στον πάγκο του Άρη, έχοντας αρχίσει ιδανικά την θητεία του στους κιτρινόμαυρους. Με λίγα λόγια με «Μανόλο» παίζουν όλοι! Ή τουλάχιστον θα έχουν την ευκαιρία να δείξουν τι αξίζουν.

Παρότι όταν ανέλαβε το κλίμα στους κιτρινόμαυρους ήταν πολύ «βαρύ» και το αποτέλεσμα ήταν αυτοσκοπός, ο Ισπανός τεχνικός δεν δίστασε να πειραματίζεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και το έκανε αυτό είτε με πρόσωπα είτε με σχήματα, αλλά και με παίκτες που είχαν μπει στο περιθώριο και δεν υπολογίζονταν. Ακόμη και σε 10 αλλαγές προχώρησε στο τελευταίο ματς κόντρα στη Μαρκό για το Κύπελλο.

Μπορεί κάποιος να πει οτι ένας προπονητής το συνηθίζει αυτό (να δίνει ευκαιρίες σε παίκτες που ο προκάτοχός του είχε θέσει στο περιθώριο), όμως ο Μανόλο Χιμένεθ το κάνει σε τέτοια έκταση και με τέτοιο τρόπο που φαίνεται να πείθει τους ποδοσφαιριστές του τους βάζει επειδή το θέλει πραγματικά και όχι επειδή αναγκάζεται.

Από τους πιο κερδισμένους της νέας κατάστασης ο Πιόνε Σίστο που από τη στιγμή που επαναχρησιμοποιήθηκε είναι από τους καλύτερους του Άρη. Αν ο Ισπανός καταφέρει να βρει και γκολ από τον Δανό τότε θα έχει πετύχει το ιδανικό.

Ένας ακόμη από τους κερδισμένους είναι αναμφίβολα και ο νεαρός Βοριαζίδης. Πιθανότατα να μην είχε αποκτηθεί καν από τους κιτρινόμαυρους αν δεν υπήρχε αυτός ο κανονισμός στο Κύπελλο περί υποχρεωτικής χρησιμοποίησης νεαρών, όμως… Πρώτον πρέπει να δοθούν εύσημα στους ανθρώπους του Άρη που τον ξεχώρισαν από άλλους «πιτσιρικάδες» και τον υπέγραψαν και επίσης απέκτησαν έναν ποδοσφαιριστή εκεί που χρειαζόταν η ομάδα. Στο «6». Δεν πήραν έναν νεαρό δηλαδή απλά για να πάρουν.

Δεύτερον ο Μανόλο Χιμένεθ δείχνοντάς του εμπιστοσύνη από οτι φαίνεται κέρδισε έναν κανονικό ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή που μπορεί να δώσει πράγματα.

Επίσης κόντρα στη φημολογία περί παραγκωνισμού του, ο 61χρονος προπονητής έδωσε ευκαιρίες «ακόμη» και στον Αθανασιάδη. Σίγουρα η απουσία λόγω τραυματισμού του Μάικιτς βοήθησε σε αυτό, όμως ο νέος τεχνικός του Άρη αντί να διατηρεί συνεχώς τον Διούδη κάτω από την εστία (που στο κάτω κάτω έχει ανάγκη από σερί παιχνίδια για να βρει τη φόρμα του) προτίμησε στο Κύπελλο να δώσει ευκαιρίες στον Αθανασιάδη, κάνοντάς τον κι αυτόν να αισθάνεται πολύτιμος.

Προφανώς κάποια στιγμή (όταν επιστρέψουν και οι τραυματίες) ο Μανόλο Χιμένεθ θα κατασταλάξει στους παίκτες που θα χρησιμοποιεί στην πλειοψηφία των αγώνων ως βασικούς και σε εκείνους που θα φέρνει από τον πάγκο.

Ως τότε όμως άπαντες θα έχουν τις ευκαιρίες τους να κερδίσουν τον χρόνο που τους αναλογεί. Άλλωστε μέχρι στιγμής η διαχείριση που κάνει ο έμπειρος τεχνικός συνδυάζεται και με νικηφόρα αποτελέσματα για τον Άρη.

Οι συνθέσεις με τις οποίες έχει παραταχθεί ο Άρης από τον Μανόλο Χιμένεθ ως τώρα

13/9 – Ατρόμητος – Άρης 1-2 Πρωτάθλημα

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ, Γαλανόπουλος (56’ Σίστο), Ράτσιτς, Μόντσου, Μορουτσάν (75’ Φαντιγκά), Μορόν (90’ Καντεβέρε), Ντούντου (75’ Γιαννιώτας).

17/9 – Παναιτωλικός – Άρης 0-1 Κύπελλο

Άρης: Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Ράτσιτς (46’ Μόντσου), Μορουτσάν (46’ Μορόν), Βοριαζίδης, Νινγκ (86’ Γαλανόπουλος), Μισεουί (65’ Γιαννιώτας), Φαντιγκά (75’ Τεχέρο), Σίστο.

20/9 – Κηφισιά – Άρης 0-1 – Πρωτάθλημα

Άρης: Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Αλβάρο (90+5′ Ρόουζ), Μεντίλ, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος (56′ Μιζεουί), Μορουτσάν (42′ Σίστο), Ντουντού (56′ Γιαννιώτας), Μορόν.

23/9 Άρης – Μαρκό 1-0 Κύπελλο

Άρης: Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Φαντιγκά, Γαλανόπουλος (46′ Μόντσου), Βοριαζίδης (31′ Παναγίδης), Νινγκ (46′ Ράσιτς), Γιαννιώτας (89′ Ντουντού), Σίστο, Μισεχουί (60′ Μορόν)