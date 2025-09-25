Επιστολή βουλευτών ΠΑΣΟΚ για κλήση Μυλωνάκη στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Την κλήση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, με αίτημά τους προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, Γεώργιος Μουλκιώτης και Ανδρέας Πουλάς, τονίζουν ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει, «δεν δικαιολογείται πλέον η άρνησή σας να κλητευθεί ως μάρτυρας».

«Κύριε Πρόεδρε, μετά την αδικαιολόγητη απόρριψη εκ μέρους σας του αιτήματός μας για κλήση κρίσιμων μαρτύρων, μεταξύ των οποίων και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γεωργίου Μυλωνάκη, έχουν προκύψει νέα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή του τελευταίου στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα:

1. Κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων στις 22-9-2025, ο κ. Γεώργιος Μυλωνάκης παραδέχθηκε ότι είχε στα χέρια του υπηρεσιακό ενημερωτικό σημείωμα για τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης.

2. Κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στις 24-9-2025, ο εξεταζόμενος μάρτυρας κ. Νικόλαος Σαλάτας αποκάλυψε ότι ο κ. Μυλωνάκης ήταν εκείνος που τον απέπεμψε από τη θέση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης διαθέτει κρίσιμη γνώση αλλά και ενεργό συμμετοχή σε πράξεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διερεύνηση σκάνδαλο. Ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται πλέον η άρνησή σας να κλητευθεί ως μάρτυρας.

Παρακαλούμε, λοιπόν, για την άμεση κλήση του προκειμένου να εξετασθεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής».