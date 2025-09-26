Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, την ποινική δίωξη του οποίου επιζητούσε επί χρόνια ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Nathan Howard, επάνω, ο Τραμπ με την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι).

«ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!» είναι για τον Τραμπ η απαγγελία κατηγοριών που ο ίδιος έχει απαιτήσει από την υπουργό Δικαιοσύνης

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!», χαρακτηρίζοντας τον Κόμι ως «έναν από τους χειρότερους ανθρώπους» στη χώρα.

Σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI (2013-2017) απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Κόμι, καθώς το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Δηλώνει «αθώος»

«Είμαι αθώος», τόνισε ο Τζέιμς Κόμι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Instagram, εκφράζοντας όμως την εμπιστοσύνη του στην αμερικανική δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε δημοσιογράφος του CNN, o Κόμι σκοπεύει να παραδοθεί στην αστυνομία το πρωί της Παρασκευής.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε καλέσει την περασμένη Κυριακή δημόσια την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι να προχωρήσει σε ποινικές διώξεις κατά πολιτικών του αντιπάλων, σε μια σειρά αναρτήσεων στο Truth Social.

Παραγγελιά…

Ζήτησε συγκεκριμένα να διωχθούν η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμι και ο γερουσιαστής Ανταμ Σιφ, τους οποίους χαρακτήρισε «ενόχους μέχρι το κόκαλο».

«Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο, σκοτώνει την αξιοπιστία μας», έγραψε σε μήνυμα προς την Μπόντι, αναφερόμενος στις διώξεις που έχει αντιμετωπίσει ο ίδιος.