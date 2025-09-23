sports betsson
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
22.09.2025 | 22:56
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο - Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες
Συγκλονίζει ο Φέργκιουσον: Η άνοια του αδερφού του και ο χαμός της συζύγου
Ποδόσφαιρο 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:22

Συγκλονίζει ο Φέργκιουσον: Η άνοια του αδερφού του και ο χαμός της συζύγου

Ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια για τη μάχη με την άνοια που δίνει ο αδερφός του και για τον χαμό της συζύγου του

Ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον συγκλόνισε με την εξομολόγησή του. Ο προπονητής-θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε για τη μάχη του αδερφού του με την άνοια και για τον χαμό της συζύγου του. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η ειλικρίνειά του έχει προκαλέσει θαυμασμό στους φιλάθλους, με πολλούς να επαινούν την αντοχή του Σκωτσέζου και την προσπάθειά του να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές του εμπειρίες για να στηρίξει την ενημέρωση γύρω από την άνοια.

«Δεν είναι εύκολο να αντεπεξέλθεις σε ασθένεια στην οικογένεια και στην απώλεια», τόνισε ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον. Τόσο για τη μάχη που δίνει ο αδερφός του με την άνοια και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μετά τον θάνατο της συζύγου του, Λαίδης Κάθι.

Μιλώντας στο BBC Breakfast ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον εξομολογήθηκε το βάρος που κουβαλά βλέποντας τον 82χρονο αδερφό του, Μάρτιν, να παλεύει με την άνοια. Όπως παραδέχθηκε, ο Σκωτσέζος πρώην τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «ο Μάρτιν με αναγνωρίζει, αλλά η μνήμη του δεν είναι καλή και αυτό είναι συνεχώς στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Αναρωτιέμαι αν είναι στο σπίτι του, αν πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο. Και προσπαθώ να το κάνω κάθε μέρα, αλλά μερικές φορές δεν το κάνεις γιατί είσαι απασχολημένος».

Μίλησε και για τον εαυτό του: «Το σκέφτομαι πολύ. Είμαι ο αδερφός του και λέω στον εαυτό μου, “είμαι μόλις έναν χρόνο μεγαλύτερος από εκείνον”. Νομίζω πως όσοι φτάνουν στην ηλικία μου έχουν αυτές τις μικρές ανησυχίες για το πώς θα αντέξει η μνήμη τους. Κλείνω τα 84 τον Δεκέμβριο και υπάρχουν στιγμές που ξεχνάω πράγματα».

Ο Φέργκιουσον έκανε αποκαλύψεις και για το πως είναι ζωή του μετά τον θάνατο της Λαίδης Κάθι, πριν από δυο χρόνια: «Μετά τον χαμό της συζύγου μου, έμεινα πολύ κλεισμένος στο σπίτι. Μετακόμισα στην εξοχή, δίπλα στον γιο μου. Όμως δεν αρκεί να κάθεσαι και να βλέπεις τηλεόραση, γι’ αυτό αποφάσισα να ταξιδέψω. Πήγα στη Σαουδική Αραβία, το Χονγκ Κονγκ και το Μπαχρέιν».

Ο Φέργκιουσον παραδέχθηκε πως η δραστηριότητα τον βοήθησε και τον βοηθά να παραμείνει όρθιος: «Να απασχολείσαι. Η ενασχόληση με την ομάδα για την άνοια μου έχει κάνει καλό. Είναι κάτι που απολαμβάνω».

Ηλεκτρισμός
Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Τράπεζες
Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Σύνταξη
