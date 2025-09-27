Δένδιας: Η ανάρτηση για τα 194 χρόνια από τον θάνατο του Ιωάννη Καποδίστρια
Ο Νίκος Δένδιας δεν ξέχασε την επέτειο θανάτου του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια
Εκατόν ενενήντα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του Ιωάννη Καποδίστρια. Του Κερκυραίου πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας που εργάστηκε με εντιμότητα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους.
Αυτό αναφέρει με σημερινή ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
«Ο πατριωτισμός, η διορατικότητα και η αφοσίωσή του στο καθήκον, αποτελεί παράδειγμα που μας εμπνέει και σήμερα» υπογραμμίζει.
«Στον τομέα της Εθνικής Άμυνας έβαλε τα θεμέλια για ένα ισχυρό και ασφαλές ελληνικό κράτος, με τη δημιουργία τακτικού Στρατού και Ναυτικού και την ίδρυση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» προσθέτει.
Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:
194 χρόνια από τον θάνατο του Ιωάννη Καποδίστρια. Του Κερκυραίου πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας που εργάστηκε με εντιμότητα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους.
Ο πατριωτισμός, η διορατικότητα και η αφοσίωσή του στο καθήκον, αποτελεί παράδειγμα που μας εμπνέει και σήμερα.… pic.twitter.com/iNrxqEOtV1
— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 27, 2025
