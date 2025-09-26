Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης

Για χρόνια, ο Πιτ Ντέιβιντσον έδινε μάχη για να αποτωξινωθεί από τα ναρκωτικά – και το κατάφερε. Ωστόσο, σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα με τις ουσίες δεν ήταν μόνος του.

Σε μια εμφάνισή του στο podcast του κωμικού Theo Von, This Past Weekend With Theo Von, ο πρώην ηθοποιός του Saturday Night Live μίλησε για τη στενή σχέση του με τη μητέρα του, Έιμι και για το γεγονός ότι εκείνη ήταν ένας από τους λόγους που συνέβαλαν στο να παραμείνει νηφάλιος.

«Ήταν πάντα το στήριγμα μου. Έφτασε σε ένα σημείο που με πήρε τηλέφωνο όταν ήμουν σε κέντρο αποτοξίνωσης και μου είπε: ‘Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι να ανοίξω τις ειδήσεις και να δω ότι ο γιος μου έχει πεθάνει’», είπε ο Ντέιβιντσον.

«Και δεν ήταν ποτέ έτσι, ξέρεις, γιατί είναι πολύ υποστηρικτική και θέλει πάντα να έχει θετική ενέργεια γύρω της», μοιράστηκε ο Ντέιβιντσον.

«Ναι. Και έχει ήδη χάσει κάποιον που αγαπούσε», πρόσθεσε ο 45χρονος Von, αναφερόμενος στον αποθανόντα πατέρα του Ντέιβιντσον, Σκοτ.

«Αυτό με σκότωσε. Οπότε σκέφτηκα: ‘Εντάξει, δεν μπορείς να πεθάνεις τουλάχιστον μέχρι να πεθάνει εκείνη’», είπε ο Ντέιβιντσον.

«Η μητέρα μου είναι το πιο υποστηρικτικό άτομο στον κόσμο. Είναι μια υπέροχη γυναίκα. Η καλύτερη. Είναι μια γλυκιά γυναίκα. Δεν ξαναβγήκε με κανέναν μετά το θάνατο του πατέρα μου. Μεγάλωσε μόνη της εμένα και την αδερφή μου και δούλεψε σκληρά», κατέληξε ο Ντέιβιντσον.

«Ήμουν ένας λυπημένος άνθρωπος»

Όταν ο Von επαίνεσε τον Πιτ Ντέιβιντσον για τους στενούς δεσμούς που έχει με την οικογένειά του, ο κωμικός απάντησε: «Είμαι τυχερός από αυτή την άποψη. Έχω μια οικογένεια που με υποστηρίζει πολύ και δεν μου έχει ζητήσει ποτέ τίποτα. Και θα έπρεπε [και] θα μπορούσαν να το κάνουν, αλλά δεν το κάνουν, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν ανάγκες».

Τον Ιούλιο του 2024, ο Ντέιβιντσον εισήχθη σε κέντρο αποτοξίνωσης, ένα χρόνο μετά την προηγούμενη προσπάθειά του να αντιμετωπίσει ζητήματα που σχετίζονταν με PTSD και οριακή διαταραχή προσωπικότητας.

«Ήμουν τοξικοεξαρτημένος και ήμουν ένας λυπημένος άνθρωπος, ένιωθα άσχημος και ότι έπρεπε να κρύβομαι», είπε ο Ντέιβιντσον σε παλαιότερη συνέντευξη του στο Variety.