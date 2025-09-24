Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο

Εδώ και μια πενταετία απασχολεί τον διεθνή Τύπο, έστω κι αν ο ίδιος προσπαθεί όσο μπορεί να κρατήσει την προσωπική του ζωή «κάτω από το ραντάρ». Το ψευδώνυμο που του έχουν δώσει είναι «πρίγκιπας – influencer» εξαιτίας των 157 χιλιάδων followers που έχει στο Instagram, έστω κι αν δεν έχει κάνει ούτε δέκα ποστ σε αυτό. Και ο Κωνσταντίνος Αλέξιος θεωρείται από τους περισσότερους «ο πιο ωραίος γαλαζοαίματος».

Γεννημένος στις 29 Οκτωβρίου του 1998 στη Νέα Υόρκη, βαπτίστηκε στο Λονδίνο έναν χρόνο αργότερα και ανάμεσα στους (πολλούς είναι η αλήθεια) νονούς του ήταν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ της Ισπανίας. Αρχικά σπούδασε στο Wellington College της Αγγλίας και μετά στο Georgetown University των ΗΠΑ. Και κάπου εδώ τελειώνει η πριγκιπική του σταδιοδρομία – και αυτό είναι, μάλλον, που τον κάνει να ξεχωρίζει από τους άλλους γαλαζοαίματους.

Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει ένα αρκετά rebel στυλ, θυμίζοντας περισσότερο ηθοποιό παρά πρίγκιπα. Τον έχουμε δει να κάνει κατάδυση, να οδηγεί chopper, να χαλαρώνει με φίλους, να καπνίζει και να πίνει. Έχει κάνει το μοντέλο για την Dior, ζωγραφίζει, ενώ του αρέσει η μουσική και η φωτογραφία.

Στα 27 του χρόνια, δεν έχει προκαλέσει σκάνδαλα, ενώ προσπαθεί να κρατήσει όσο μπορεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Βέβαια με την Πόπι Ντελεβίνγκ, μεγαλύτερή του κατά 12 χρόνια, δεν τα κατάφερε ιδιαίτερα καλά καθώς έγινε γνωστή η σχέση τους που κράτησε για περίπου ένα χρόνο.

Και κάτι αντίστοιχο συνέβη και με την -όπως όλα δείχνουν- τωρινή του σύντροφο. Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος εθεάθη σε μπαρ του Μανχάταν να φιλιέται με την Μάντελιν Κλάιν.

Η 27χρονη ηθοποιός άρχισε να ακούγεται πριν από μια πενταετία, όταν ανέλαβε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της επιτυχημένης δραματικής νεανικής σειράς Outer Banks στο Netflix.

Λίγο αργότερα έπαιξε δίπλα στον Ντάνιελ Κρεγκ στο Glass Onion: A Knives Out Mystery, ενώ φέτος εμφανίστηκε στο γνωστό franchise τρόμου I Know What You Did Last Summer. Όσο για την προσωπική της ζωή, μέχρι πριν από έναν χρόνο είχε σχέση με τον Πιτ Ντέιβιντσον.

\\ Κεντρική φωτογραφία: Dior