Η Ιταλία πρόκειται να γράψει ιστορία για τους λάτρεις των ζώων, αφού σήμερα πρόκειται να απογειωθεί η πρώτη εμπορική πτήση της χώρας που θα επιτρέπει σε μεγάλα και μεσαίου μεγέθους σκυλιά να ταξιδεύουν στην καμπίνα μαζί με τους κηδεμόνες τους.

Μέχρι πρόσφατα, επιτρέπονταν μόνο μικρά κατοικίδια με αυστηρά όρια βάρους, ενώ οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες ανάγκαζαν μεγαλύτερα σκυλιά να μπαίνουν στο χώρο αποσκευών. Αυτό αλλάζει μετά τους νέους κανόνες που ενέκρινε η ιταλική αρχή πολιτικής αεροπορίας ENAC νωρίτερα φέτος.

Η πτήση θα εκτελεστεί από την ITA Airways στη διαδρομή Μιλάνο-Ρώμη.

Οι κανόνες για πτήση με σκύλους

Τα σκυλιά πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς που συνδέεται με ένα κάθισμα και το συνολικό βάρος του σκύλου μαζί με το κλουβί μεταφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό ενός μέσου επιβάτη.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Συνόδου Κορυφής για τα Κατοικίδια Ζώα, με τον Υπουργό Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι να επισημαίνει πώς το ζήτημα των κατοικίδιων ζώων έχει κοινωνική, συναισθηματική, ακόμη και οικονομική σημασία. Πρότεινε επίσης να επιτραπεί στους υπαλλήλους του υπουργείου να φέρνουν τα σκυλιά τους στη δουλειά.

Οι υποστηρικτές της κίνησης αυτής, όπως αναφέρει το onegreenplanet, είναι τόσο συμπονετική όσο και προοδευτική, αντανακλώντας πόσο βαθιά εκτιμώνται τα κατοικίδια ως οικογένεια.

Για τους κηδεμόνες, μειώνει το άγχος, ενισχύει τους δεσμούς και θα μπορούσε να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να επιλέξουν ταξίδια φιλικά προς τα κατοικίδια. Για τα ίδια τα σκυλιά, υπόσχεται ένα ασφαλέστερο και πιο άνετο ταξίδι.

Η απόφαση της Ιταλίας πυροδοτεί παγκόσμια συζήτηση και οι υποστηρικτές της καλής διαβίωσης των ζώων ελπίζουν ότι θα εμπνεύσει τις αεροπορικές εταιρείες και σε άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.