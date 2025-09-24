Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός Ευαγγελισμός – Τι συνέβη
Οι συρμοί διέρχονται από τον συγκεκριμένο σταθμό του Μετρό χωρίς στάση
Εκτός λειτουργίας τέθηκε προσωρινά ο σταθμός του Μετρό Ευαγγελισμός.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, ο σταθμός έκλεισε προσωρινά λόγω τεχνικής βλάβης σε κυλιόμενη κλίμακα, που προκάλεσε έκλυση καπνού.
Οι συρμοί διέρχονται από τον σταθμό χωρίς στάση.
